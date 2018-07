Trump pochválil Itálii za protiimigrační přístup. Ostatní země by ji měly následovat, řekl

Řím podle šéfa Bílého domu zaujal při ochraně hranic velmi "pevný postoj", k čemuž se odhodlalo málo zemí.

Washington - Americký prezident Donald Trump v pondělí ocenil italského premiéra Giuseppea Conteho za rázný protiimigrační přístup jeho vlády. Trump během Conteho návštěvy v Bílém domě prohlásil, že ostatní evropské země by měly následovat italský příklad. Itálie po nástupu nové vlády odmítá přijímat lodě s migranty a pokouší se co nejvíce omezit jejich příjezd do země.

"Velice souhlasím s tím, co děláte v otázce migrace, a nelegální migrace, ba i legální migrace," prohlásil Trump podle agentury Reuters na úvod setkání s předsedou italské vlády.

Řím podle šéfa Bílého domu zaujal při ochraně hranic velmi "pevný postoj", k čemuž se odhodlalo málo zemí. Další evropské státy by měly Itálii následovat, dodal Trump, který označuje za svůj zásadní politický cíl znemožnit přistěhovalcům bez potřebných dokladů, aby se dostávali do USA.

Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini začal po červnovém nástupu do funkce činit rázné kroky pro snížení počtu migrantů, kteří v Itálii dlouhodobě čekají na výsledek azylového řízení.

Řím se snaží znemožnit příjezd nových lodí s migranty a uprchlíky k italským břehům, za což si vysloužil kritiku některých evropských států. Itálie rovněž požádala další země EU, aby přijaly lidi z lodí, kterým se povedlo k italskému území doplout, v čemž však narazil na otevřený odpor české či maďarské vlády. Salvini také nařídil omezit na minimum služby pro lidi, kteří o azyl žádají.