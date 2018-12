"V řetězech měl nahého muže." U soudu s narkobaronem Prckem promluvil klíčový svědek

Když Pedro Flores na vlastní oči viděl, jakých brutalit je jeho obchodní partner a největší drogový boss své doby schopen, rozhodl se spolupracovat s vyšetřovateli z americké protidrogové agentury DEA. V úterý předstoupil před soud v New Yorku jako klíčový svědek v procesu s legendárním narkobaronem Joaquínem Guzmánem, známým jako El Chapo nebo Prcek.

Flores distribuoval se svým bratrem kokain a heroin. Uprostřed drogové války se ale rozhodl přidat se na stranu policie. Schůzky s Prckovým kartelem Sinaloa si často nahrával na mobil a poskytl jí i záznam několika schůzek s Guzmánovým synem.

"Moje žena v roce 2008 otěhotněla a já začal přemýšlet nad naší budoucností. Nad tím, že žádnou nemáme," cituje jeho výpověď americká stanice CNN. Flores se tehdy rozhodl svoji rodinu zaopatřit.

Poprvé se setkal s El Chapem v roce 2005. Spolu s jeho bratrem je na místo setkání dopravilo malé letadlo jen pro pět pasažérů. Přistáli na skryté ranveji vysoko v horách. Auto je pak převezlo na místo, kde na ně Prcek čekal. U cesty stál nahý muž svázaný řetězy. Údajně mělo jít o někoho, kdo podle Prcka porušil dohodu a pokusil se z kartelu prchnout.

O tom, jak byl Flores během prvního setkání nervózní, řekl Guzmánovi až mnohem později. "Představoval jsem si to jako scénu z filmu, kde stojí muži v řadě a vy je po jednom střílíte do hlavy," řekl mu tehdy a Guzmán se svými ozbrojenci vybuchli smíchy. "Ne, to děláme jen těm, kterým musíme," odpověděl pak Prcek zcela vážným tónem.

Nyní jednašedesátiletý Guzmán řídil v letech 1989 až 2014 mocný drogový kartel Sinaloa a je obviněn z toho, že do Spojených států za tu dobu dodal 154 tun kokainu v hodnotě 14 miliard dolarů.

V Mexiku byl Guzmán odsouzen už v 90. letech minulého století ke 20 rokům vězení za vraždu a obchod s drogami. V lednu 2001 se mu ale podařilo uprchnout z věznice s maximální ostrahou v dodávce, která vozí prádlo. Na útěku byl 13 let, než ho v únoru 2014 dopadli.

Podle svědectví jeho dalšího někdejšího obchodního partnera útěk z věznice oslavoval. Jorge Cifuentes, který kartel zásoboval kolumbijským kokainem, minulý týden u soudu přiznal, že na druhé výročí útěku daroval svému šéfovi helikoptéru.

Cifuentes před soudem také tvrdil, že Guzmán chtěl obchodovat i s pervitinem.

Oddaná manželka, nebo nastrčená figurka?

V pondělí se poprvé u soudu neobjevila Guzmánova mladá manželka Emma Coronelová Guzmánová. Ta se přitom dosud zúčastnila každého přelíčení.

Britský novinář Ed Vulliamy z deníku The Guardian vyjádřil pochybnosti nad tím, jestli je Coronelová skutečně tak oddanou manželkou, nebo spíše díky své popularitě jen odvádí pozornost. Podle bývalého agenta americké DEA Dereka Maltze ji a její děti Guzmánův tým obhájců doslova předvádí na veřejnosti.

"Dělají to proto, aby lidem bylo líto, že Guzmán stráví pravděpodobně celý život za mřížemi," řekl deníku.

Teprve tento týden ale Guzmánova manželka promluvila do médií. Ve španělsky vysílané televizní stanici Telemundo TV prohlásila, že její manžel je skromný člověk, který po lidech chce, aby si uvědomili, jak je to ve skutečnosti. A viděli jeho situaci z jiné perspektivy.

Také řekla, že média ho příliš proslavila. "Ale myslím, že se mu ta pozornost líbí," nechala se slyšet 29letá Mexičanka.

Když se jí ptali na to, proč k soudu každý den chodí, odpověděla: "Chci, aby cítil mou podporu." Podle amerického deníku New York Post vypadal Guzmán nervózně a manželku v pondělí v soudní síni vyhlížel. Nikdo údajně neví, proč nepřišla.

Soud s Guzmánem, ve své době nejhledanějším mužem planety hned po teroristovi Usámovi bin Ládinovi, začal na začátku listopadu a trvat může ještě několik měsíců. Do USA byl vydán loni v lednu, hrozí mu doživotí.

Podívejte se na záběry ze zadržení drogového bosse Guzmána