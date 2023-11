Trumpův nečekaný soupeř. Roste obliba umírněné republikánky, která ho měla za přítele

V pondělí stály tisíce lidí v dlouhé frontě na univerzitním kampusu v Jižní Karolíně. Čekaly na bývalou guvernérku státu Nikki Haleyovou, která nyní kandiduje na prezidentku USA. Jediná žena v republikánském souboji o nominaci zatím stále zaostává za favoritem Donaldem Trumpem. V posledních týdnech ale její kampaň dostává nový náboj a šikují se za ní všichni exprezidentovi odpůrci.

"Souhlasím s mnoha rozhodnutími Donalda Trumpa, ale pravda je, že ať už je to správné, nebo ne, provází ho chaos," řekla Haleyová před asi dvěma a půl tisíci příznivců v hlavní hale a další tisícovkou fanoušků, kteří předvolební akci sledovali venku na obrazovkách. "V této zemi jsme příliš rozdělení a čelíme příliš mnoha hrozbám po celém světě na to, abychom opět uvízli v chaosu," dodala.

Začátek kampaně naznačoval, že Haleyová bude mít pouze několikaprocentní podporu, s níž zaostane daleko za Trumpem i floridským guvernérem Ronem DeSantisem. Nyní ale právě její kritika bývalého šéfa Bílého domu láká nové voliče, stejně tak i velké donátory a další podporovatele. Její popularita roste zejména ve státech, které pořádají primárky tradičně mezi prvními.

Skupina bývalých sponzorů senátora Tima Scotta, který z boje o republikánskou nominaci tento měsíc odstoupil, se pro ni chystá uspořádat finanční sbírku na Manhattanu. Podpora byla znát i tento týden v New Hampshire na akcích, které tam Haleyová uspořádala v rámci své kampaně. Právě v tomto americkém státě začne příští rok v lednu první kolo primárek, kdy si republikáni budou volit svého prezidentského kandidáta. Vybraný uchazeč se za rok utká se současným prezidentem Joem Bidenem o Bílý dům.

Haleyová nyní v New Hampshire, stejně jako ve svém domovském státě Jižní Karolíně vede v průzkumech před DeSantisem. V prvním, pro volby klíčovém státě vede Trump s 42 procenty, Haleyová je druhá s 20 procenty a DeSantis se propadl až na čtvrté místo s devíti procenty, ukázal listopadový průzkum stanice CNN. Haleyová by tu skončila na druhém místě za Trumpem například i podle říjnového průzkumu od Suffolk University.

Z jiného předvolebního šetření, taktéž z listopadu, vyplynulo, že Haleyová svádí těsný boj s DeSantisem i v Iowě. Upozornil na to server Politico. Podle těchto dat by tu oba kandidáti získali 17 procent, Trump 44 procent.

Jediná mezi muži

"Nikki Haleyová si určitě získala spoustu 'Nikdy trumpovců'," uvedl pro Politico analytik Matthew Bartlett, který v minulosti pomáhal s několika prezidentskými kampaněmi republikánů. Podle něj má politička "skutečný potenciál pro růst".

Nově se o bývalou velvyslankyni při OSN zajímá i Greg Wendt, bývalý Scottův podporovatel. Americký donátor pravidelně podporuje umírněné republikány, kteří se nebojí kritizovat Trumpa. To byl případ Johna McCaina nebo Johna Kasiche.

Haleyová má podporu například i od bývalé zákonodárkyně z Iowy Carmine Boalové. Domnívá se, že uchazečka o republikánskou nominaci má největší šanci porazit Trumpa. Boalová se rozhodovala asi mezi třemi čtyřmi kandidáty. "Jediné, co jsem věděla, bylo, že Trumpa na volebních shromážděních nepodpořím. (…) Myslím, že Haleyová si povede dobře u nezávislých voličů, zejména u žen z předměstí. A každý ví, že volby se vyhrávají, nebo prohrávají díky hlasům nezávislých," řekla pro Politico.

Haleyové k nynějšímu úspěchu pomohlo podle odborníků hlavně její sebevědomé vystupování v televizních debatách, kterých se v posledních týdnech účastní všichni výrazní republikánští kandidáti kromě Trumpa. Podle stanice ABC News ukázala, že zvládá jednat dobře i pod velkým tlakem, a divácké ohlasy na debaty to potvrzují.

Voliči oceňují i to, že jako jediná žena v debatách dokázala obstát mezi mužskými kandidáty. "Nepřišla mi slabá," řekl agentuře AP Vincent Francescangeli z Jižní Karolíny, který zvažuje, že tentokrát místo Trumpa podpoří Haleyovou. "Přišla mi jako silná osobnost. Postavila se těm chlapům. Ti chlapi se ji snažili porazit. Ona jim to hned vrátila. Udělalo to na mě dojem," popsal.

Nezdolný Trump

V republikánské straně má ale stále nejsilnější postavení Trump navzdory tomu, že momentálně čelí čtyřem trestním řízení. Tím, že Haleyová bude vystupovat proti němu, získá podle expertů jen určitou část voličů. Pokud by Trumpa naopak podpořila, mohla by zase přijít o republikány, kteří si přejí změnu.

Haleyová nevystupuje proti někdejšímu šéfovi Bílého domu poprvé. Už jako guvernérka Jižní Karolíny v roce 2016 nesouhlasila s jeho nominací na prezidenta a přiklonila se k jeho rivalovi Marcu Rubiovi. Následně ale Trumpa podpořila a dva roky z doby, kdy vedl Bílý dům, působila jako americká velvyslankyně při OSN.

Politička vychválila Trumpa také ve své knize With All Due Respect z roku 2019 a ještě nedávno o něm mluvila jako o "příteli". I po útoku na Kapitol, kdy se Trumpovi stoupenci pokusili násilně zabránit Bidenovu vítězství, zdůrazňovala, že ho republikáni potřebují.

Republikánský expert na průzkumy veřejného mínění Whit Ayres popsal, že Haleyová má podporu také od lidí, kteří by zvažovali i volbu Trumpa, ale i od těch, kteří mu v minulosti hlas dali.

Jednapadesátiletá Haleyová voliče láká na změnu. Poprvé v životě by mohla prezidentský post v USA zastávat žena, je také výrazně mladší než jednaosmdesátiletý Biden i sedmasedmdesátiletý Trump. Má za sebou zkušenosti na státní i mezinárodní scéně. Jako guvernérka také byla pro zákony omezující potraty.

Pro spoustu republikánů je ale zásadní i to, že by podle průzkumů jednoznačně porazila Bidena. Zatímco souboj současné hlavy státu s Trumpem, kterým by se opakoval scénář voleb z roku 2020, by dopadl podle předvolebních šetření těsně, Haleyová by nyní Bidena porazila o 10 procentních bodů.

