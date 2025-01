"Zůstaňte naladěni." V USA se znovu rozběhl TikTok, jeho zákaz děsí firmy i tvůrce

Zděšení a paniku, které vyvolal oznámený konec sociální sítě TikTok ve Spojených státech, vystřídala vlna úlevy a nadšení. Oblíbená aplikace začala pro 170 milionů Američanů postupně znovu fungovat. Reagovala tak na prohlášení zvoleného prezidenta Donalda Trumpa, který přitom zákaz sám pomáhal iniciovat během svého prvního funkčního období. Sociální síť nefungovala jen asi 14 hodin.

"V USA byl přijat zákon zakazující TikTok, což bohužel znamená, že TikTok prozatím nemůžete používat. Máme štěstí, že prezident Trump naznačil, že s námi bude spolupracovat na řešení, jak TikTok obnovit, jakmile se ujme úřadu. Zůstaňte prosím naladěni!" Tak zněla zpráva, která v sobotu vylekala miliony Američanů.

Podle zákona přijatého loni a potvrzeného v pátek Nejvyšším soudem měla platforma do soboty přerušit spojení se svou mateřskou společností ByteDance, která sídlí v Číně, nebo činnost v USA ukončit, aby se vyřešily obavy, že představuje hrozbu pro národní bezpečnost. Nyní je aplikace v USA už znovu dostupná, reaguje tak na prohlášení Donalda Trumpa, že po svém pondělním nástupu do úřadu vydá nařízení, které umožní fungování TikToku.

Zákaz sociální sítě by významně dopadl na jednotlivce i menší podniky. TikTok dávno není jen platforma pro krátká videa po vzoru konkurenčního Instagramu nebo dalších sítí. V září roku 2023 představil funkcionalitu TikTok Shop, která umožňuje komukoliv jednoduše začít podnikat a v rámci svého účtu v aplikaci třeba prodávat zboží. A nejde o malé peníze.

Vliv TikToku, který má přibližně 170 milionů amerických uživatelů, sahá do různých odvětví a podle údajů platformy IndexBox přispěl v roce 2023 americké ekonomice částkou přes 24 miliard dolarů (asi 586 miliard korun). Experti také vzývají unikátní algoritmus, který zkrátka přináší uživatelům více a lépe zacíleného obsahu, než je tomu u konkurenčních platforem jako třeba Instagram nebo Facebook.

Lepší než kariéra právničky

Deník The Wall Street Journal přinesl příběhy lidí, kteří si na platformě vybudovali prosperující byznys. Paulina Hoongová například začala v roce 2023 prodávat domácí potřeby a oblečení inspirované americko-asijskou kulturou. Úspěch ji doslova šokoval. Jen za první měsíc prodala přes TikTok zboží v přepočtu za 120 tisíc korun.

Elyse Burnsové bylo teprve 18 let, když si založila vlastní designové studio. Navrhovala leccos, od samolepek, plánovačů a diářů až po utěrky a obaly na notebooky se vzory vycházejícími z jejích originálních výtvarných děl. Po celou dobu studia na vysoké škole si prodejem zboží jen přivydělávala. Během školy se však rozhodla propagovat svůj malý podnik na TikToku a úspěchu nemohla uvěřit - za první rok měla tržby 360 tisíc dolarů, tedy v přepočtu skoro 9 milionů korun. Opustila kariéru právničky a najala si první zaměstnance do svého podniku. Vloni vydělala skoro třikrát tolik.

Digitální obchod TikTok v loňském roce dosáhl v USA hrubé hodnoty zboží 9,7 miliardy dolarů (v originále gross merchandise value). To je v přepočtu skoro čtvrt bilionu korun. Mnoho tvůrců a drobných podnikatelů na TikTok do značné míry spoléhá a nemusí jít ani o prodejce - devatenáctiletý Gift Oluwatoye z Marylandu by s koncem TikToku přišel o svůj měsíční výdělek pět tisíc dolarů za publikování videí, kde hraje počítačové hry.

Podle ekonoma Petra Bartoně z projektu Datarun by ale zákaz TikToku dopadl na americkou ekonomiku i jiným způsobem. "Pokud by se nakonec skutečně nenašla cesta, jak TikTok na nejlukrativnějším trhu opět zprovoznit (a to navzdory tomu, že pokračování je nakloněn i Trump, který se v pondělí ujal moci), dopadlo by to spíše na firmy než na jedince," říká.

"Lidé by se nakonec asi k platformě nějak dostali, například přes služby VPN. Americké firmy by však mohly mít strach na platformě inzerovat, protože by riskovaly vysoké pokuty a tresty. A to může být zásadní zejména v sektoru spotřebního zboží, které se dnes kupuje výrazně podle influencerů na TikToku," vysvětluje dále Bartoň.

Obavy o bezpečnost

Debatu o zákazu TikToku v USA rozvířily obavy o bezpečnost dat amerických občanů. Aplikace shromažďuje různé údaje o svých uživatelích, ke kterým získává přístup prostřednictvím oprávnění. Mezi těmito údaji je například poloha, která představuje klíčovou informaci, ale i data týkající se používání zařízení, identifikace zařízení nebo některé informace o dalších aplikacích, i když v tomto případě není jasně specifikováno jaké. TikTok rovněž získává přístup k uživatelské schránce, fotografiím a souborům. To dělají i jiné sociální sítě jako Facebook, Instagram nebo X, ty ale mají data uložená v USA a řídí se americkými zákony.

"V minulosti TikTok pravděpodobně sbíral více dat a i dnes existuje podezření, že sbírá více, než oficiálně přiznává. To se však těžko dokazuje. Vlastníkem TikToku je společnost ByteDance, která je formálně soukromou čínskou společností. Ale v Číně není nic zároveň velké a soukromé. Čínská vláda proto téměř jistě může na data sáhnout, pokud bude chtít," popisuje pro Aktuálně.cz expert na kybernetickou bezpečnost, který si přál zůstat v anonymitě. Právě proto USA podle něj tlačí na to, aby byl TikTok prodán americké firmě.

