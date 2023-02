TikTok má v Bruselu problémy. Zaměstnanci Evropské komise ho musí smazat z mobilů

Aplikaci smažte co nejdříve, nejpozději do 15. března. Tuto radu týkající se sociální sítě zaměřené na videa TikTok dostalo ve čtvrtek 32 tisíc zaměstnanců Evropské komise. Mobilní aplikace je totiž původem čínská a v Bruselu rostou obavy, že data úředníků by mohla zneužít čínská vláda nebo tajné služby.

Výzvu k odstranění aplikace ze svých pracovních telefonů dostali kromě zaměstnanců Evropské komise (EK) také jejich kolegové z Rady EU. "Kvůli ochraně dat komise a zvýšení kyberbezpečnosti správní rada rozhodla o pozastavení používání aplikace TikTok na pracovních zařízeních," stálo v e-mailu. Nařízení platí i pro soukromé mobily, pokud v nich mají zaměstnanci programy, které využívají k práci. Kdo nestihne aplikaci smazat do uvedeného termínu, nebude se v přístroji smět přihlásit na pracovní e-mail. "Od 15. března budou přístroje s nainstalovanou aplikací považovány za nevyhovující korporátnímu prostředí," cituje z nařízení server Politico. Je to vůbec poprvé, co Evropská komise omezila zaměstnancům používání jakékoliv mobilní aplikace. Sociální síť TikTok na sledování krátkých videí v Evropské unii používá 125 milionů lidí, dva miliony z toho v Česku. Obavy vzbuzuje program proto, že za ním stojí firma ByteDance. Ta stejně jako další firmy se sídlem v Číně má povinnost sdílet informace s vládou v Pekingu a dalšími úřady, pokud k tomu bude vyzvána. Sám TikTok odmítl, že by data uživatelů s vládou sdílel, přiznal však, že jeho čínští zaměstnanci k nim mají přístup. "Jsme zklamáni z rozhodnutí, které je zavádějící a postavené na mylných představách. Kontaktovali jsme komisi, abychom jí vysvětlili, jak chráníme data 125 milionů lidí v Evropské unii, kteří každý měsíc využívají TikTok," stojí ve vyjádření firmy. Ta zároveň uvedla, že chce umístit servery zálohující data evropských uživatelů do Evropy, aby tím zmenšila obavy. "Myslím, že na tomto rozhodnutí je důležitá symbolika. Jedna z klíčových evropských institucí řekla svým zaměstnancům, že v současné době nepovažuje za bezpečné, aby měli TikTok ve svém mobilu," hodnotí opatření Janosch Delcker, korespondent německého serveru Deutsche Welle zabývající se technologiemi. Aplikaci zakázala Indie i Spojené státy Evropská komise není první, kdo zakázal nebo omezil aplikaci TikTok. Loni v prosinci Spojené státy kvůli obavám ze špionáže zakázaly používání aplikace na všech zařízeních zaměstnanců federální vlády. A od roku 2020 nemají přístup k TikToku nejen indičtí úředníci, ale všichni obyvatelé země. Přitom ještě před třemi lety sociální síť používalo téměř 200 milionů Indů. Spolu s TikTokem se zákaz vztahuje i na dalších 58 čínských aplikací. Zákaz používání TikToku ve vládních mobilech podporují také čtyři strany vládnoucí koalice v Nizozemsku. Konečné rozhodnutí bude ale záviset na zprávě, kterou nyní vypracovávají tamní zpravodajské služby. Omezení by se nakonec stejně jako v případě Indie nemuselo zastavit u úředníků, ale mohlo by ovlivnit 3,5 milionu uživatelů aplikace v zemi. "Pokud to není dobré pro vládní úředníky, tak proč by to mělo být dobré pro naše děti?" cituje například místní server NL Times poslance Nica Drosta. Související Začátek konce čínského vlivu. Pekingu pomáhají dezinformace, v Česku ale ztrácí Další instituce Evropský parlament zatím podobné opatření nezavedla, přestože tuto možnost zvažuje. Za bezpečnostní hrozbu označil TikTok i výbor pro zahraniční vměšování a dezinformace, který pod europarlament spadá. "Čím méně dat o nás čínskému autoritářskému režimu poskytujeme, tím více se chráníme," uvedla pro Aktuálně.cz česká europoslankyně Markéta Gregorová (Piráti), která je členkou výboru. Video: Školáky oblíbený TikTok? Je to riziko, snadno tam najdete dětské porno, varuje expert (23. 8. 2019) 17:14 TikTok má celou řadu úskalí, všechno, co děti sdílí, je veřejné, upozorňuje odborník na internetovou bezpečnost Martin Kožíšek. | Video: Emma Smetana