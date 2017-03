Bude to velké drama: Šéf FBI vysvětlí, jak Rusové ovlivnili americké volby. Řekne, co věděl Trump?

AKTUALIZOVÁNO před 31 minutami

Šéf FBI James Comey bude v pondělí v Kongresu vypovídat o kontaktech týmu Donalda Trumpa s Rusy v loňské prezidentské kampani. Americké zpravodajské služby už v lednu uvedly, že Rusko se kampaň snažilo ovlivnit ve prospěch Trumpa. Zásadní otázka teď zní, zda o tom Trumpův tým věděl, nebo s Rusy dokonce spolupracoval. Sám Trump naopak tvrdí, že jeho předchůdce Barack Obama nechal loni odposlouchávat jeho volební štáb v newyorské Trump Tower. K tomu ale FBI pravděpodobně žádné důkazy mít nebude.

Washington, D.C. - Bude to velké drama, ale zatím s otevřeným koncem.

Ředitel amerického Federálního úřadu pro vyšetřování (FBI) James Comey bude vysvětlovat údajné ovlivňování loňské prezidentské kampaně ze strany Ruska. V pondělí předstoupí před výbor pro zpravodajské služby Sněmovny reprezentantů Kongresu.

Společně s Comeym bude před výborem vypovídat Mike Rogers, šéf americké Agentury pro národní bezpečnost (NSA).

Je to poprvé od nástupu prezidenta Donalda Trumpa do Bílého domu, co šéf FBI o celé záležitosti veřejně promluví.

Podle lednové zprávy amerických tajných služeb, kam patří i zpravodajská sekce FBI a NSA, stála Moskva za loňskými hackerskými útoky proti centrále americké demokratické strany. A proti lidem z okolí její kandidátky na prezidentku Hillary Clintonové.

Podle této zprávy bylo cílem útoků, o kterých měl osobně vědět i ruský prezident Vladimir Putin, poškodit Clintonovou a její šance na zvolení.

Existovalo ale nějaké propojení mezi aktivitou ruské strany a volebním štábem Donalda Trumpa? Na tuto otázku chtějí kongresmani najít odpověď.

Ruské potíže Trumpových mužů

Kvůli svým kontaktům s Rusy musel už v únoru, po třech týdnech ve funkci, rezignovat Trumpův poradce pro národní bezpečnost, generál Michael Flynn.

Problémy měl rovněž ministr spravedlnosti Jeff Sessions. Ten se proto i stáhl z dozorování celé kauzy.

A před dvěma týdny hodil do aféry další výbušný granát sám prezident Trump. Na Twitteru obvinil svého předchůdce Baracka Obamu, že loni nechal odposlouchávat jeho volební štáb v newyorské Trump Tower.

Z toho vyplývá druhá zásadní otázka, kterou sněmovní výbor položí řediteli FBI Comeymu: Existuje o těchto údajných odposleších jakýkoliv důkaz?

Až na dřeň

Ze dvou výše zmíněných dotazů má větší šanci na odpověď ten druhý. Z předběžných informací v amerických médiích vyplývá, že FBI žádné informace o špehování Trumpa ze strany Obamy nemá.

Naznačuje to nedělní vyjádření šéfa sněmovního výboru pro tajné služby, republikána Devina Nunese, pro televizi FOX News.

"Byla Trump Tower fyzicky odposlouchávána? Ne. A informace, které jsme dostali v pátek, jen ukazují tímto směrem. Nebylo vydáno žádné povolení FISA," uvedl Nunes. Narážel tím na povolení k odposlechům, které musí vydávat zvláštní, k tomu určený soud.

Rovněž kongresman Adam Schiff, nejvýše postavený demokrat ve sněmovním výboru, potvrdil, že o odposleších nemá FBI žádnou stopu. "Dostali jsme se až na dřeň věci: a nic tam není."

Bílý dům ale stále trvá na své verzi. Dokonce způsobil diplomatickou roztržku, když do celé záležitosti minulý týden zatáhl britskou tajnou službu.

President Trump repeats wiretapping claim while standing beside Angela Merkel https://t.co/c3KlcjT5rI pic.twitter.com/3wVi15dANM — TIME (@TIME) March 17, 2017

A rovněž na páteční společné tiskové konferenci s německou kancléřkou Angelou Merkelovou prezident Trump jasně naznačil, že ze svého tvrzení o odposleších nehodlá ustoupit.

Na pondělním slyšení v Kongresu nicméně s velkou pravděpodobností poslanci od šéfa FBI Comeyho uslyší, že agentura nenašla pro Trumpovo obvinění žádné důkazy.

Podle amerického listu The Washington Post James Comey už před víkendem v tomto smyslu informoval vybrané kongresmany.

Stranická křížovka

K řešení tajenky, zda Trumpův tým v kampani jakkoli spolupracoval s Rusy, se ale sněmovní výbor s největší pravděpodobností v pondělí nijak výrazně nepřiblíží.

Na rozdíl od Trumpových obvinění z odposlechů, které chtěli vyšetřit i republikáni, je totiž pohled na celou kauzu zásadně odlišný. Tam, kde demokraté vidí "důkazy", republikáni mluví o "honu na čarodějnice". Jasně to ukazují jejich diametrálně odlišná vyjádření.

Podle republikána Nunese nejsou ve vyšetřovacích materiálech ministerstva spravedlnosti, které jeho výbor dostal v pátek k dispozici, "žádné důkazy" o spolupráci mezi Trumpovou kampaní a Rusy.

Republikán Nunes naopak považuje za podstatnější to, kdo z FBI pouští ven informace. Například o loňských rozhovorech generála Michaela Flynna s ruským ambasadorem ve Washingtonu Sergejem Kisljakem, které Flynnovi zlomily vaz.

Demokrat Adam Schiff však v těch samých materiálech prý našel "nepřímé důkazy" o spolupráci a "přímé důkazy" o tom, že Trumpova kampaň vědomě podváděla veřejnost ohledně svých kontaktů s Rusy.

"Jedna věc samozřejmě je, když mluvím o důkazech, a jiné pak je to prověřit. Ale je toho dost, abychom vedli vyšetřování," uvedl Schiff v neděli na americké stanici NBC.

Zvláštní prokurátor? Zatím ne

Podle řady amerických komentátorů je zřejmé, že pokud vyšetřování zůstane v rukou kongresových výborů, které mají pod kontrolou republikáni, tak bude velmi těžké a přinejmenším zdlouhavé dojít k věrohodným závěrům.

K těm by mohla dospět nezávislá kongresová vyšetřovací komise. Případně zvláštní prokurátor, vybraný speciálně pro tuto kauzu.

Ani na jednu z těchto možností však republikáni zatím nechtějí přistoupit.

Americký prezident Donald Trump přednesl svůj první projev před zákonodárci. Mimo jiné se nezřekl závazků vůči spojencům v Severoatlantické alianci. | Video: Reuters | 00:59

autor: Daniel Anýž