Tady může vyrůst nová generace teroristů. Uprchlický tábor v Sýrii je plný radikálů

Když v březnu Spojené státy a jimi podporovaná arabsko-kurdská koalice SDF oznámily definitivní porážku Islámského státu (IS) v Sýrii, vyvstala otázka, jak naložit s některými radikály a jejich rodinami. Část z nich, převážně dětí, se začala shlukovat v uprchlickém táboře al-Húl. Panují obavy, že by právě na tomto místě mohla vyrůst nová generace stoupenců IS.

Počet obyvatel tábora, který je v rukou syrských Kurdů, stoupl od března z devíti tisíc na sedmdesát tisíc. Asi padesát tisíc představují potomci bojovníků Islámského státu. Informovala o tom americká televize CNN, která do uprchlického tábora na severovýchodě Sýrie vyjela za reportáží. Kromě dětí tu pak žijí hlavně manželky islamistů a asi patnáct procent obyvatelstva tvoří islamisté původem nejen z Asie, ale i různých států Afriky, Evropy a Severní Ameriky. Jak napsala CNN, zatímco některé matky se zoufale snaží najít cestu z tábora ven, jiné ženy si naopak daly za cíl udržet při životě teroristickou ideologii IS. To potvrzuje i vedení tábora. "Tábor je tím nejlepším místem, kde vytvořit nový Islámský stát. (…) Začali jsme si všímat toho, že nově příchozí jsou velmi dobře organizovaní. Organizují si svoji vlastní morální policii," uvedl pro CNN Mahmoud Karo, který má na starosti chod táborů na severovýchodě Sýrie v kurdském regionu Džazíra. Kurdové místo dokonce nazývají "akademií Islámského státu". "To místo je toxickou směsí těch, kteří se soustřeďují na zrod islámské ideologie, a těch, kteří chtějí svoji minulost nechat za sebou," popsali pro CNN kurdští velitelé. Před tím, že by v táboře mohla vyrůst další generace radikálních bojovníků, varovalo minulý měsíc i americké ministerstvo obrany. Ve své zprávě mimo jiné tvrdí, že detailně monitorovat dění v táboře al-Húl není v silách Spojených států ani jejich spojenců. Děti v uprchlickém táboře Al-Húl | Foto: Reuters Některé manželky islamistů z tábora tvrdí, že jsou ochotny odklonit se od radikální ideologie v případě, že Syrské demokratické síly (SDF) pustí na svobodu jejich manžely a syny. "Pokud dojde k propuštění vězňů, pak s vámi možná naše srdce a srdce našich dětí budou sympatizovat. Ale když k propuštění vězňů nedojde, nenávist mezi ženami a dětmi ještě poroste," řekla pro CNN jedna z žen. "Říkají nám, že jsme bezvěrci" Ze stoupenců teroristů v táboře mají navíc strach i ti obyvatelé uprchlického tábora, kteří si naopak přejí, aby byly extremistické myšlenky jednou provždy pohřbeny. Mezi nimi například Abdel Qader Mohammed, který se v al-Húlu usadil ještě před masovým příchodem vyznavačů IS. "Přišel jsem sem, abych uprchl IS, a teď se nacházím v táboře plném příslušníků IS," vylíčil. "S islamisty tu mluvit nemůžeme. Dokonce když si ostříháme vlasy, začnou nám říkat, že jsme bezvěrci," dodal. Jiní obyvatelé tábora se nechali slyšet, že se například bojí v noci usnout ze strachu, že je někdo ubodá. Jedna z žen také popsala, jak jí někdo zapálil stan. Podle televize CNN jde nárůst radikalismu v táboře al-Húl ruku v ruce se znovuoživením Islámského státu zejména v severozápadní části Iráku, která sousedí se Sýrií. Americký ministr zahraničí Mike Pompeo dokonce minulý měsíc prohlásil, že v současnosti existují oblasti, kde je IS silnější než před třemi či čtyřmi lety. IS byl poražen na posledním zbytku svého území v Sýrii v obci Baghúz na konci března. Takzvaný samozvaný chalífát kdysi zabíral třetinu Sýrie a Iráku. Největší rozkvět zažila teroristická organizace v roce 2014, kdy ovládala území o velikosti Velké Británie, včetně několika velkých měst. V Iráku byli teroristé definitivně poraženi v prosinci 2017.