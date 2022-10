Soud poslal Trumpova někdejšího poradce Bannona na čtyři měsíce do vězení

Někdejší vrchní stratég amerického republikánského exprezidenta Donalda Trumpa a prominentní představitel americké pravice Steve Bannon byl ve středu odsouzen ke čtyřměsíčnímu vězení za to, že odmítl spolupracovat se zákonodárci při vyšetřování loňského útoku Trumpových stoupenců na sídlo Kongresu.

Soudce rozhodl, že 68letý Bannon může zůstat na svobodě, dokud nebude projednáno jeho odvolání. Zároveň mu uložil pokutu 6500 dolarů, tedy více než 162 tisíc korun. Bannon po vynesení rozsudku prohlásil, že se bude "důrazně odvolávat", informovala agentura AP.

Soudní porota ve Washingtonu v červenci uznala Bannona vinným z pohrdání Kongresem ve dvou bodech - za nepředložení dokumentů a neposkytnutí svědectví.

Za každý z těchto bodů hrozil trest odnětí svobody v délce minimálně jednoho měsíce a maximálně jednoho roku a pokuta až do výše sto tisíc dolarů, tedy téměř téměř 2,5 milionu korun, píše agentura Reuters.

Soudce Carl Nichols před vynesením rozsudku řekl, že podle zákona se pohrdání Kongresem pojí s minimálním trestem jednoho měsíce za mřížemi. Bannonovi právníci namítali, že soudce mohl dát podmínku. Prokurátoři žádali, aby byl Bannon poslán do vězení na šest měsíců.

Výbor Sněmovny reprezentantů vyšetřující nepokoje z loňského 6. ledna a události, které k nim vedly, si vyžádal Bannonovu výpověď v souvislosti s jeho zapojením do Trumpových snah zvrátit výsledek prezidentských voleb z roku 2020, ve kterých zvítězil demokrat Joe Biden. Bannon podle prokurátorů výboru neposkytl žádné dokumenty ani svědectví.

Prokurátoři uvedli, že si Bannon zaslouží delší trest, protože jednal se zlým úmyslem a veřejně znevažoval výbor, který se snaží události z 6. ledna vyšetřit a zabránit tomu, aby se podobná situace opakovala.

Obhajoba naopak tvrdila, že Bannon nejednal se zlým úmyslem, ale snažil se vyhnout střetu s výsadou výkonné moci, kterou Trump vznesl, když Bannon loni obdržel od výboru první předvolání. Někdejší poradce bývalého prezidenta uvedl, že chce, aby byli při výpovědi přítomni Trumpovi právníci, ale výbor to nepovolil.

Bannon se na právo amerických prezidentů utajovat vládní komunikace odvolával přesto, že v pozici hlavního stratéga Bílého domu skončil už v roce 2017 a od té doby ve vládě nepůsobil.

Podle vyšetřovacího výboru Bannon den před útokem na Kapitol s Trumpem hovořil nejméně dvakrát a zúčastnil se jednání ve washingtonském hotelu. Ve svém podcastu den před útokem na Kapitol rovněž prohlásil, že nazítří "vypukne peklo".

Bannon krátce po vynesení rozsudku před washingtonským soudem řekl, že se bude "důrazně odvolávat". Zároveň prohlásil, že 8. listopadu bude vynesen rozsudek nad "Bidenovým nelegitimním režimem".

Ve Spojených státech se 8. listopadu konají volby, v nichž Američané rozhodnou o složení celé Sněmovny reprezentantů, třetiny Senátu a také guvernérech ve 36 státech a třech teritoriích.

Středečním rozsudkem Bannonovy problémy se zákonem nekončí. V září byl ve státě New York obžalován z finančních deliktů a spiknutí; prokuratura jej viní z toho, že podvedl dárce, kteří přispěli do sbírky na stavbu Trumpem slibované zdi na americko-mexické hranici. Bannon vinu odmítl, v případě odsouzení mu hrozí až 15 let ve vězení.