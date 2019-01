"Byl to Jankův sen." Na Slovensku vzniklo Investigativní centrum novináře Kuciaka

Necelý rok po vraždě novináře Jána Kuciaka vzniklo na Slovensku první centrum pro investigativní žurnalistiku. Zatímco policie pátrá po tom, kdo si vraždu objednal, slovenští novináři se snaží, aby odkaz mladého novináře a jeho práce na politických a korupčních kauzách nezanikl.

Investigativní centrum Jána Kuciaka (ICJK) je občanské sdružení, které založila skupina novinářů z několika slovenských médií. Financované bude z darů a grantů prostřednictvím transparentního účtu.

Na start projektu dohlíží také česká investigativní novinářka Pavla Holcová z Centra pro investigativní žurnalistiku, která s Kuciakem spolupracovala.

"Před pár lety jsme s Jánem Kuciakem šli večer Bratislavou a já se ho zeptala, jestli by nechtěl založit na Slovensku podobné centrum, jako je Investigace.cz. Přiznal se mi, že je to jeho sen, ale že zatím se necítí, že by na to měl dost zkušeností," vypráví Holcová pro Aktuálně.cz.

Její role v ICJK je spíše rádcovská. Jak sama říká, předává zkušenosti z vedení českého webu Investigace.cz. Má také na starosti zapojení ICJK do mezinárodních sítí investigativních novinářů. "Na Slovensku až doteď žádné podobné centrum neexistovalo. A já mám za to, že to je a bude nesmírně důležitá iniciativa," říká.

Byl si toho vědom i sám Kuciak. "Během práce na kauze Panama Papers Janko často říkal, jaká je škoda, že na Slovensku nemáme obdobu českého Centra pro investigativní žurnalistiku," řekl pro deník SME Kuciakův bratr Jozef, který je členem dozorčí rady nového centra. Naráží tak na kauzu z roku 2016 týkající se úniku 1,5 milionu tajných dokumentů z panamské společnosti Mossack Fonseca, které ukázaly na daňové úniky a praní špinavých peněz světově známých státníků a osobností.

"Velké množství našich kauz má přesah do zahraničí, obzvláště do daňových rájů. Proto jsem velmi rád, že ICJK bude pokračovat v Jankově práci a odhalovat kauzy s mezinárodním přesahem, které mohou být zásadní," uvedl.

Kniha Umlčení

Odkaz zavražděného novináře na Slovensku připomíná také v prosinci vydaná kniha Umlčení. Vypráví příběh Jána Kuciaka a jeho snoubenky Martiny Kušnírové, které loni u nich doma ve Vel’ké Mači zastřelili nájemní vrazi. Sepsalo ji několik slovenských novinářů za pomoci obou rodin.

"Chtěli jsme vzdát hold dvěma odvážným mladým lidem, které spojoval smysl pro čest, spravedlnost a život v pravdě. A také lidem na Slovensku připomenout, aby na ně nikdy nezapomněli," řekl Aktuálně.cz novinář Marek Vagovič, který na vznik knihy Umlčení dohlížel. Vagovič šéfuje investigativnímu oddělení serveru Aktuality.sk, kde Kuciak před svou smrtí pracoval.

Kniha mapuje životní příběhy Jána a Martiny od útlého dětství, přes studium a profesionální začátky až do jejich předčasné smrti loni v únoru. "Rodiny Kuciaka a Kušnírové nám poskytly mnoho autentických fotografií z vlastních archivů," poodhalil Vagovič.

Kniha se také věnuje investigativní práci Jána Kuciaka a jejímu zákulisí. Autoři rozebírají průběh vyšetřování i politickou situaci na Slovensku po dvojnásobné vraždě. "Jeho násilná smrt je obrovská tragédie, se kterou se nikdy nesmíříme. Jestli nemá být zbytečná, musíme být i my odvážní a precizní v odhalování kauz s politickým pozadím. Nesmíme rezignovat, protože ani Ján Kuciak by to nikdy nevzdal. Ukázal nám cestu a otevřel Slovensku oči. Je jen na nás, jestli dokážeme jeho odkaz naplnit," myslí si Vagovič.

Video: Hlavní zradou našich demokracií je nedodržování principu dělby moci, míní bývalá slovenská premiérka Iveta Radičová