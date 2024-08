Gangsteři kolem Putina vidí, co se děje. Šéf Kremlu je na tenkém ledě, míní expert

Nynější vývoj války na Ukrajině může ohrozit ruského prezidenta Vladimira Putina, tvrdí odborník na chemické zbraně a bývalý důstojník britské armády Hamish de Bretton-Gordon. Putina by podle něj mohl otrávit někdo z jeho "gangsterských kumpánů".

De Bretton-Gordon uvedl, že ačkoliv věří, "že Putin vládne železnou rukou, musí velmi rychle vyřešit to, že spousta lidí o aktuální situaci mluví a chápe, co se děje". Bývalý důstojník britské armády tak naráží na vpád ukrajinských sil do Kurské oblasti, kde armáda napadené země kontroluje už víc než 1200 čtverečních kilometrů půdy.

Ruský prezident by se podle něj měl poohlížet po svých nejbližších, kteří by se mohli obrátit proti němu. "Pokud to neudělá, najde se spousta jeho gangsterských kamarádíčků, kteří mu docela rádi něco podstrčí do čaje a převezmou moc. Putin se pohybuje na tenkém ledě, jehož teplota se zvyšuje," řekl v rozhovoru pro britský deník The Sun.

Ukrajinské jednotky dosud převzaly kontrolu nad zhruba 1200 kilometry čtverečními ruského území a obsadily desítky osad v Kurské oblasti. Ukrajina za několik dní obsadila více území, než kolik Rusko na Ukrajině dobylo od začátku roku.

Stárnoucí jednasedmdesátiletý Putin od té doby svolal několik bezpečnostních schůzek, aby se pokusil problém vyřešit. De Bretton-Gordon vysvětlil, že jeho panická reakce na vpád Kyjeva by mohla být počátkem jeho zkázy.

"Putin panikaří. Je prezidentem Ruska, ale zaplétá se do drobných taktických bitev, což nikdy není dobré," řekl bývalý armádní důstojník. "Byl to Hitlerův pád, když se do těchto věcí zapletl," dodal.

Podle experta je vpád do Kurské oblasti také vzkazem Kyjeva Americe, že "Rusko je velmi dobře porazitelné, ale potřebujeme k tomu vybavení", popsal De Bretton-Gordon. "Lidé ztratili víru v to, co ukrajinská armáda dokáže. Tohle je do značné míry ukázka toho, že 'ano, my to dokážeme'. A když nám pomůžete, můžeme to dokončit. Zdá se, že je to skutečná příležitost, které se Západ musí chopit," vysvětlil.

Zatímco se Kreml veřejně snaží rozsah ukrajinské ofenzivy bagatelizovat, mnozí ruští váleční blogeři se veřejně na sociální síti Telegram ostře vyjadřují k rychlosti, jakou ukrajinské síly obsadily ruské území.

Jeden z blogerů označil situaci za "peklo na zemi" a naznačil, že útok byl dlouho plánován. "Věděli jsme, že ukrajinské ozbrojené síly půjdou do Kurské oblasti. Věděli jsme, že stahují síly dohromady. Věděli jsme všechno jako obvykle, hlásili to kluci z pole, ale vyšší velení neudělalo nic," přisadila si na Telegramu blogerka Anastasia Kaševarová.

"Myslím, že jde o dramatický vývoj, který má z vojenského i symbolického hlediska skutečně obrovské důsledky. Symbolicky to z Putina dělá slabého," řekl kritik Kremlu Bill Bowder, který byl kdysi největším zahraničním investorem v Rusku a sám se označuje za Putinova "nepřítele číslo jedna".

