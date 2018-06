před 3 hodinami

Samozvaná Doněcká lidová republika, kterou podporuje Kreml, se pustila do výroby tramvají. S velkou pompou to oznámila tamní vláda. Jak se ale ukázalo, místní pouze opravují staré vozy T3 ze smíchovské Tatry. Československo jich do někdejšího Sovětského svazu dodalo několik tisíc. Podívejte se, jak oprava starých tramvají svépomocí vypadá.