Daňový dumping východoevropských zemí může zničit Evropskou unii, prohlásil Macron

Francouzský prezident Emmanuel Macron se setkal v Bukurešti se svým rumunským protějškem Klausem Iohannisem. Macron po setkání prohlásil, že "daňový dumping" uplatňovaný některými východoevropskými zeměmi může bez změny evropské směrnice upravující vysílání pracovníků do jiných unijních států vést k rozkladu EU. Výsledkem schůzky byla shoda, že budou usilovat o dohodu o reformě stávajícího systému, a to do říjnového jednání ministrů práce a sociálních věcí EU o změně příslušné směrnice. Rumunský prezident však zdůraznil, že nesmí být "odstraněna konkurence ani volný trh". Dal přitom najevo přání, aby z této problematiky byla vydělena mezinárodní kamionová doprava, což Macron přijal.

