Jen další vyostření sporu. Stín ruské kauzy může Trumpa dohnat až k impeachmentu

Ve svém vůbec prvním veřejném vystoupení zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller ve středu oficiálně oznámil konec dvouletého vyšetřování ruského zasahování do amerických prezidentských voleb v roce 2016. Mueller hovořil o "systematickém" úsilí Kremlu o narušení voleb. Zároveň potvrdil, že neočistil Donalda Trumpa z podezření, že se už jako prezident pokoušel mařit vyšetřování celé ruské kauzy. Před demokraty v Kongresu tak teď stojí rozhodnutí, zda nevyvolají proces odvolání prezidenta z funkce, takzvaný impeachment.

Robert Mueller ve středu zdůraznil, že jeho vyšetřování prokázalo, že Rusko během americké kampaně 2016 "spustilo soustředěný útok" na americký politický systém. Konkrétně se jednalo o příslušníky tajných služeb i soukromé subjekty.

Podle vyšetřovatele šlo o "mnohonásobné, systematické úsilí zasahovat do našich voleb" s cílem "poškodit jednoho kandidáta", tedy Trumpovu demokratickou soupeřku Hillary Clintonovou.

Nothing changes from the Mueller Report. There was insufficient evidence and therefore, in our Country, a person is innocent. The case is closed! Thank you. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 29, 2019

K druhému bodu vyšetřování, zda Donald Trump následně po příchodu do Bílého domu nebránil vyšetřování ruské kauzy, Mueller ve středu uvedl: "Pokud bychom měli jistotu, že prezident se prokazatelně nedopustil trestného činu, tak bychom to řekli." Jeho tým, jak prohlásil Mueller, ale k takovému závěru nedospěl.

Jeho středeční vystoupení nepřineslo nic nového nad rámec závěrečné vyšetřovací zprávy, kterou Mueller letos v dubnu poskytl ministerstvu spravedlnosti a jeho prostřednictvím pak i Kongresu.

V ní se konstatuje, že vyšetřování prezidenta Trumpa plně neočistilo. Ve zprávě je rozebráno několik případů, kdy prezidentovo jednání směřovalo k potlačení vyšetřování.

Zpráva zároveň konstatuje, že "prezidentova snaha ovlivnit vyšetřování byla většinou neúspěšná, ale to bylo z velké části proto, že lidé v okolí prezidenta odmítli splnit jeho příkazy".

Případ uzavřen?

Muellerovo vystoupení, při kterém ze 450stránkové zprávy v krátkém, koncentrovaném projevu zdůraznil klíčová zjištění, ale vyostří už tak vyhrocený politický střet mezi Donaldem Trumpem a demokraty o výklad zprávy i celého vyšetřování.

Podle Trumpa se potvrdilo, že se ničeho nedopustil, a "případ je uzavřen". "Nic se nemění. Důkazy jsou nedostatečné, a v naší zemi je tedy taková osoba nevinná," napsal Trump ve středu na Twitteru.

Za prezidenta se ve středu rovněž postavili lídři republikánů v Kongresu. "Dnešní prohlášení pana Muellera posiluje zjištění z jeho zprávy. Co se týče mě, případ je uzavřen," napsal Lindsey Graham, republikánský předseda legislativního výboru Senátu.

Reakce demokratů je ale přesně opačná. Z řad jejich kongresmanů a také od kandidátů na prezidenta do voleb 2020 přicházejí výzvy na spuštění procesu odvolání Trumpa z úřadu, tedy impeachment.

"Z prohlášení Roberta Muellera jasně vyplývá: Kongres má morální a legislativní povinnost okamžitě začít proces impeachmentu," napsal na Twitter demokratický senátor a zároveň jeden z kandidátů na prezidenta Cory Booker.

This Administration has continued to stonewall Congress’s oversight. Beginning impeachment proceedings is the only path forward. — Cory Booker (@CoryBooker) May 29, 2019

Robert Mueller ve svém vystoupení vysvětlil, že podle ustáleného výkladu americké ústavy prezident ve funkci nepodléhá standardnímu řízení, kdy by mohl být zažalován a o věci by pak rozhodovaly soudy.

"Obžalování prezidenta tak ani nebyla možnost, kterou bychom mohli zvažovat," uvedl Mueller. "Ústava požaduje jiný proces, mimo trestní soudní systém, aby mohl být prezident ve funkci formálně obviněn z překročení zákona," doplnil.

"Lži, nepravosti"

Sám Mueller to slovo sice nevyslovil, ale jediným možným způsobem, jak prezidenta USA pohnat k zodpovědnosti za případné překročení zákona, je právě impeachment, který je v pravomoci Kongresu.

Podle některých demokratů tak bylo Muellerovo středeční prohlášení jasným signálem, že Kongres by měl jednat a spustit proces odvolání prezidenta z funkce.

"Vzhledem k tomu, že zvláštní vyšetřovatel Mueller nemohl vznést trestní žaloby proti prezidentovi, je teď na Kongresu, aby odpověděl na trestné činy, lži a jiné nepravosti prezidenta Trumpa - a my to uděláme," uvedl Jerrold Nadler, demokratický předseda legislativního výboru Sněmovny reprezentantů Kongresu.

