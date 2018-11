Pomáhal Bushovi i McCainovi. Čechoameričan Fred Malek dostane v USA prestižní cenu

Fred Malek vyrostl v české komunitě na předměstí amerického Chicaga. Je úspěšným byznysmenem, byl poradcem George Bushe staršího a od roku 2002 je předsedou organizace Američtí přátelé České republiky, která prosazuje české zájmy v USA a rozvoj česko-amerických vztahů. Z rukou bývalé ministryně zahraničí Madeleine Albrightové nyní dostane Cenu Václava Havla za rozvoj občanské společnosti.

Washington (od našeho zpravodaje) - Většina lidí si v životě vystačí s jednou kariérou. Někteří zkusí dvě, když například přestoupí z byznysu do politiky. A pak jsou lidé jako Fred Malek, jejichž životní, profesní a zájmové portfolio vydá na tlustý šanon.

"Měl jsem štěstí, že jsem dostal příležitost jít k přijímacímu pohovoru na West Point," vzpomíná dnes jednaosmdesátiletý Fred Malek, který se narodil a vyrostl v české komunitě v Berwynu na západním okraji Chicaga. Mluví o době, kdy se po střední škole rozhodoval, kam dál.

Byli to jeho prarodiče, kdo do Ameriky dorazili z jižních Čech. Jeho otec pak v Chicagu rozvážel pivo. "Edelweiss, Prager," vybavuje si Malek jména někdejších pivovarů. "Byl jsem si vždy dobře vědom svých českých kořenů. Vyrostl jsem mezi Čechy, chodil jsem do školy s českým dětmi a jsem na svůj český původ hrdý."

Už jako mladík na střední škole ale věděl, že se chce z dělnického prostředí chicagského předměstí vymanit, osamostatnit se. Vzali ho na vojenskou akademii ve West Pointu. V roce 1959 graduoval, jako armádní "ranger" o dva roky později odešel do Vietnamu, kde byl přidělen k tehdy nově vzniklým speciálním jednotkám - Zeleným baretům.

Po válce ve Vietnamu přišel čas osamostatnit se finančně. Malek vystudoval Harvard Business School, školné si platil z prodeje encyklopedií. S dalšími dvěma spolužáky z Harvardu si pak založil svoji první investiční společnost.

Byla úspěšná. Nedlouho po třicítce měl Fred Malek dost peněz, "několik prvních milionů", aby mohl udělat další přestup. V roce 1969 se nechal zlákat nabídkou práce pro americkou vládu. Nejdříve pro tehdejší ministerstvo zdraví a vzdělávání a v roce 1970 přešel přímo do Bílého domu Richarda Nixona.

Malý svět ve velké Americe

Přeskočme ale v čase až do roku 2000, kdy se v Malekově životě znovu přihlásily české kořeny. Přesněji řečeno, ozvali se mu zástupci organizace Američtí přátelé České republiky (AFCoR), která od svého vzniku v roce 1995 ve Washingtonu lobbuje za české zájmy.

Tehdejší předseda AFCoR Milton Černý požádal Freda Maleka, zda by se v New Yorku neujal slavnostního předání Ceny Václava Havla bývalé americké ministryni zahraničí a pražské rodačce Madeleine Albrightové.

"Rád jsem to vzal. Ukázalo se, že nejen Milton Černý, ale i další dva zakládající členové AFCoR jsou stejně jako já původem z české enklávy v Berwynu," popisuje Malek, že i ve velké Americe může být svět malý.

A ve čtvrtek večer se ve Washingtonu kruh uzavře. Teď to bude naopak bývalá ministryně zahraničí USA, jež Freda Maleka na slavnostní večeři představí jako letošního laureáta Ceny Václava Havla za rozvoj občanské společnosti.

Od roku 2002 je Malek předsedou celé organizace AFCoR. Kterou z aktivit organizace považuje pod svým vedením za nejvýznamnější? "Objektivně by to asi mělo být, že se nám podařilo prosadit umístění busty Václava Havla do amerického Kongresu," míní Malek.

Kromě zmíněné busty z roku 2014, kterou musel Kongres odsouhlasit zvláštním zákonem, se organizace AFCoR zasloužila například ještě o vztyčení pomníku československého prezidenta T. G. Masaryka ve Washingtonu a naopak o vybudování památníku amerického prezidenta Woodrowa Wilsona v Praze.

Pomoc Westu jako osobní věc

Pro Maleka to však byla pomoc česko-americké komunitě v malém městečku West v Texasu, která mu přinesla největší radost. Městečko si před pěti lety prošlo tragickou událostí, kdy na jeho okraji vybuchl sklad chemičky. "Pro komunitu, která má asi 3000 lidí, jejichž předci většinou přišli do Texasu z Moravy, to byla opravdu hrozná věc," říká Malek.

