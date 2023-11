Joe Biden má vážný problém. Ať to radši vzdá, zní už i od demokratů

Amerického prezidenta Joea Bidena rok před bojem o Bílý dům zpražil průzkum veřejného mínění, podle kterého by prohrál takřka ve všech klíčových státech s Donaldem Trumpem. Podle šetření je starý, necharismatický a nerozumí ekonomice. I když za ním demokraté pořád stojí, začínají se stále častěji ozývat hlasy, že by měl kandidovat někdo jiný.

Průzkum je pro demokratického prezidenta alarmující. Ukazuje, že Biden ztrácí podporu hlavně mladých Američanů a přichází i o voliče z etnických menšin, o jejichž hlasy se jeho strana opírá poslední půlstoletí.

I když si většina Američanů nepřeje, aby se příští rok opakoval prezidentský souboj z posledních voleb, přesně k tomu všechno směřuje. Trump se o stranickou nominaci uchází v primárkách a jasně vede nad všemi ostatními kandidáty. Biden jakožto stávající prezident má nominaci jistou, ačkoliv se ji pokouší získat i několik dalších nepříliš vlivných demokratů.

Související Rok před americkými volbami by Trump porazil Bidena ve většině klíčových států

I když je tradicí, že strana svého prezidenta při znovuzvolení plně podporuje, Bidenovy výkony i jeho klesající podpora budí mezi vlivnými demokraty obavy, zda je jeho kampaň vedena dobře a jestli by měl 80letý politik vůbec znovu o Bílý dům usilovat.

Rozruch znovu rozvířil nový průzkum deníku New York Times a Siena College, podle kterého by Trump Bidena porazil v pěti ze šesti klíčových amerických států, které mohou ve volbách rozhodnout. V americkém volebním systému nestačí, aby nového prezidenta podpořil co největší počet voličů, musí vyhrát ve většině jednotlivých států. Některé jsou přitom velmi loajální republikánům, nebo naopak demokratům, a hraje se tak nejvíce o hlasy jen v několika málo z nich. A tam přesvědčivě vede Trump.

Obavy jsou namístě

Andrew Yang, který s Bidenem prohrál v demokratických primárkách v roce 2020, na sociální síť X (dříve Twitter) napsal: "Pokud by Joe Biden odstoupil, zapsal by se do historie jako vynikající státník, který porazil Trumpa a dosáhl velkého úspěchu. Pokud se rozhodne znovu kandidovat, může se to zapsat jako jeden z největších přešlapů všech dob, který nás přivede ke katastrofálnímu Trumpovu druhému funkčnímu období."

Někdejší prezidentův rival není zdaleka jediný. Podle Davida Axelroda, bývalého stratéga Baracka Obamy, rozhodnutí Joea Bidena opět kandidovat vyvolává velké pochybnosti a obavy, připomíná list The Guardian.

Deník Washington Post po zveřejnění průzkumu oslovil řadu dalších vlivných demokratů, kteří opakovali podobné rozladění, i když velká část z nich raději vystupovala anonymně. "Jsem znepokojen," uvedl například Richard Blumenthal, senátor za Connecticut.

"Znepokojuje mě nevysvětlitelná důvěryhodnost, kterou Donald Trump zřejmě má, navzdory všem obviněním, lžím a neuvěřitelným pochybením," dodal.

Konec podpory mladých

Důvodem k nervozitě v řadách demokratů je hlavně mizící podpora mezi Afroameričany, kteří Bidenovi v roce 2020 pomohli k vítězství. "Lidé zásadně nepochopili, co znamenaly hlasy černošských voličů před třemi lety," popsal Cliff Albright, spoluzakladatel fondu Black Voters Matter. "Nadšení pro Bidena tam nikdy nebylo. Byli jsme velmi pragmatičtí. Věděli jsme, že má největší šanci porazit Trumpa."

Nyní se ale asi 20 procent voličů z etnických menšin přiklání k Trumpovi, vypočítává v analýze New York Times. To je zcela bezprecedentní podpora od dob hnutí za občanská práva, kdy se lidé tmavé pleti postavili za Demokratickou stranu, která jim garantovala právo volit.

Nejvíce pak prezidentovi klesá podpora u mladých lidí. U voličů jiné než bílé pleti mladších 45 let mají nyní oba kandidáti podobně velkou podporu. Ve volbách v roce 2020 přitom právě od této skupiny získal Biden téměř o 40 procentních bodů víc než Trump. Totéž platí i u nejmladších voličů do 30 let, kteří ale historicky patřili mezi nejliberálnější Američany, a proto jednoznačně podporovali demokraty.

Současnému prezidentovi podle listu New York Times mohla uškodit i válka mezi Izraelem a teroristy z Hamásu. Biden, stejně jako jeho předchůdci, podporuje izraelskou vládu. S přibývajícím počtem mrtvých Palestinců ale s americkou zahraniční politikou stále víc mladých liberálů nesouhlasí.

Ani Trump nemá vyhráno

Prezidentovi nepomohlo ani to, že po zásahu Nejvyššího soudu nesplnil předvolební slib, že promine dluhy absolventům amerických vysokých škol. Velká část mladých i černošských voličů nakonec nejspíš stejně Bidena podpoří raději než Trumpa, hrozí ale, že k volbám část z nich prostě vůbec nepřijde.

"Předpovědi na více než rok dopředu se nemusí vůbec naplnit," prohlásil mluvčí Bidenovy kampaně Kevin Munoz. Poznamenal také, že průzkumy předpovídaly prohru prezidenta Baracka Obamy v roce 2012 a výhru republikánů v loňských kongresových volbách.

Voliči si přitom návrat Donalda Trumpa do Bílého domu nepřejí. Na otázku, zda by volili nejmenovaného demokrata, nebo Trumpa, většina odpověděla, že demokrata. Pokud ale mají vybírat mezi Bidenem a Trumpem, vyhrává bývalý prezident. Ten současný podle nich nezvládá vládnout a nelíbí se jim stav ekonomiky. Obavy budí také Bidenův vysoký věk.

Trumpovi příliš neuškodil ani fakt, že čelí soudním procesům ve čtyřech různých amerických státech. Pokud se do Bílého domu vrátí, bude se podle demokratů za své současné problémy se zákonem chtít pomstít. "Měli bychom se bát. Měli bychom mít hrůzu z toho, co se může stát," dodal nejmenovaný stratég Demokratické strany.