Nancy Pelosiová, demokratická předsedkyně Sněmovny reprezentantů, se dosud snažila výzvy k impeachmentu tlumit. Proces by musel kromě sněmovny schválit i Senát, tam ale mají většinu republikáni.

Podle Pelosiové by tak snaha demokratů nemohla Kongresem projít a jen by proti její straně postavila veřejnost. Podle obecných průzkumů by totiž většina Američanů s impeachmentem zatím nesouhlasila.

"Nic není ze stolu, ale chceme vznést tak jasný, neprůstřelný případ, že dokonce i republikáni v Kongresu by byli přesvědčeni, že to je cesta, kterou se musíme jako země vydat," zopakovala ve středu Pelosiová, že pokud impeachment nepodpoří republikáni, tak na něj není správný čas.

Průzkumy ale zároveň ukazují, že mezi demokratickými voliči už je více těch, kdo impeachment chtějí. Muellerovo středeční vystoupení tento názor jen posílilo. A pod větším tlakem teď bude i Pelosiová.

"Mnoho (našich) voličů si přeje odvolání prezidenta. Ale my chceme dělat to, co je správné a přináší výsledky," naznačila Pelosiová, že v tuto chvíli by demokraté měli jít cestou kongresových vyšetřování.

Budeme blokovat

Demokraté nesouhlasí s tím, jak Muellerovu vyšetřovací zprávu interpretoval ministr spravedlnosti William Barr. Podle demokratů tendenčně zkreslil závěr Muellerova vyšetřování v Trumpův prospěch.

Ministr následně odmítl požadavek, aby vypovídal před Kongresem. Demokratická sněmovna ho nyní nejspíš obviní z pohrdání Kongresem a předvolá si ho soudně. Celá věc může skončit až před Nejvyšším soudem USA.

Demokraté chtějí vyslýchat i řadu Trumpových spolupracovníků a lidí z jeho okolí. Bílý dům ale jasně řekl, že všechny tyto snahy bude blokovat.

Podle demokratů, kteří volají po impeachmentu, je právě tento odmítavý postoj Bílého domu důvodem, proč dalším logickým krokem by teď měl být právě proces odvolání prezidenta.

V rámci impeachmentu by totiž měli demokraté silnější pozici u soudů, které by rozhodovaly, zda mají mít například přístup k dosud tajným pasážím Muellerovy zprávy. Rovněž jejich požadavky, aby před Kongresem vypovídali Trumpovi spolupracovníci, by pravděpodobně měly větší šanci na úspěch.

Obecně by demokraté mohli očekávat, že jejich vyšetřování by se v rámci impeachmentu dostalo dál, než když budou postupovat v rámci kongresových vyšetřování.

Duch Watergate

Nejbližší historická zkušenost však mluví proti procesu možného odvolání prezidenta z funkce. V roce 1998 republikánská sněmovna v aféře s Monikou Lewinskou vydala tehdejšího demokratického prezidenta Billa Clintona.

V horní komoře Kongresu ovšem demokraté Clintona podrželi, Senát impeachment neschválil a celý proces, jak ukázaly průzkumy, republikány u veřejnosti poškodil.

Demokraté v Kongresu by teď museli vsadit na to, že v procesu impeachmentu by proti Trumpovi našli něco tak závažného, že by se republikáni přidali na jejich stranu.

Což by připomínalo situaci z konce prezidentství republikána Richarda Nixona, kdy se v rámci vyšetřování aféry Watergate proti hlavě státu našla tak zničující zjištění, že pod hrozbou odvolání, které by potvrdili i republikáni, v srpnu 1974 sám rezignoval.

Snad je to naposled. Opravdu?

Zvláštní vyšetřovatel Robert Mueller prohlásil, že formálně ukončuje činnost a vrací se do soukromého života. Ruská kauza tím ale pro Ameriku a pravděpodobně ani Muellera nekončí. Ten ve středu uvedl, že "doufá a očekává", že je to naposled, co se ke kauze takto veřejně vyjadřuje.

Demokraté jsou ovšem stále odhodláni, jak potvrdily jejich reakce, předvolat si Muellera do Kongresu. "Stále je zde mnoho věcí, nad rámec zprávy, které může vysvětlit," řekl demokrat Adam Schiff, předseda sněmovního výboru pro tajné služby.

Je zřejmé, že zápas o výklad Muellerovy zprávy bude jedním z témat kampaně před prezidentskými volbami 2020. Zároveň bude do značné míry paralyzovat americkou politickou scénu, neboť Trump a demokraté nebudou schopni a ochotni spolupracovat na zákonech.

A reakce demokratů na Muellerovo středeční vystoupení naznačuje, že už vůbec nelze vyloučit možnost, že Amerika bude sledovat další impeachment. Například demokratický kongresman Gerry Connoly, který byl dosud v této věci spíš proti, ve středu uvedl, že Muellerovo vystoupení jeho stranu "posunulo blíže k tomuto kroku".

Video: Úplné očištění, komentoval Trump zprávu o ruském vměšování