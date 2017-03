před 9 minutami

Ministr zahraničí Spojených států Rex Tillerson se nezúčastní schůzky šéfů diplomacií členských zemí Severoatlantické aliance v Bruselu plánované na počátek dubna. S odvoláním na zdroje z administrativy prezidenta Donalda Trumpa o tom dnes informovaly agentury Reuters a AP. Místo toho se Tillerson údajně zúčastní jednání s čínským prezidentem a následně zamíří do Moskvy. Tillerson se už tuto středu setká se svými kolegy ze členských zemí NATO ve Washingtonu na konferenci věnované tématu boje proti teroristické organizaci Islámský stát (IS). Podle AP tak nevidí potřebu, aby se s nimi setkával znovu na počátku dubna. Místo Tillersona by měl USA zastupovat jeho náměstek Tom Shannon.

autor: ČTK