Asi 300 tisíc ukrajinských uprchlíků žijících v Evropě se vrací na Ukrajinu, aby šli k lékaři. Podle deníku The New York Times to vyplývá z průzkumu Úřadu vysokého komisaře OSN pro uprchlíky. Někteří Ukrajinci péči ve své rodné zemi považují za lepší a rychlejší. Další stovky tisíc běženců se vrací i z jiných důvodů, například aby viděli své příbuzné.

Do Kyjeva se za lékaři letos na podzim vydala také Ljudmyla Hurenčuková, která nyní žije se svým mladším synem ve Francii blízko Saint-Tropez, kam utekla před válkou. "Lékařská péče je prostě na Ukrajině lepší," řekla novinářům 39letá Hurenčuková, zatímco čekala na ultrazvukové vyšetření štítné žlázy. "Je levnější, rychlejší a lékaři jsou pozornější. Proto sem jezdím, kdykoli je to možné," uvedla. Související Lékaři z Ukrajiny mohou na stáž, bez češtiny je k pacientům nepustíme, říká náměstek Stejně jako Hurenčuková se mezi svým dočasným domovem v Evropě a Ukrajinou podle amerického deníku přesouvají přes dva miliony Ukrajinců. Cílem jejich cest může být návštěva příbuzných, vyzvednutí dokladů nebo kontrola nemovitosti. Vlaky přijíždějící na Ukrajinu jsou také často plné rodin vracejících se na školní prázdniny. Matky s dětmi během nich navštěvují otce, kteří většinou nemohou kvůli válečnému stavu ze země odjet. Návraty jsou možné díky tomu, že velké části ukrajinského území jsou relativně bezpečné a dobře dostupné ze zbytku Evropy. Ukrajinci podle deníku hledají rovnováhu mezi pobytem na bezpečnějším místě v zahraničí a udržováním kontaktu s minulými životy doma. Na zdravotní systém si podle médií stěžují například mnozí ukrajinští uprchlíci v Británii. O nespokojenosti Ukrajinců s tamní lékařskou péčí psal v lednu server The Times. Na potíže s lékařem v Británii narazila také 31letá Majja Habruková. Když se u ní objevila ostrá bolest krku, musela podle svých slov čekat na lékařské ošetření v Londýně dva týdny. Britský lékař jí poté předepsal nepříliš silné léky na bolest. V ukrajinském Dnipru ale nakonec jiný doktor přišel na to, že bolest způsoboval zanícený zub moudrosti, a hned ji poslal na vytržení. Související Rusko se změnilo, naději ale mám. Dcera Borise Němcova žije v Praze a učí se česky "Zabralo mi pět dní jet do Dnipra, dojít k lékaři a vrátit se zpět do Londýna, zatímco v Británii to bylo na dva týdny," uvedla Habruková. "To za tu cestu stálo," dodala. Ortoped Andrij Buhlak z Kyjeva se ze začátku divil, když si všiml, že se za ním vracejí lidé žijící v zahraničí. Za dobu války si prý vyslechl mnoho příběhů uprchlíků žijících "od Švédska až po Španělsko" o potížích se zdravotním systémem v zahraničí. Jedna pacientka podle něj nedávno přicestovala až z Itálie jenom proto, aby si nechala aplikovat do kyčle kortizonovou injekci, popsal reportérům. Video: To jediné dává smysl. Analytik popsal "zdrcující" scénář konce války na Ukrajině (7. 11. 2023) Spotlight Aktuálně.cz - Jan Šír | Video: Jakub Zuzánek

