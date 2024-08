Smáli jsme se a nevěřili. Ukrajinští vojáci popsali, co se dělo před vpádem do Ruska

Ukrajinští vojáci veřejně promluvili o tom, jak se chystali na vpád do Ruska. Tušit něco začali ve chvíli, když dostali nové pušky, po kterých následoval rozkaz. Stále si ale mysleli, že jde o vtip.

Ukrajinci zveřejnili záběry z prvního dne vpádu do Kurské oblasti. Na hraničním bodě se jim vzdávali Rusové. | Video: Reuters

Ukrajinští velitelé drželi plány zaútočit na Kurskou oblast v takové tajnosti, že ani jejich vojáci nevěřili, že se to stane, píše americký server Business Insider. Na začátku srpna jim ale vydali nové přilby a útočné pušky, uvedl časopis The Economist s odvoláním na informace od vojáků zapojených do invaze.

Vojáci listu řekli, že prošli cvičením v modelech vesnic. Později si uvědomili, že jsou simulací těch ruských. Někteří z nich považovali vpád stále za příliš vzdálenou možnost. "Smáli jsme se," řekl The Economist voják, který se představil jako Serhij.

"Dělali jsme si legraci, že není 1. dubna. Velitel se jen smál, protože věděl, že nemáme tušení, co nás čeká," dodal vojín 80. ukrajinské brigády Serhij. Utajení invazních plánů se do poslední chvíle ukázalo jako mistrovský tah ukrajinské armády, které se díky překvapivé ofenzivě do Kurské oblasti podařilo 6. srpna zaskočit Rusy, píše Business Insider.

Vrchní velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskij minulý týden uvedl, že během několika dní obsadili stovky čtverečních kilometrů ruského území. Jde o srovnatelnou velikost s územím, které Rusko zabralo Ukrajině za celý letošní rok. Podle Business Insideru mohl přispět k úspěchu ukrajinské tajné vojenské operace pocit ruské samolibosti.

Ruský zákonodárce a generálmajor ve výslužbě Andrej Guruljov dva dny po vpádu v televizním rozhovoru řekl, že ruská armáda o plánech Ukrajiny zaútočit na Kursk věděla měsíc předtím, než k tomu došlo. "Ale shora přišel rozkaz nepanikařit, a že ti nahoře vědí lépe," řekl podle deníku The New York Times Guruljov.

