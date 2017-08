Polsko trvá na svém. Postoj ke směrnici o vysílání pracovníků do EU nepřehodnotí, řekla Szydlová

AKTUALIZOVÁNO před 43 minutami

Nepříznivý postoj ke směrnici o vysílaných pracovnících do jiných zemí Evropské unie Polsko podle premiérky Beaty Szydlové nepřehodnotí. "Budeme bránit naše stanovisko až do konce, protože je stanoviskem, které je v zájmu polských pracovníků," řekla. Francouzský prezident Emmanuel Macron ve středu domlouval kompromis s šéfy české a slovenské vlády v Salcburku.

Varšava - Polsko nezmění svůj nepříznivý postoj k návrhu revidované směrnice o vysílaných pracovnících do jiných zemí Evropské unie. Uvedla to ve čtvrtek premiérka Beata Szydlová, den poté, co francouzský prezident Emmanuel Macron domlouval v Salcburku s šéfy české a slovenské vlády možný kompromis.

"Nezměníme své stanovisko," řekla Szydlová v odpovědi na dotaz, zda i Polsko by bylo ochotné akceptovat kompromis. "Budeme bránit naše stanovisko až do konce, protože je stanoviskem, které je v zájmu polských pracovníků, a mou povinností jako předsedkyně polské vlády je zastávat stanoviska, které hájí polské zájmy a polské pracovníky," dodala.

Salcburské setkání mělo vést ke sblížení stanovisek ve sporu, kdy si staré členské země stěžují na údajný mzdový dumping při vysílání pracovníků z nových členských států EU, což ohrožuje pracovní místa v bohatších státech. Nové členské země se zase obávají zpřísnění pravidel, která by mohla ohrozit jejich firmy a dotknout se hlavně profesionálních řidičů.

Návrhy změn představila loni Evropská komise. Pravidla by se měla zpřísnit. Ke schválení směrnice postačí na říjnové ministerské schůzce kvalifikovaná většina, následně se předpis dostane na pořad Evropského parlamentu.

Pro polské firmy, které do ciziny vysílají skoro půl milionu pracovníků, by šlo o velice nevýhodné předpisy. Pokud by vstoupily v platnost, podle polské vlády by značně zhoršily konkurenceschopnost polských firem vůči západním přepravcům.

Český premiér Bohuslav Sobotka ve středu uvedl, že země V4, tedy Česko, Slovensko, Maďarsko a Polsko, chystají společnou schůzku s francouzským prezidentem Macronem, na které chtějí jednat mimo jiné o tom, aby se na mezinárodní dopravu nový předpis nevztahoval.

Zahraniční média s odvoláním na Elysejský palác před salcburskou schůzkou uvedla, že se Macron nyní potkává s zástupci zemí střední a východní Evropy, které jsou vstřícnější ke spolupráci, zatímco Polsko a Maďarsko vynechává.