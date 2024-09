Nebezpečnější než tanky a letadla. Nové zbraně ovládnou vaši mysl, varuje expertka

Válka na Ukrajině ukázala, že i novodobé bojiště, kde hrají prim moderní "chytré" zbraně a inovativní systémy, stejně může opět skončit ve změti zákopových pozičních bojů, které lidstvo už dobře zná. Podle bezpečnostní analytičky Kristiny Soukupové nám ale vývoj moderních zbraní ukazuje, že už teď se neválčí jen konvenčními zbraněmi, ale i technologiemi schopnými třeba měnit myšlení protivníka.

Podle bezpečnostní analytičky, která spolupracuje i s vojenským velitelstvím NATO v anglickém Norfolku, budou zbraně v budoucnosti dost možná podobné těm, které známe už z dnešní science fiction. "Vidíme filmy 20 let staré, kde jsou technologie, které třeba už dnes máme k dispozici, a tenkrát to bylo pouhé sci-fi," vysvětluje expertka.

Soukupová se sama věnuje problematice tzv. kognitivního válčení nebo kognitivního bezpečí, tedy vlastně způsobu, jak nepřítel působí nejen na vojáky, ale i na civilisty a snaží se jim změnit způsoby myšlení. "Jsou to třeba dezinformace. Kyberprostor, sociální sítě, oni umí změnit, jak vnímáme svět okolo nás. Začne se vám bortit celý svět, propadáte konspiračním teoriím a věříte těm nejjednodušším vysvětlením," vyjmenovává bezpečnostní analytička ve Spotlightu způsoby, jak se i na první pohled neškodné moderní technologie staly účinným nástrojem k válčení.

Jako další důkaz působení moderních "neurozbraní" popisuje Kristina Soukupová příklad tzv. havajského syndromu, který byl zdokumentován mezi lety 2016-2018. Pracovníci americké a kanadské ambasády na Kubě tehdy shodně popisovali silné zdravotní potíže, včetně bolestí hlavy a podivné neutuchající únavy. Nikdo však neznal příčinu a ani doktoři si v prvních chvílích nevěděli rady.



"Až pak se přišlo na to, že to mohl dělat nějaký nový, neznámý přístroj. Takže to jsou takovéto cílené věci, kterými zaséváte strach a nejistotu do lidí," popisuje Soukupová incident, jehož vyšetřování ukázalo, že se nejspíše jednalo o neznámou akustickou nebo sonickou zbraň, kterou disponuje ruská zpravodajská služba GRU. Případ se však dodnes nepovedlo definitivně osvětlit.

Celý rozhovor si můžete pustit ve videu níže nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci. Jaká byla jeho hlavní témata?

00:08-04:41 Jak vážná je dnes bezpečnostní situace v Evropě a existuje hrozba třetí světové války? Je možné se vcítit do myšlení Vladimira Putina nebo Sergeje Lavrova? A mohlo NATO Putina zastavit nebo vyzbrojit Ukrajinu už dříve?

04:41-10:28 Dokáže si Kristina Soukupová představit zapojení vojáků NATO do války na Ukrajině? Jaký druh válčení používají obě strany konfliktu a jak důležitou součástí bojů jsou drony? Jak by se změnila dynamika války, pokud by Ukrajina mohla použít všechno, co má k dispozici?

10:28-15:02 Co si lze pod opakovanými výhrůžkami Vladimira Putina představit a co by v případě otevřeného střetu NATO s Ruskem byla největší výzva? Co by dalo nejvíce zabrat české armádě a je dostatečně bojeschopná?

15:02-21:06 Na co by se nyní měla česká armáda soustředit? Umí si Soukupová představit, jak bude vypadat bojiště budoucnosti a jak nám může někdo měnit myšlení? A daří se Západu držet krok ve vývoji technologií se státy jako Čína nebo Írán?

21:06-26:32 Jaká změna jaderné doktríny přichází v úvahu a jsme jako společnost připraveni na případnou jadernou hrozbu? Bere státní správa případnou hrozbu dostatečně vážně a proč mají americké rakety skončit právě v Německu? A kdo je na tom co do počtu zbraní lépe?