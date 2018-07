Trump při setkání s Putinem ostudně selhal, tvrdí Pelosiová. Prezidenta kritizují i republikáni

Trumpa kritizují nejen demokraté, ale také několik představitelů jeho Republikánské strany a někdejší šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan.

Washington - Američtí politici neskrývají rozčarování z toho, že prezident Donald Trump se podle nich při pondělním summitu se svým ruským protějškem nedokázal Vladimiru Putinovi postavit, pokud jde o ruskou roli v amerických volbách. Trumpa kritizují nejen demokraté, ale také několik představitelů jeho Republikánské strany a někdejší šéf Ústřední zpravodajské služby (CIA) John Brennan.

Ještě v neděli Trumpův poradce pro národní bezpečnost John Bolton v televizi ABC News tvrdil, že Trumpova administrativa velmi problematicky vnímá ruské vměšování do voleb.

"Dnes ale Trump po boku Putina řekl, že nevidí žádný důvod, proč by Rusko do voleb v roce 2016 zasahovalo," napsala na twitteru reportérka ABC Meridith McGrawová.

Vůdkyně demokratů ve Sněmovně reprezentantů USA Nancy Pelosiová poznamenala, že Putin na Trumpa něco musí mít, jinak by se takto americký prezident nemohl chovat.

"Dnes takzvaný americký lídr ostudně selhal, neboť se nedokázal postavit člověku, který stál v čele útoků," napsala na twitteru Pelosiová s odkazem na 12 Rusů, které USA minulý týden obvinily z hackerských útoků a snah ovlivnit americké prezidentské volby v roce 2016. "Vážně, co na něj Putin má, že se Trump tak bojí?" dodala.

Podobný názor zastává i Brennan. "Nejenže Trumpovy komentáře byly hloupé, on ho má Putin zcela v hrsti. Republikánští patrioti, kde jste?" uvedl na twitteru Brennan s tím, že Trumpovo vystoupení je možné označit za zradu.

Vůdce demokratů v Senátu USA Chuck Schumer je přesvědčen, že Trumpova prohlášení, které po boku Putina učinil, povedou k posílení amerických protivníků a zároveň k oslabení obrany USA i spojenců. "Stranit prezidentu Putinovi před americkými bezpečnostními sbory, americkými armádními představiteli a americkými tajnými službami je neuvážené, nebezpečné a je to slabost," napsal Schumer na twitteru.

Trump podle kongresmana Adama Schiffa, který je nejvýše postaveným demokratem ve sněmovním výboru pro tajné služby, v podstatě Putinovi v Helsinkách dal povolení ovlivňovat nadcházející listopadové parlamentní volby.

"Prezident Trump po boku diktátora, který ovlivnil naše volby, aby pomohl k Trumpovu zvolení, zaútočil na naše tajné služby a bezpečnostní sbory kvůli tomu, že dělají svou práci," uvedl Schiff. "Putin to pochopí jako zelenou pro zásahy (do voleb) v roce 2018, a tak to i je. Zbabělé a ostudné," dodal kongresman.

Republikánský předseda Sněmovny reprezentantů Paul Ryan zdůraznil, že není pochyb o tom, že Moskva do voleb v roce 2016 zasahovala a že Trump musí uznat, že Rusko není přítelem Ameriky. "Neexistuje žádná morální rovnocennost mezi Spojenými státy a Ruskem, které zůstává nepřátelské vůči našim nejzákladnějším hodnotám a ideálům," uvedl v prohlášení Ryan s tím, že USA musí hnát Moskvu k odpovědnosti a musí ji přimět, aby přestala se svými odpornými útoky na demokracii.

Arizonský republikánský senátor Jeff Flake již před summitem vyjadřoval pochybnosti, zda Trump setkání s ruským prezidentem zvládne. "Nikdy jsem si nemyslel, že uvidím amerického prezidenta vedle ruského, jak bude obviňovat Spojené stát z ruské agrese. Je to zavrženíhodné," uvedl Flake.

Trump podle vlivného republikánského senátora Lindseyho Grahama svým projevem na tiskové konferenci v Helsinkách vyslal Rusku vzkaz, že Spojené státy jsou slabé. "Prezident Trump promarnil příležitost trvat na ruské odpovědnosti za vměšování v roce 2016 a vážně ho varovat s odkazem na nadcházející volby. Trumpovy odpovědi, které bude Rusko vnímat jako známku slabosti, vytvoří daleko více problémů, než kolik jich vyřeší," uvedl Graham.

Republikánský senátor a Trumpův dlouhodobý kritik John McCain považuje summit za milník, který značí bod nejnižší úrovně amerického prezidentství v historii. Vrcholnou schůzku s Putinem senátor považuje za tragickou chybu a za Trumpovo selhání bránit Ameriku.

Republikánský šéf senátního výboru pro zahraniční vztahy Bob Corker řekl, že Trump se projevil jako loutka, neboť promarnil možnost postavit se za americké tajné služby, které pro něj pracují. "Byl jsem velmi zklamán a zarmoucen… Prezidentovy komentáře nás vykreslily jako zemi loutek," dodal senátor.

Svět má smíšené pocity

Reakce ze světa na setkání amerického a ruského prezidenta jsou zatím smíšené.

Bývalý šéf polské diplomacie Radoslaw Sikorski naopak Trumpa kritizoval za to, že se Putinovi v žádné otázce nepostavil na odpor.

"Prezident USA, který tak snadno napadá spojence Ameriky, se nepostavil na odpor ruskému prezidentovi v žádné otázce. To, že Putin musel napovědět Trumpovi, jaké je stanovisko USA ohledně anexe Krymu, doplnilo obraz pádu," napsal Sikorski na twitteru.

I ukrajinští diplomaté, politologové i aktivisté si všímají toho, že Trump se během tiskové konference vůbec nezmínil o Ukrajině. V uplynulých dnech přitom několikrát uvedl, že chce s Putinem hovořit rovněž o této problematice. Ruská anexe Krymu je totiž jedním z důvodů nynějších velmi chladných vztahů mezi Západem a Ruskem.

Téma Ukrajiny zmínil Trump například na tiskové konferenci po nedávném summitu NATO. Tehdy uvedl, že pokud by byl v úřadě on a ne jeho předchůdce Barack Obama, Rusko by nikdy ukrajinský Krym neobsadilo. "Co bude s Krymem dál, to vám nepovím. Šťastný z toho nejsem, ale bylo to za Baracka Obamy, ne za Trumpa," podotkl.

Izraelský premiér Benjamin Netanjahu naopak na twitteru ocenil, že Moskvě i Washingtonu jde o bezpečnost Izraele.

Setkání obou státníků ocenil český prezident Miloš Zeman. "Pan prezident uspořádání setkání prezidentů USA a Ruska v Helsinkách uvítal. Je velmi důležité, aby spolu velmoci vedly dialog. Jen prostřednictvím dialogu se totiž dají vyřešit zásadní problémy," řekl ještě před ukončením vrcholné schůzky prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.