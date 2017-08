Je Polsko na slepé koleji? Francouzský prezident Macron vynechal zemi ze svých jednání

AKTUALIZOVÁNO před 26 minutami

Podle některých polských médií se jejich středoevropská země dostává do izolace. Ukazuje to prý počínání francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, který z programu své zahraniční cesty vynechal právě Polsko. Podle médií je to signál, který Paříž vyslala konzervativní polské vládě strany Právo a spravedlnost (PiS). Portál Pikio tak dospěl k závěru, že Macron veřejně ponížil Polsko. Zato pravicový server wPolityce.pl odmítá jakékoliv úvahy o odstavení země na slepou kolej.

Varšava - Francouzský prezident Emmanuel Macron vynechal Polsko z programu své nynější cesty po střední a východní Evropě. Postoj ke kvótám nezměníme, vzkázaly Varšava a Budapešť. Podle nich jde o špatné a nebezpečné řešení číst článek Podle polských médií je to signál, který Paříž vyslala konzervativní vládě strany Právo a spravedlnost (PiS). Názory na význam tohoto kroku se ale různí. Například portál Pikio píše o ponížení Varšavy. Zato pravicový server wPolityce.pl odmítá jakékoliv úvahy o odstavení Polska na slepou kolej. Polská opozice a jí nakloněná média chtějí podle něj akorát vyvolat dojem, že Varšava se dostává do izolace. "Není větší mýlky! Podle informací, které portál wPolityce.pl získal, fungují polsko-francouzské diplomatické kontakty bez zádrhelů a obě strany si dokonale rozumějí," napsal server s tím, že zpečetěním spolupráce má být setkání visegrádské skupiny (V4) s Macronem. Součástí V4 jsou vedle Polska taky Česká republika se Slovenskem a Maďarsko, které stejně jako Varšava nebylo na středeční setkání s francouzským prezidentem v Rakousku pozváno. "O čem ještě nás neinformují opoziční média? Třeba o tom, že se konají pravidelná setkání ministrů zahraničních věcí Francie a Polska," dodává wPolityce.pl. Polská televize Republika ve čtvrtek uvedla, že polské hospodářství patří v EU co do růstu hrubého domácího produktu (HDP) k nejsilnějším, země má nízké zadlužení v poměru k výkonu ekonomiky a také se těší nízké nezaměstnanosti. Proto by podle této stanice měl Macron místo izolace Varšavy raději Polsko častěji navštěvovat, aby získal inspiraci pro své zamýšlené reformy ve Francii. Bojím se fyzického násilí, musíme přibrzdit. Společenské napětí v Polsku roste, tvrdí sociolog číst článek Magazín Wprost klade otázku, zda nepozvání Polska je skutečně projevem izolace a zda to nemůže být jen zástěrka, která má přikrýt něco zcela jiného, například dramatický propad Macronovy popularity ve Francii. Portál Pikio dospěl k závěru, že Macron veřejně ponížil Polsko. Dodal, že tento fakt se vládní straně Právo a spravedlnost (PiS) líbit nebude a že lze očekávat další vyhrocení rozkolu mezi starými a novými unijními státy. K záležitosti se vyjádřil i maďarský tisk. Například deník Népszava napsal, že nepozvání maďarského premiéra Viktora Orbána a jeho polské kolegyně Beaty Szydlové je známkou toho, že Varšava a Budapešť se dostávají v EU do stále větší izolace. Podle deníku to také znamená, že role obou států v unijním rozhodovacím procesu klesá. Maďarský zpravodajský server index.hu spekuluje o soudržnosti V4, neboť Slovensko a Česká republika na jednání byly. Portál poznamenal, že i kdyby vazby v rámci V4 opravdu oslabovaly, nebylo by to poprvé. Například Rakousko se totiž v minulosti snažilo využít názorového nesouladu uvnitř středoevropského uskupení. Polská krize už přerůstá přes hlavu i Evropské unii, ale Právo a spravedlnost jen plní svůj volební program, polské soudnictví reformu potřebovalo. | Video: dvtv | 14:01

