Trump pochválil Itálii za protiimigrační přístup. Ostatní země by ji měly následovat, řekl

Washington - Americký prezident Donald Trump v pondělí ocenil italského premiéra Giuseppea Conteho za rázný protiimigrační přístup jeho vlády. Trump během Conteho návštěvy v Bílém domě prohlásil, že ostatní evropské země by měly následovat italský příklad. Itálie po nástupu nové vlády odmítá přijímat lodě s migranty a pokouší se co nejvíce omezit jejich příjezd do země.

"Velice souhlasím s tím, co děláte v otázce migrace, a nelegální migrace, ba i legální migrace," prohlásil Trump podle agentury Reuters na úvod setkání s předsedou italské vlády.

Řím podle šéfa Bílého domu zaujal při ochraně hranic velmi "pevný postoj", k čemuž se odhodlalo málo zemí. Další evropské státy by měly Itálii následovat, dodal Trump, který označuje za svůj zásadní politický cíl znemožnit přistěhovalcům bez potřebných dokladů, aby se dostávali do USA.

Americký prezident během tiskové konference po setkání prohlásil, že hodlá od Kongresu získat finance na stavbu zdi na hranici s Mexikem v rámci zákona o vládních výdajích, který musí být schválen do konce září. Trump pohrozil, že pokud zákonodárci na jeho požadavky nepřistoupí, je ochoten dopustit ochromení provozu vládních úřadů, které nebudou mít kvůli neschválení zákona peníze na provoz.

Na otázku, zda hodlá do zákona prosadit celou sumu 25 miliard dolarů (548 miliard korun), Trump odpověděl, že "vždy nechává prostor k vyjednávání".

Italský ministr vnitra a šéf protiimigrační strany Liga Matteo Salvini začal po červnovém nástupu do funkce činit rázné kroky pro snížení počtu migrantů, kteří v Itálii dlouhodobě čekají na výsledek azylového řízení.

Řím se snaží znemožnit příjezd nových lodí s migranty a uprchlíky k italským břehům, za což si vysloužil kritiku některých evropských států. Itálie rovněž požádala další země EU, aby přijaly lidi z lodí, kterým se povedlo k italskému území doplout, v čemž však narazil na otevřený odpor české či maďarské vlády. Salvini také nařídil omezit na minimum služby pro lidi, kteří o azyl žádají.

Italský premiér v pondělí prohlásil, že po debatě s Trumpem se rozhodl uspořádat konferenci o Libyi, která je hlavní zemí, odkud míří migranti k italským břehům. Řím usiluje o stabilizaci poměrů v zemi, kterou by rád označil za bezpečný stát, do něhož lze přistěhovalce vracet. Evropská komise však toto označení odmítá.

Conte po setkání s americkým lídrem podotkl, že vedení obou zemí má v současnosti shodný pohled nejen na migraci, ale i na řadu dalších témat. Italský premiér se mimo jiné vyjádřil vstřícně k Trumpovu požadavku vyrovnat deficitní americkou obchodní bilanci s evropskými zeměmi a jeho výzvu k výraznému zvýšení vojenských rozpočtů členských zemí NATO označil za "odůvodněnou".

Trump dlouhodobě tvrdí, že evropské země nespravedlivě těží z obchodu s USA, kvůli čemuž státy EU zahrnul mezi plátce cel za dovoz oceli a hliníku. Evropské země přišly s odvetnými opatřeními a napjatou situaci částečně vyřešila až americká návštěva šéfa Evropské komise Jeana-Clauda Junckera. Ten se minulý týden s Trumpem dohodl, že budou obě strany usilovat o nulová cla a nulové subvence na průmyslové zboží s výjimkou automobilů. Itálie je podle Trumpa z hlediska obchodu jednou ze zemí, které mají k USA nejvstřícnější přístup.

Trump a Conte dali v pondělí najevo odmítavý postoj k možnému zrušení sankcí proti Rusku, o které požádala Moskva. Zatímco italský premiér je označil za "nemyslitelné", podle Trumpa není na pořadu dne.