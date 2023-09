Kumpán Ruska, ze kterého jde strach. Čína má na to změnit průběh války, míní sinolog

Pokud Rusko neudělá zásadní přešlap, tak ho Čína podporovat nepřestane, stále má v Kremlu svého největšího spojence v soupeření se Západem, míní sinolog Lukáš Zádrapa. Ačkoliv Peking podle všeho neposkytuje Moskvě vojenské dodávky, jeho podpora v jiných oblastech je nyní pro Kreml klíčová. „A v tomto směru je jeho komplicem,“ uvádí v rozhovoru pro Aktuálně.cz.

Čínský režim podle Zádrapy podporuje ruskou invazi na Ukrajinu zejména z informačního hlediska, kdy v rámci své propagandy napomáhá k šíření proruského narativu nejen směrem ke svým občanům. "Obě země sdílejí know-how, co se týká propagandy a vytváření dezinformací. A Čína pomáhá obcházet řadu omezení, která byla zavedena proto, aby se ruská propaganda tolik nešířila na Západ," uvádí Zádrapa, vedoucí Katedry sinologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Mimo toho také pomáhá kremelskému režimu přežít hospodářsky - stále ze země odebírá suroviny a čínské firmy pomáhají Rusku obcházet na něj uvalené sankce. "Tím do určité míry pomáhá ruskému režimu přežít, protože kdyby byly dodržovány všechny sankce, tak by možná tamní hospodářství na tom bylo ještě daleko hůř," zdůrazňuje sinolog.

I přes viditelné partnerství se ale podle něj režim prezidenta Si Ťin-Pchinga snaží tvářit nestranně a nepřekročit takzvanou červenou linii ve vztazích se Západem. "Myslím, že kdyby Čína už měla pocit, že se může odstřihnout úplně od Západu a je na to připravená, takže by se dost možná vůbec nezdráhala poskytnout Rusku plnou vojenskou pomoc se vším všudy. Tak, jak to dělá Evropa s Ukrajinou," uvádí.

Čínská podpora vůči Rusku je podle Zádrapy v mnohých směrech natolik klíčová, že bez ní by invaze na Ukrajinu již nemohla dlouho trvat. "Nejde jen o to, že by Čína Rusko nepodpořila, ale mohla by na něj nějakým způsobem zatlačit. A to si myslím, že by nemohlo ustát," domnívá se. "Čína je zkrátka kumpán, když to tak řeknu. Je to samozřejmě problematické partnerství, ale rozhodně silné a založené na sdílených hodnotách," dodává.

