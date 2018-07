Babiš se sejde s italským premiérem Contem kvůli migraci koncem srpna

Premiér bude i přístupu k migraci mluvit i s britskou premiérkou Theresou Mayovou.

Praha - Schůzka kvůli řešení migrace, na kterou pozval italský premiér Giuseppe Conte předsedu české vlády Andreje Babiše (ANO) do Itálie, by se mohla konat koncem srpna. O přístupu k migraci chce šéf českého kabinetu jednat také v pátek v rakouském Salcburku s britskou premiérkou Theresou Mayovou, rakouským kancléřem Sebastianem Kurzem a estonským premiérem Jürim Ratasem, řekl Babiš novinářům.

V polovině července šéf českého kabinetu odmítl italskou žádost o pomoc s 450 migranty zachráněnými z rybářské lodi ve Středozemním moři. Jeho italský protějšek ho pak otevřeným dopisem pozval do Říma, aby si o řešení problémů s ilegální migrací promluvili. Babiš původně navrhoval termín schůzky na 30. července, Conte má v tu dobu ale jiný program.

"Teď domlouváme termín koncem srpna," uvedl Babiš. České odmítnutí žádosti o pomoc se zachráněnými migranty už dřív zdůvodnil tím, že Evropa musí vyslat signál, že nelegální migrace je nepřípustná a přijímání dalších lidí problém jen zhoršuje. Některé státy naopak Itálii vyhověly.

Babiš řekl, že se v pátek sejde v Salcburku k dvoustranným jednáním s rakouským kancléřem, estonským premiérem a britskou premiérkou. Dodal, že také s nimi chce mluvit hlavně o řešení migrace. Podle britských médií chce Mayová přesvědčit při setkáních šéfy vlád zemí EU o kompromisním plánu odchodu své země z EU, aby byla do října uzavřena konečná dohoda o brexitu.

V Brně tamní koaliční hnutí Žít Brno minulý týden navrhlo, aby několik desítek migrantů z Itálie přijala jihomoravská metropole, pokud se na tom dohodne česká a italská vláda. "Co se týká Žít Brno, tak je to dohoda mezi vládami. Tam jde o princip. Vidíme, co se děje ve Středozemním moři," uvedl Babiš. Návrh hnutí Žít Brno kritizovali i někteří politici z brněnské koalice, označili ho za teatrální gesto.