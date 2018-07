Nepřípustné a sobecké, kritizují Schwarzenberg a Kalousek svého šéfa Pospíšila kvůli uprchlíkům

Jiří Pospíšil se ocitl ve sporu s Karlem Schwarzenbergem a Miroslavem Kalouskem. Rozdělil je postoj k přerozdělení migrantů z Itálie.

Praha - Špičky opoziční TOP 09 rozdělil přístup k migraci. Její zakladatelé se nebývale ostře pustili do svého předsedy Jiřího Pospíšila, když v Českém rozhlase odpovídal na otázku, zda bylo správné, že premiér Andrej Babiš odmítl žádost Itálie o dobrovolné přijetí části ze 450 běženců. Reagoval, že Česko a v zásadě celá jeho politická reprezentace odmítají povinné kvóty a "přerozdělování uprchlíků proti jejich vůli po Evropě".

Pospíšil se k tomuto názoru přiklonil. "Bylo by rozumné nabídnout italské straně nějakou jinou formu pomoci, než je přijetí uprchlíků, kteří do České republiky sami nemíří a nepožádali v České republice o azyl. Já jsem přesvědčený, že máme na to, dát azyl tomu, kdo o azyl v České republice požádá a splní, zdůrazňuji, podmínky české legislativy, českých zákonů," řekl předseda strany.

U dvou spolustraníků, kteří stáli u zrodu TOP 09, ale pochopení nezískal.

Karel mě vzdy učil, že pro nás jsou důležité zásady, ne výsady. Je (bohužel) stále jediným státníkem mezinárodního formátu v naší zemi. pic.twitter.com/S7G4FqYH1p — Miroslav Kalousek (@kalousekm) July 19, 2018

Nejprve se proti jeho vyjádření ohradil šéf poslanců TOP 09 Miroslav Kalousek. Pospíšil podle něj pochválil Babiše za postoj k žádosti italské vlády. "Respektuji svého předsedu, nemohu ale s tímto názorem souhlasit. Ochota prověřit na našem území 20 žadatelů by nás neohrozila a zajistila by nám respekt spojenců. Takhle jsme sobci. Trapné a mimo program TOP 09," napsal Kalousek na Twitteru.

Ve čtvrtek odpoledne se ke kritice přidal i bývalý předseda TOP 09 Karel Schwarzenberg. "TOP 09 byla Miroslavem Kalouskem a mnou založena jako strana, která se liší od ostatních tím, že nebude své zásady přizpůsobovat politické situaci," poznamenal na Facebooku. Kalousek jeho výrok krátce nato sdílel.

"Postoj vlády k prosbě italského premiéra je za prvé hloupý, za druhé nelidský a za třetí příčící se našim zásadám, které staví na našem židovsko-křesťanském duchovním dědictví. Souhlas s naší vládou za její obojaký postoj, vstřícnost v Bruselu a zároveň zamítání všeho v Praze, je pro nás nepřípustný. Je mi líto, že si někteří i vysoce postavení představitelé naší strany toto neuvědomují," uvedl Schwarzenberg.

Pospíšil Babiše nechválil, říká Adamová

Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové-Adamové bylo chybou, že Miroslav Kalousek namísto vyjasnění si celé věci soukromě s Pospíšilem svého šéfa kritizoval na twitteru. "Z obou stran vím, že komunikace neproběhla, mluvila jsem s nimi," řekla Aktuálně.cz.

Pekarová-Adamová nicméně soudí, že Pospíšilova slova pro rozhlas nebyla chválou Andreje Babiše.

"Je to takový zbytečný konflikt, který nemusel ani vzniknout, pokud by jedna strana poslouchala a snažila se nečíst mezi řádky něco, co tam ani nebylo, kdyby to neventilovala navenek a místo toho si ujasnila, jak to bylo myšlené," řekla Aktuálně.cz poslankyně, která s Pospíšilovým postojem souzní, i když chce, aby se Česko k uprchlické otázce stavělo aktivněji.

Jak Kalousek, tak Schwarzenberg podle ní musí vědět, co dělají. "Nejsou nováčky v politice, naopak, oba dva jsou letitými politiky, takže asi tuší, proč takovou věc prezentují nejdřív navenek a nikoliv vnitrostranicky nebo tomu, komu tu komunikaci směřují," soudí místopředsedkyně.

Pospíšil na dotaz Aktuálně.cz odpověděl, že si nechce s kolegy vyřizovat vzkazy přes média a že debata k tématu by se měla odehrávat uvnitř strany.

Preference TOP 09 se od říjnových sněmovních voleb pohybují v blízkosti pětiprocentní hranice nutné ke vstupu do sněmovny. Při volbách samotných tuto mez strana překonala jen velmi těsně, přitom v roce 2010 se ve volebním klání - vedená právě Schwarzenbergem a Kalouskem - blýskla ziskem 16,7 procenta a aspirovala na post hlavní pravicové síly v republice.

Kalousek, kterého v čele strany po hubeném volebním výsledku loni na podzim vystřídal Pospíšil, se proti novému předsedovi vymezil už v červnu. V rozhovoru pro deník Právo uvedl, že by si přál "jasnější leadership" a že si není jistý, zda nějaké vedení vůbec vidí.

Pospíšil přitom v řadách ODS, v níž působil předtím, patřil mezi viditelné liberální lídry a dokázal získávat vysoké počty preferenčních hlasů. Jako šéf TOP 09, který současně vykonává mandát europoslance, ale v Česku příliš vidět není. Mandát europoslance nicméně hodlá vykonávat nadále. Vzdal by se ho podle svých slov v případě úspěchu TOP 09 v komunálních volbách, které by straně v Praze vynesly podíl na vedení města či křeslo primátora.