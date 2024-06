"Dej mi to." Putinovy mírové podmínky upřímně rozesmály vojáky na frontě

Ruský prezident Vladimir Putin vzkázal minulý týden, že je připraven jednat o míru na Ukrajině pouze v případě, že Kyjev upustí od ambicí stát se členem NATO a vzdá se čtyř provincií, které si Moskva nárokuje. Ukrajina podmínky odmítla s tím, že souhlas by se rovnal kapitulaci. Putinově nabídce se vysmívají i ukrajinští vojáci bojující na frontě proti ruskému agresorovi.

Putin v pátek prohlásil, že Moskva je připravena jednat o míru, když Kyjev splní několik podmínek. Mezi ně patří předání Luhanské, Doněcké, Chersonské i Záporožské oblasti, tedy ukrajinských regionů, které Rusko nyní částečně okupuje.

Podle osmapadesátiletého ukrajinského velitele s přezdívkou Kuznia je představa, že by se Ukrajina vzdala části svého území, směšná. "Tvrzení, že musíme odevzdat část našeho domova, je jen pouhé tvrzení. Je to směšné. Je to stejné, jako bych přišel k někomu domů a řekl mu, dej mi to, to a to - a pak budeme diskutovat o tom, jak máme společně žít v míru," směje se v reportáži agentury Reuters.

Rusko má ve třetím roce války pod kontrolou téměř pětinu ukrajinského území. Bránící se země tvrdí, že mír může být založen pouze na úplném stažení nepřátelské armády a obnovení územní celistvosti Ukrajiny. "Doufám, že zdravý rozum světových lídrů zvítězí a my dostaneme další zbraně. S Rusy se totiž dá mluvit jen z pozice síly," dodal Kuznia.

Podobný pohled na podmínky Moskvy má i jeho kolega, řidič tanku s přezdívkou Diktátor. "Světoví lídři se musí dohodnout na pomoci Ukrajině. Musí jednat o poskytnutí zbraní, náhradních dílů pro naši techniku a munice. Je čas na to, tuhle válku ukončit. Ale ne za podmínek, které si Putin vymyslel," říká.

Osmdesát zemí světa v neděli na závěr prvního summitu o míru na Ukrajině, který se konal ve Švýcarsku, společně vyzvalo, aby "územní celistvost" Ukrajiny byla základem jakékoli dohody o ukončení ruské agrese.

Podle samotné Ukrajiny je potřeba dohodnout společné stanovisko v co největší skupině zemí předtím, než se přejde k jednání s Ruskem. "Kdybych mohl, přál bych si větší letectvo. I s prostředky, které máme nyní na zemi, se nám daří držet nepřítele, a dokonce dobývat území zpět. Ale ve vzduchu máme velkou slabinu," tvrdí střelec tanku, kterému v jednotce kolegové říkají Fierce (zuřivý).

Summit konaný po více než dvou letech ruské agrese na Ukrajině byl účastníky označován jako první krok na složité cestě ke spravedlivému míru. Řada státníků uváděla, že trvalého ukončení konfliktu nelze dosáhnout bez Ruska, které se jednání neúčastnilo a mezitím pokračovalo ve snaze rozšířit své územní zisky v sousední zemi.

