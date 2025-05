Americký původ nového papeže se jistě projeví i v politice, říká teolog

Ilja Kornilov

Není možné odhadnout, jestli nový papež Lev XIV. hodlá navazovat na papeže Františka, nebo ne. Do nějaké míry určitě bude, to nejde jinak, ta církev žije kontinuitou. Ale určitě přinese své vlastní důrazy, říká pro Aktuálně.cz Radek Tichý, český římskokatolický kněz, teolog, spisovatel a pedagog. Slouží jako rektor v Arcibiskupském semináři v Praze.

"Nově zvolený papež pracoval roky jako kardinál prefekt kongregace pro biskupy, což je jeden z nejdůležitějších úřadů Svatého stolce, jelikož má na starosti výběr nových biskupů na celém světě," říká Tichý v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Jak na vás zapůsobil první projev nového papeže?

Ukázal na snahu o čisté křesťanství v jeho základní podobě, kdy byl na prvním místě důraz na náboženství bez politického programu. První slova projevu byla odkazem na slova, která podle Bible pronesl Ježíš k učedníkům po svém vzkříšení. Jeho úvodní projev bych četl tak, že je důraz na Ježíše Krista. Je to snaha o křesťanství v základní čisté podobě. Ježíš, který je právě vzkříšený, živý uprostřed svých učedníků.

Myslíte si, že nový papež naváže na papeže Františka v jeho snaze být nejblíže obyčejnému lidu a žít v ctnosti chudoby?

Myslím si, že určitě bude pokračovat v této péči o chudé a v sociální dimenzi církve. Protože jméno papeže Lva navazuje na předchozího papeže Lva XIII. Ten zastával funkci na konci devatenáctého století a byl prvním z papežů, který položil důraz na sociální otázku a péči o dělníky a chudé. Takže si dovedu představit, že právě tato dimenze bude spojkou mezi papežem Františkem a Lvem XIV.

Zastavme se u jména, které si nový papež zvolil. Proč bylo nově zvoleným pontifikem vybráno právě jméno Lev? Má to symbolizovat zaměření na sociální otázku?

To není jednoduché odhadnout, protože v tom jménu papež navazuje na vícero svých předchůdců. Současný papež má třináct předchůdců tohoto jména. Například papež Benedikt navazoval na svatého Benedikta, zakladatele řádu benediktinů, nikoli na papeže, kteří byli před ním. Myslím, že nejlépe to poznáme podle jeho prvních kroků. Třeba navazuje na papeže Lva Velikého z 5. století, který proslul upevněním papežského významů. Nebo možná navazuje na papeže Lva XIII., který se zaměřil na sociální otázky.

Nový Svatý otec byl zvolen v čtvrtém kole. Některým to přijde jako rychlá volba, vždyť historicky nejdelší konkláve trvalo skoro tři roky. Myslíte, že to vypovídá o síle jeho mandátu? Nebo možná o větší jednotě církve?

Myslím, že to je podobná rychlost, s jakou byl zvolen Benedikt XVI. a papež František. Oba byli zvoleni na druhý den. Myslím, že to opravdu svědčí o tom, že se kardinálové dokázali velmi rychle shodnout. Jelikož 133 kardinálů-volitelů pocházelo z různých zemí, kardinálové se mezi sebou neznali, protože papež František je nesvolával, tím pádem shoda nemusela nastat tak rychle, a přesto nastala. Můžeme to interpretovat jako určité překvapení. A znamená to, že musel mít většinovou podporu, což svědčí o silné důvěře.

Vzhledem k faktu, že jde o prvního papeže Američana, může to mít nějaké politické důsledky?

Určitě se to projeví. Papež František pocházel z Jižní Ameriky a bylo to znát. Papež Lev XIV. je ze Severní Americky, má zkušenost s Latinskou Amerikou, má zkušenost s Vatikánskou kúrií. Což je velmi bohatá zkušenost, a velice výhodná. Určitě věřím, že to na jeho pontifikátu poznáme.