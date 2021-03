Slovenský ministr Sulík podal demisi, jeho strana hrozí odchodem z vlády

Slovenský ministr hospodářství Richard Sulík podal v zájmu řešení vládní krize demisi. Řekl to v pondělí novinářům. Sulík je šéfem koaliční strany Svoboda a solidarita (SaS), která dříve vybídla premiéra Igora Matoviče k rezignaci. Matovič v neděli vyjádřil ochotu vzdát se funkce, tento krok ale podmínil splněním několika podmínek, včetně odchodu Sulíka z kabinetu.

Sulík je třetím ministrem, který rezignoval v souvislosti s vládní krizí, kterou prohloubil požadavek SaS a nejmenší koaliční strany Za lidi, aby byl vyměněn premiér. Už dříve rezignovali ministři zdravotnictví a sociálních věcí. SaS a Za lidi zdůvodnily svůj požadavek na demisi premiéra konflikty v koalici a konfrontačním způsobem Matovičova vládnutí.

SaS odmítla další podmínku Matoviče, aby se vzdala vedení jednoho ze tří ministerstev, které podle premiéra a šéfa nejsilnějšího vládního hnutí Obyčejní lidé a nezávislé osobnosti SaS dostala před rokem při vytvoření nynější vlády navíc v porovnání s volebním výsledkem strany.

Případná rezignace premiéra znamená podle slovenské ústavy pád celé vlády, koaliční strany se ale mohou dohodnout na sestavení nového kabinetu. Sulík řekl, že by se znovu ucházel o křeslo v kabinetu, protože i Matovič chce být členem nové vlády.

"Igor Matovič měl šanci (změnit) Slovensko k lepšímu. Místo toho si znepřátelil prakticky všechny. Hnací silou jeho přání je očividně jeho osobní msta," řekl Sulík k podmínkám premiéra k vlastní rezignaci.

Sulík zopakoval, že pokud se do středy koaliční strany na řešení vládní krize nedohodnou, SaS odejde z vlády. Kabinet by si tak ve sněmovně udržel jen těsnou většinu. O tu by mohl přijít, pokud by z koalice vystoupila i strana Za lidi, vůči které má Matovič rovněž personální požadavky.

Slovenský tisk za Matovičovu mstu označil požadavky, jejichž splněním předseda slovenské vlády podmínil svou rezignaci. Například podle listu Pravda Matovič ani odejít nedokáže jako chlap.