Patnáct lidí, většinou záchranářů a hasičů, kteří dorazili k hořícímu objektu, zemřelo. Tlaková vlna poškodila zhruba třetinu domů ve městě, kromě jiného tamní střední školu a také budovu Sokola.

"Řekl jsem si, že když těm lidem nepomůžeme, tak je naše organizace úplně zbytečná," popisuje Malek, že pomoc Westu se pro něj stala skutečně osobní věcí.

Ihned se spojil s tehdejším texaským guvernérem Rickem Perrym, aby zajistil, že Westu se dostane veškerého zájmu a pomoci ze strany tamních státních úřadů. Sám pak zorganizoval finanční sbírku na novou budovu Sokola. Na slavnostní zahájení její výstavby v listopadu 2014 dorazil do Westu guvernér Perry a za českou stranu byl přítomen premiér Bohuslav Sobotka.

Radil Bushovi i McCainovi

Tato samozřejmost, se kterou Malek mluví o "okamžitém kontaktování" republikána Ricka Perryho, ukazuje bohatost jeho životopisu. Když v roce 1973 skončil v Bílém domě, vrátil se do světa investic a velkého byznysu. Tahle jeho kariéra se ovšem také úzce prolínala se zájmem o politiku. Malek opakovaně působil a působí na straně amerických republikánů.

Fred Malek byl kromě jiného ředitelem společností Marriotts Hotels a Nortwesr Airlines, založil a vede několik úspěšných investičních firem, například CBRE Group či Thayer Lodging s investičním kapitálem o objemu tří miliard dolarů (68 miliard korun).

V politice využil jeho analytických a organizačních schopností prezident George Bush starší, kterému Malek pomáhal coby poradce. Působil také v obou jeho prezidentských kampaních, v letech 1988 a 1992.

V roce 2008 byl Fred Malek finančním manažerem prezidentské kampaně Johna McCaina, o čtyři roky později obdobně sháněl a dozoroval předvolební finance republikána Mitta Romneyho. Oba nicméně prohráli s Barackem Obamou.

Společně s Georgem Bushem mladším byl Malek spoluvlastníkem baseballového klubu Texas Rangers a v současnosti je předsedou Fondu kongresového vedení, který shromažďuje peníze na předvolební kampaně republikánských kandidátů do Kongresu.

Do aktuálních voleb do Kongresu zbývá už jen pár dní. Příští úterý rozhodne, zda si republikáni udrží většinu. Do odhadů výsledků se ale Malek pouštět nechce.

Služba, čest, země

Fred Malek "pozvedl porozumění, přátelství a respekt mezi dvěma národy a zeměmi". Tedy mezi USA a Českou republikou. Tak zní odůvodnění, proč je letošním laureátem Ceny Václava Havla za rozvoj občanské společnosti. Cena Malekovi patří i za "příspěvky Americe".

Ocenění ve čtvrtek oznámí sama Madeleine Albrightová. "S Madeleine se velmi dobře známe mnoho, mnoho let. Mám ji opravdu rád, vážím si jí a myslím si, že je to vzájemné," reaguje Malek na poznámku, že v politickém slova smyslu jsou on a Albrightová ze "staré školy".

Sice zastupují rozdílné politické tábory, aktivně pracují za prosazení jejich programů a zájmů, ale zároveň jsou schopni vzájemných dohod, mají k sobě respekt.

Což je věc aktuálně v USA zcela nevídaná, jak připouští i Fred Malek. "Současní američtí politici by tu naši starou školu dost potřebovali," říká a je zřejmé, že tím myslí i vrcholného představitele své země.

Z domu, kde Frederic Malek v těsné blízkosti Washingtonu bydlí, je krásný výhled na řeku Potomac. Je to jedna z "nejlepších adres", kde na předměstí hlavního města USA můžete bydlet.

Svojí prací pro AFCoR se Fred Malek přihlásil ke svým českým kořenům, zároveň se ale snaží vracet něco zpět i zemi, kde se narodil a ve které se úspěšně prosadil a zbohatl. A kromě řady dalších filantropických aktivit Malek pomohl tam, kde jeho cesta z českého předměstí Chicaga do velkého amerického světa začala.

Loni na podzim bylo na akademii ve West Pointu otevřeno nové návštěvnické centrum, většinově financované z jeho daru. "Celý svůj dospělý život jsem se snažil žít podle motta mé alma mater, West Pointu. Jsou to tři jednoduchá slova, ale zásadního významu. Služba, čest, země," uvedl tehdy Fred Malek.