"Stačí jiskra a nenávist se rozhoří." Židy ve Francii svírá strach, útoků přibývá

Židé žijící ve městě Sarcelles severně od Paříže se bojí vycházet z domovů, vojáci hlídají školy a rodiče nepouštějí své děti ven. Na zdejší Židy dolehl stejně jako jinde ve Francii strach z rostoucích antisemitských útoků. Země, v níž žije nejpočetnější židovská komunita v Evropě, zaznamenala po říjnovém útoku hnutí Hamás na Izrael více antisemitských incidentů než za celý uplynulý rok.

V jedné ze čtvrtí Sarcelles, které se přezdívá Malý Jeruzalém, bydlí přes dvanáct tisíc Židů. Společně s muslimskou komunitou tam až dosud žili v poklidu. Po útoku teroristů Hamásu na Izrael ze 7. října se ale pro tamní židovské obyvatele mnohé změnilo. Bojí se vycházet ven, restauracím a kavárnám chybí klientela, ve čtvrti zavládlo ticho.

"Stačí jen malá jiskra a nenávist k Židům se znovu rozhoří," popsal pro server Politico manažer pizzerie Alexis Timsit žijící v Sarcelles. Příjmy z prodeje mu v říjnu klesly o více než polovinu. "Lidé se bojí, jsou v šoku, ztratili lásku k životu. Pokaždé, když se situace na Blízkém východě vyhrotí, nedá se tady žít," svěřil se webu.

Politico na konci října uvedlo, že policisté ve Francii za poslední tři týdny zaznamenali více antisemitských incidentů než za celý uplynulý rok. Šlo o celkem 501 trestných činů, od slovních urážek a antisemitských nápisů až po vyhrožování smrtí a fyzické napadení.

Nejnovější incident se odehrál v sobotu ve třetím největším francouzském městě Lyonu. Maskovaný útočník tu pobodal třicetiletou ženu židovského vyznání. Podle prokuratury mohl být motiv útoku antisemitský, protože policie nalezla na dveřích ženina domova nastříkaný hákový kříž. Policie vyšetřuje také případy, kdy se na domech ve Francii objevily kresby Davidovy hvězdy.

Obavy posílat děti do škol

Francouzské ministerstvo vnitra v důsledku rostoucích útoků nasadilo do židovských škol, modliteben a komunitních center policisty. V Sarcelles dokonce vojáci hlídkují u toho, když židovští rodiče vyzvedávají své děti ze škol.

"Atmosféra doléhá na všechny. Je tu hodně bolesti. Mám čtyři děti a každý den, když je odvádím do školy, mám strach. Poprvé v životě nemám pocit, že jsou moje děti ve škole v bezpečí," řekl v říjnu pro britský deník The Guardian třiatřicetiletý Jérémy ze Sarcelles.

Antisemitská nálada se skutečně projevuje i ve školách. Francouzský ministr školství Gabriel Attal v říjnu informoval o několika incidentech. V jedné z francouzských škol se například na tabuli objevil hákový kříž, zaznamenán byl také případ židovského středoškoláka, kterému někdo roztrhal oblečení.

Rodiče se bojí i o své dospělé potomky. "Mým dětem je 19 a 23 let. V současné době je nepouštím v noci ven, a už vůbec ne do Paříže," uvedla pro The Guardian padesátiletá zaměstnankyně obchodu, která si nepřála zveřejnit své jméno.

Lidé před synagogami po celé Francii Židům vyhrožují, uráží je a posílají jim hrubé dopisy. "Zabíjet Židy je povinnost," nasprejoval neznámý vandal před stadionem v Carcassonne na jihozápadě Francie.

Dalšímu obyvateli Sarcelles, sedmdesátiletému muži, který si taktéž nepřál zveřejnit své jméno, připomíná současná situace období pandemie. Avšak s tím rozdílem, že teď pociťuje dosud neznámý druh strachu. "Všude je prázdno, lidé nechodí ven. Jako by platil zákaz vycházení. Tenhle typ strachu je nový. Prostě jen chceme klid," řekl pro britský deník.

Odliv Židů z Francie

Ve Francii žije přes půl milionu Židů. Jde o třetí největší židovskou populaci na světě - po Izraeli a Spojených státech. Už během loňského roku se objevily zprávy, že židovské rodiny ze západoevropské země utíkají kvůli narůstajícímu antisemitismu do Izraele. Třetina všech francouzských Židů, kteří emigrovali do Izraele od jeho vzniku v roce 1948, tak podle úřadů blízkovýchodního státu učinila v posledních deseti letech.

Francouzský vládní zmocněnec pro antisemitismus a rasismus Olivier Klein minulý týden uvedl, že útoky proti Židům sice souvisí s aktuálním děním, ve skutečnosti pro ně ale ve Francii už léta existuje živná půda. "Bohužel naše země, stejně jako jiné, má schopnost probouzet staré démony," uvedl Klein pro rozhlasovou stanici France Inter.

V minulosti Francií otřásl například útok před židovskou školu v Toulouse. Střelec Mohamed Merah, který se přihlásil k teroristické síti Al-Káida, v roce 2012 zastřelil z bezprostřední blízkosti tři židovské děti a rabína. Početná menšina se stala terčem i v roce 2015 dva dny po útoku na redakci satirického časopisu Charlie Hebdo, kdy během obležení supermarketu Hyper Cacher terorista zavraždil čtyři Židy.

S nárůstem antisemitismu se potýká celá západní Evropa. Podle izraelského ministerstva pro diasporu a potírání antisemitismu vzrostly slovní útoky proti Židům v západním online prostoru mezi zářím a říjnem o 250 procent. Během prvních čtyřiadvaceti hodin po teroru Hamásu až o 530 procent.

Množství a intenzita útoků proti Židům stoupá nejen v zemích s početnou židovskou a muslimskou menšinou, jako je Francie nebo Německo, ale také v Česku. Podle Federace židovských obcí vzrostl za uplynulý měsíc počet zaznamenaných případů zhruba o 400 procent.

