Colorado hodilo bombu do prezidentských voleb. Amerika čeká, co na to Nejvyšší soud

Nejvyšší soud v Coloradu v úterý rozhodl, že bývalý prezident Donald Trump nesmí v republikánských primárkách v tomto státě kandidovat. Podle bezprecedentního rozhodnutí soudců se před téměř třemi lety aktivně podílel na pokusu o převrat během útoku na Kapitol. Republikánský favorit rozhodnutí odmítá a odvolal se k Nejvyššímu soudu USA. Co to znamená pro souboj o Bílý dům v příštím roce?

Co soud v Coloradu rozhodl?

Nejvyšší soud státu Colorado se v poměru 4 : 3 vyslovil, že Trump není způsobilým kandidátem, protože se v roce 2021 zapojil do vzpoury. Jedná se o vůbec první použití třetího článku 14. dodatku americké ústavy z 19. století, který umožňuje zakázat kandidaturu lidem zapojeným do vzpoury proti státnímu zřízení.

"Prezident Trump povstání nejen podněcoval, ale dokonce i když bylo obléhání Kapitolu v plném proudu, pokračoval v jeho podpoře tím, že opakovaně požadoval, aby viceprezident (Mike) Pence odmítl plnit svou ústavní povinnost, a obvolával senátory, aby je přesvědčil, aby zastavili sčítání volebních hlasů. Tyto činy představovaly zjevnou, dobrovolnou a přímou účast na povstání," napsala většina soudců v nepodepsaném stanovisku.

Předseda soudu Brian Boatright, jeden ze tří nesouhlasících členů sedmičlenného senátu, napsal, že podle něj coloradský volební zákon nebyl přijat proto, aby rozhodoval o tom, zda se kandidát zapojil do vzpoury. Tvrdí, že by Trump musel nejprve být za vzpouru pravomocně odsouzen, aby ho mohl soud diskvalifikovat.

Jak na rozsudek reagoval exprezident Trump?

Mluvčí Trumpovy kampaně Steven Cheung označil verdikt za "naprosto chybný" a kritizoval soudce, kteří byli všichni jmenováni demokratickými guvernéry. "Představitelé Demokratické strany jsou v paranoidním stavu kvůli rostoucímu a dominantnímu náskoku, který prezident Trump nashromáždil v průzkumech," uvedl.

"Ztratili víru v neúspěšné Bidenovo prezidentství a nyní dělají vše pro to, aby je američtí voliči příští rok v listopadu nevyhodili z úřadu," dodal s tím, že Trumpův právní tým "urychleně podá odvolání" k Nejvyššímu soudu USA.

Co se bude dít nyní?

Rozhodnutí tribunálu může ještě zvrátit Nejvyšší soud Spojených států. Coloradští soudci s tím počítali a platnost svého rozhodnutí zatím pozdrželi do 4. ledna.

V nejvyšším tribunálu USA zasedá šest konzervativních soudců (tři z nich během svého prezidentství jmenoval sám Trump), zbývající trio má spíše liberální názory. Je tak pravděpodobné, že mu tento senát bude více nakloněn než soud v Coloradu.

Rozhodnutí na federální úrovni, zda se může účastnit republikánských primárek, by se navíc netýkalo jen Colorada, ale všech padesáti amerických států, a bude tak pro průběh voleb zcela zásadní. Pokud by se Trump do primárek nemohl zapojit, nesměl by vstoupit do listopadového volebního klání o Bílý dům proti Joe Bidenovi. Bývalý prezident je velkým favoritem na republikánskou stranickou nominaci, v současnosti před ostatními kandidáty jasně vede.

Co verdikt znamená pro republikánské primárky?

Spojené státy nyní čekají na rozhodnutí Nejvyššího soudu USA. Pátého ledna uplyne lhůta pro tisk hlasovacích lístků do prezidentských primárek. Podobné pokusy o vyřazení Trumpa selhaly ve státech New Hampshire, Minnesota a Michiganu.

Rozhodnutí coloradského soudu kritizovali vlivní republikáni včetně předsedy Sněmovny reprezentantů Mikea Johnsona, který verdikt označil za nezodpovědný. Ostatní republikánští prezidentští kandidáti rozsudek odsoudili a Vivek Ramaswamy dokonce slíbil, že pokud nebude zvrácen, sám se kandidatury vzdá.

Může se Trump stát republikánským kandidátem na prezidenta, aniž by se účastnil premiérek v Coloradu?

Rozsudek se týká pouze státu Colorado, takže Donald Trump může stále kandidovat (pokud mu to Nejvyšší soud USA nezakáže) i v ostatních amerických státech. Exprezident má podle průzkumů mezi republikány nejvyšší podporu, takže stále může získat nominaci své strany i bez Colorada.

Co verdikt znamená pro prezidentské volby v listopadu?

Rozsudek se zatím týká pouze primárek, v nichž se bude v Coloradu hlasovat 5. března. Pokud by jej Nejvyšší soud nezvrátil, mohl by znemožnit Trumpovi ve státě kandidovat i v listopadových prezidentských volbách. Samozřejmě za předpokladu, že by získal republikánskou nominaci do bitvy o Bílý dům.

Donald Trump v posledních prezidentských volbách v roce 2020 v Coloradu s velkým odstupem prohrál. Pokud by však soudy v dalších státech následovaly úterní rozhodnutí, mohla by Trumpova kandidatura do Bílého domu čelit vážným problémům.