Nejsilnější ANO podle volebního modelu v březnu oslabilo, Spolu naopak posílilo

Opoziční hnutí ANO v březnu oslabilo na 35,5 procenta a koalice Spolu, kterou tvoří ODS, TOP 09 a lidovci, posílila na 19 procent, vyplývá z volebního modelu agentury Kantar CZ, který zveřejnila Česká televize (ČT).

Do Sněmovny by prošlo také hnutí STAN s 12 procenty a dále SPD, Motoristé sobě a Piráti. Do průzkumu se zatím nepromítlo memorandum o spolupráci SPD, Trikolory, Svobodných a PRO, protože ho zástupci těchto subjektů podepsali až ve druhé polovině března.

Zisk hnutí ANO proti únorovému modelu klesl o dva procentní body a pohybuje se tak na podobné úrovni jako v závěru loňského roku, uvedli autoři průzkumu. Koalice Spolu si ve srovnání s předchozím měsícem polepšila o 1,5 procentního bodu, čímž se vrátila na svůj lednový zisk.

Přízeň potenciálních voličů STAN, SPD, Motoristů sobě a Pirátů zůstává stabilní. Podpora STAN klesla proti únorovému modelu o půl procentního bodu, stejným tempem naproti tomu vzrostla podpora SPD na sedm procent a Motoristů sobě na 6,5 procenta. Piráti si na břenových šest procent pohoršili také o půl procentního bodu.

Pod pětiprocentní hranicí potřebnou pro vstup do Sněmovny zůstalo Stačilo! se 4,5 procenta, což je však o procentní bod víc než v únoru. Ze statistického hlediska však nelze říci, zda by se toto uskupení kolem KSČM v březnu do Sněmovny nakonec dostalo, či nikoliv, upozornila ČT. Dvouprocentní zisk model přisoudil shodně SOCDEM, Přísaze a Zeleným.

Průzkum agentura Kantar CZ provedla mezi 17. březnem a 4. dubnem, dotazovala se 1035 lidí. Statistická chyba se pohybuje od 1,1 procentního bodu u stran a hnutí s nejmenším ziskem po 3,5 bodu u politických subjektů s největší podporou.

Volební model agentury Kantar CZ s koalicemi (výsledky v procentech):

březen 2025 únor 2025 leden 2025 listopad 2024 říjen 2024 červen 2024 ANO 35,5 37,5 33,5 37,0 36,5 34,5 Spolu 19,0 17,5 19,0 21,0 20,0 22,5 STAN 12,0 12,5 12,5 12,0 14,0 8,5 SPD 7,0 6,5 6,5 7,0 7,0 6,0 Motoristé sobě 6,5 6,0 7,5 2,5 2,5 - Piráti 6,0 6,5 7,5 7,0 5,0 9,0 Stačilo! 4,5 3,5 3,5 - - - KSČM - - - 3,5 3,0 3,0 SOCDEM (dříve ČSSD) 2,0 - - 2,0 2,5 2,5 Přísaha 2,0 - 2,0 - 3,0 4,5 Zelení 2,0 - - 2,0 2,5 Svobodní - - - - 2,0 2,5

Zdroj: Kantar CZ pro ČT