Trump kritizuje Bidena za usazení na pohřbu. Poznal politiky třetího světa, dodal

Pozice Spojených států za vedení prezidenta Joea Bidena upadla, tvrdí jeho předchůdce Donald Trump. Podle něj o tom svědčí Bidenovo usazení v zadní řadě jižní lodi Westminsterského opatství při pondělním pohřbu britské královny Alžběty II. Uvedl to na své sociální platformě Truth Social.

Podle Trumpa je umístění nade vše. Exprezident, který do Londýna na pohřeb pozván nebyl, je přesvědčený, že kdyby byl v úřadu on, nic podobného by se nestalo a americký prezident by seděl vpředu.

"Tak toto se Americe stalo za pouhé krátké dva roky. Nemá žádnou úctu. Ale pro našeho prezidenta to nicméně byla příležitost poznat vůdce některých zemí třetího světa. V realitách i v politice stejně jako v životě platí: Místo je nade vše," napsal Trump.

Bezprostředně za americkým prezidentem měl místo český premiér Petr Fiala, zatímco před Bidenem seděl polský prezident Andrzej Duda a vedle americké první dámy Jill Bidenové švýcarský prezident Ignazio Cassis.

Podle protokolu v předních řadách jižní lodě seděli představitelé zemí Commonwealthu, takže například kanadský premiér Justin Trudeau byl o devět řad před Bidenem. Do stejné řady jako americký prezident byl mimo jiné usazen čínský viceprezident Wang Čchi-šan.

Koho měl Trump na mysli zmínkou o zemích třetího světa, není jasné, poznamenal web britského listu The Daily Telegraph.

