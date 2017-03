Spojené státy poslaly do Sýrie těžce vyzbrojené mariňáky. Do boje proti Islámskému státu

před 37 minutami

Spojené státy poslaly do Sýrie několik set těžce vyzbrojených příslušníků námořní pěchoty. Přesunuli se z válečných lodí kotvících ve Středozemním moři, napsal americký list The Washington Post. Podle něj mají pomoci v boji proti teroristické organizaci Islámský stát.

Rakka - Několik set těžce vyzbrojených příslušníků americké námořní pěchoty se přesunulo z válečných lodí, které kotví ve Středozemním moři, do Sýrie. Napsal to americký list The Washington Post.

Je to poprvé, kdy Američané oficiálně posílají do Sýrie těžce vyzbrojené jednotky.

Dosud američtí představitelé vždy tvrdili, že jde jen o vojáky ze speciálních jednotek, kteří mají cvičit místní bojovníky. Jde o součást nedávno přijatého ale zatím tajného plánu nového amerického prezidenta Donalda Trumpa, jak zničit teroristickou organizaci Islámský stát.

Američtí vojáci mají pomoci s útokem proti hlavnímu městu Islámského státu, syrské Rakce. Mají k dispozici například baterii 155 milimetrových houfnic, tedy těžké dělostřelectvo, a také raketové systémy HIMARS na nákladních automobilech.

Podle deníku Washington Post se při dobývání Rakky zvažuje také použití amerických helikoptér.

Jako mobilní záloha by mohlo sloužit dalších tisíc amerických vojáků umístěných na základně v Kuvajtu, ale tento plán ještě není schválen, uvedla agentura Reuters. Vojenští velitelé na místě je chtějí mít připravené, kdyby se objevily nečekané problémy v boji proti Islámskému státu jak v Sýrii, tak v Iráku. Zatím mají Spojené státy v Iráku a v Sýrii dohromady asi 6000 vojáků. Většina je v Iráku.

Američané podporují v Sýrii v boji proti Islámskému státu kurdské Lidové ochranné jednotky (YPG) a jimi řízené Syrské demokratické síly (SDF).

Americký spojenec Turecko je ale považuje za teroristy kvůli jejich napojení na tureckou Kurdskou stranu pracujících (PKK). Ankara válčí v Turecku s PKK a od loňska i v Sýrii s YPG a SDF.

O víkendu se objevily američtí vojáci v transportérech Stryker v syrském městě Manbij, které je důležité pro útok na Rakku. Manbij drží prokurdské síly, ale chtěli na něj zaútočit i Tureckem podporovaní syrští povstalci a turecká armáda. Manbij by chtěla dobýt i syrská armáda diktátora Bašára Asada.

Podle amerických armádních představitelů jsou američtí vojáci ve městě schválně viditelní a používají americké vlajky, aby odradili proturecké a syrské vládní síly od útoku na Kurdy a přiměli je věnovat se boji proti společnému nepříteli, tedy teroristům z Islámského státu.

autoři: Marek Hudema, Reuters