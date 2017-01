Traumata lidí z války s Islámským státem jsou nevídaná. Iráčtí rodiče museli zabít vlastní dítě

před 1 hodinou

Praha – Lidé prchající v Iráku před džihádistickou organizací Islámský stát (IS) se vyrovnávají s traumaty, která šokují i zkušené odborníky z organizace Lékaři bez hranic (MSF).

Organizace poskytuje v táborech na severu Iráku psychologickou pomoc.

"Některým informacím se až nechce věřit. To je třeba případ rodičů, kteří byli nuceni zabít vlastní dítě, protože klelo. Fakta jsou však neúprosná – stejné příběhy vyprávějí různí lidé," uvádí MSF ve své nové zprávě.

"Prožili dva roky, kdy Islámský stát (IS) okupoval jejich města a vesnice. Sužovaly je nálety, boje iráckých jednotek s IS. Museli utéci, aby si zachránili život. Skončili v táborech pro vysídlené lidi," vysvětluje Bilal Budair, koordinátor Lékařů bez hranic pro psychologickou péči.

Mnozí lidé podle Budaira vyprávějí, jak byli svědky veřejných poprav na tržištích nebo viděli těla obětí vražd pověšená na mostech. "Kamenování, stínání hlav, mučení, tělesné tresty – to vše se na lidech podepsalo hlubokými traumaty."

Ofenzíva v Mosulu začala v říjnu

Bitva o Mosul – největší město kontrolované Islámským státem – začala v polovině října ofenzivou irácké armády a kurdských jednotek. Po vleklých bojích se vojáci minulý týden dostali k řece Tigris, která rozděluje město na východní a hustěji obydlenou západní část. Iráčtí vojáci na východním břehu, Islámský stát na západním.

Prchající lidé často nemají jinou možnost než se uchýlit do stanových táborů.

Čech Zdeněk Müller se vrátil na konci roku ze severního Iráku, pracoval tam pro Lékaře bez hranic jako logistik. Podle něj není pro většinu lidí jednoduché utéci. Nestačí se pouze rozhodnout, naložit věci a odjet.

Islámský stát nechce nikoho pouštět.

"Bohužel zprávy, že Islámský stát lidem brání odejít, pravdivé jsou. Dvacet kilometrů severně od Tikrítu byl zřízen tábor, kam se sváželi uprchlíci z Mosulu a kde irácká armáda všechny prověřuje, jestli nejde o agenty nebo bojovníky Islámského státu," řekl Müller.

Několik lidí mu tam vyprávělo, že dostat se přes kontroly Islámského státu je složité.

"Slyšel jsem mnoho příběhů o tom, že někdo z jejich rodiny byl zabit. A když se jim podařilo odejít, dostávali skrze SMS zprávy nebo přes sociální sítě výhrůžky, aby se vrátili, že Islámský stát drží jejich příbuzné. Že chtějí výkupné a podobné věci," řekl v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Podle něj je pro mnoho lidí z Mosulu a okolí problémem, že přišli absolutně o všechno. Jen těm šťastnějším se podařilo naložit peníze a pár věcí do auta a ujet.

"V táboře jedna žena říkala, že jí zabili manžela a bratry. Podařilo se jí utéci s dětmi. Byla ve velmi špatném stavu, děti byly a nemocné a ona říkala, že jestli se něco stane dětem, vrátí se do Mosulu a nechá se tam zabít," pokračuje Müller.

"Špatné je, že mnozí lidé ztrácejí naději, že Irák bude jednou normální zemí. Že válka někdy skončí. Můj kamarád má rodinu a postavil pro ni nový dům v Tikrítu jižně od Mosulu. Dospěl ale k názoru, že ji nikdy nebude moci ochránit, a tak své příbuzné poslal do Turecka."

Vesnice jsou zničené, návrat není možný

Islámský stát obsadil velkou část severozápadního Iráku postupně během roku 2014. Irácká armáda ho postupně začala vytlačovat. Nejdříve z oblastí západně od Bagdádu, nyní z Mosulu.

Do mnoha vesnic a městských čtvrtí se ale nelze kvůli míře zničení vrátit.

"Mám jeden osobní zážitek, kdy jsem si uvědomil, čím ti lidé asi prošli. Severně od Tikrítu byl den, kdy tam každých dvacet minut přijel autobus napěchovaný lidmi. Padesát stupňů ve stínu, písečná bouře, všude prach. Ženy a děti byly pod obrovským stanem, aby na ně přímo nepražilo slunce. Všichni vyčerpaní," vzpomíná Zdeněk Müller.

"Přišel vítr, stan se nadzvedl, byl špatně zajištěn, díly se rozpojily a začalo to padat. Želené tyče, které padaly, vážily patnáct až dvacet kilogramů. Normální člověk by utíkal, ale tito lidé... Zůstali tam sedět a vůbec nereagovali. Říkal jsem si, co mají za sebou, že takováto věc s nimi nic neudělala."

Iráčtí velitelé tvrdí, že bojovníci Islámského státu už musejí v Mosulu šetřit s municí. V posledních týdnech klesl počet raketových útoků či pokusů zastavit armádu nájezdy automobilů, napěchovaných výbušninami a řízených sebevražednými atentátníky.

V prosinci se irácké ozbrojené síly dostaly do potíží. Utrpěly velké ztráty v pouličních bojích a na několika místech východního Mosulu je bojovníci Islámského státu zatlačili zpět.

Hrozí prolomení přehrady

Po Novém roce se situace obrátila a armáda postupuje. Ve čtvrtích stále obsazených Islámským státem ale zůstávají statisíce obyvatel.

Hrozbu přitom představuje Mosulská přehrada na řece Tigris. Stavba je v tak špatném stavu, že hrozí její prolomení. To by ohrozilo životy statisíců Iráčanů.

"Viděl jsem hladinu přehrady, ne samotnou stavbu. Ale kolegové, co tam dělali průzkum, říkali, že to nevypadá příliš dobře. Jsou v ní praskliny, je ve velmi špatném stavu. Moc se ale o tom nemluví. Kdyby tam někdo dal pár výbušnin, zřejmě by to byla katastrofa," říká Müller.

Přehrada je v rukách iráckých Kurdů a ti s ohledem na civilisty umožňovali, aby nadále zásobovala elektřinou Mosul, i když byl v rukou nepřátel z Islámského státu.

Nyní ale už ve městě zajišťují elektřinu jen generátory a některé čtvrti nemají už týdny tekoucí vodu.

autor: Martin Novák