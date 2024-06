Ukrajinci zastírají, co se děje. Situace je vážná a může být hůř, varuje reportérka

"Když Rusové prohlásí, že získali nějaké město, Ukrajinci často čekají i několik dní, než to potvrdí. Je to prý proto, že nevědí, jestli se jim třeba nepodaří místo získat zpátky," říká zpravodajka ČT na Ukrajině Darja Stomatová. Podle ní se také nemluví o tom, jak závažná je situace po proražení obrany u města Očeratyne v Doněcké oblasti. "Průnik může způsobit něco mnohem vážnějšího," varuje.

Nejen situace v Doněcké oblasti, ale i na severovýchodě té Charkovské je podle reportérky České televize Darji Stomatové závažná.

"Z ukrajinské strany je snaha říkat, že situace je stabilní a všechno se vyvíjí podle plánu. Trochu zastírají akutnost toho, co vlastně se děje," dodává novinářka, podle které i místní vojáci zmiňují, že Rusové přece nikdy neplánují postup o deset nebo dvacet kilometrů, ale rovnou na tři sta kilometrů. "Takže všechno, co se děje, může mít dalekosáhlejší důsledky," říká k průlomu ukrajinské obrany.

Ta podle novinářky čelí nejen ruskému postupu, ale bohužel i vnitřní korupci. Jako příklad uvádí obranné linie v Charkovské oblasti, které měly být slovy ukrajinského prezidenta Zelenského ze sta procent vybudovány. Když Stomatová se svým týmem oblastí projížděla, zjistila, že to není pravda.

"Mým velmi dobrým kontaktem, který je obeznámen i se zákulisím, mi bylo řečeno, že se polovina peněz prostě rozkradla. To, co se dalo na Charkovskou oblast a její obranné linie, skončilo v kapse několika úředníků," popisuje reportérka.

Stomatová v rozhovoru mluví také o tom, jaké má problémy Ukrajina s nedostatkem vojáků. Někdy se také stává, že odmítnou rozkaz a odejdou z pozice, především proto, že jsou z konfliktu unavení a už nechtějí bojovat.

"Pak vidí třeba kamaráda, který nesplnil příkaz, sedí někde v rodném městě a čeká na to, až se byrokraticky vše vyřeší a dostane nějaký trest. To ale není hned. Je pak snadné si říct: Proč bych tu měl stát a čekat na to, až mě někdo zabije," popisuje zpravodajka, podle které je takových případů hodně. Ukrajina podle ní ale takové exemplární příklady nerada ukazuje.

Celý rozhovor si můžete pustit v úvodním videu nebo si ho poslechnout ve své oblíbené podcastové aplikaci.