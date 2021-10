Populismus ještě neprohrál, Češi ale dospívají, hodnotí volby slovenský novinář

Česko udělalo první krok směrem k normální demokracii, politické strany ale čeká hodně práce, říká v rozhovoru pro deník Aktuálně.cz slovenský novinář Stefan Hríb. Reaguje tak na výsledky parlamentních voleb, které se konaly minulý týden. Slovenská média si ale všímají i toho, že přes milion voličských hlasů propadlo, když se řada stran jen těsně nedostala do sněmovny.

České volby do Poslanecké sněmovny vzbudily o víkendu mezinárodní ohlas. Pravděpodobná ztráta moci současného premiéra Andreje Babiše (ANO) se objevila například na hlavní stránce amerického zpravodajského serveru CNN. Volby pozorně sledovali i novináři a komentátoři našeho východního souseda. Třeba slovenský deník SME jim věnoval celý speciál.

"Česko udělalo velmi důležitý krok směrem k normální demokracii, ve které stát není firma a parlament není zátěž," hodnotí slovenský novinář a šéfredaktor magazínu Týždeň Štefan Hríb.

Za volby důležité pro demokracii je označila i slovenská prezidentka Zuzana Čaputová. Ta vyzdvihla hlavně vysokou účast, o víkendu se k urnám dostavilo přes 65 procent voličů. "Demokracie potřebuje naši aktivní účast," napsala Čaputová na svůj Twitter. "Gratuluji a přeji zdárný a nekonfliktní proces formování vládní koalice."

Demokracia potrebuje našu aktívnu účasť. Blahoželáme Českej republike k vysokej účasti v parlamentných voľbách. Gratulujem a prajem zdarný a nekonfliktný proces formovania vládnej koalície. — Zuzana Čaputová (@ZuzanaCaputova) October 10, 2021

Zvlášť pozitivně Hríb hodnotí těsnou prohru Andreje Babiše a jeho hnutí ANO, které získalo 27,1 procenta hlasů oproti první koalici Spolu a jejímu zisku 27,8 procenta. "Při mediální a ekonomické moci Andreje Babiše je výsledek voleb důkazem dospívání české veřejnosti," míní. Babiš podle něj nese svou prohru velmi těžce a chová se jako "ponížený majitel firmy Česko".

Šéf hnutí ANO nejprve tvrdil, že v opozici zůstat nechce, a pokud se nebude podílet na vládě, tak z parlamentu odejde. V nedělním pozdravu voličům Čau lidi ale obrátil s tím, že jestli se hnutí ANO nepovede dohodnout například s ODS, členem koalice Spolu, ve sněmovně zůstane, aby kontroloval práci nové vlády.

"Z toho vyvozuji, že chce mít vliv na své dotace a jiné problémy," hodnotí náhlou změnu v Babišově vyjadřování Hríb.

Konec populismu ve střední Evropě?

Hríb ale nesouhlasí se zahraničními komentátory v tom, že těsná prohra hnutí ANO a konec komunistů ve sněmovně znamenají i oslabení populismu, jak napsal například deník New York Times.

"Když se spočítají hlasy ANO, SPD, KSČM a Přísahy, tak je jasné, že populismus ještě neprohrál," tvrdí novinář. Připouští ale, že by změna na postu premiéra mohla přinést i odklon od stylu politiky maďarského předsedy vlády Viktora Orbána v celé visegrádské čtyřce.

Podobně se vyjádřil i slovenský Denník N. "V době, kdy střední Evropa prožívá největší krizi demokracie od pádu komunistického režimu, má výsledek českých voleb obrovský význam. Vytváří totiž těsnou vazbu Česka a Slovenska v opozici vůči Polsku a Maďarsku, jejichž vlády mají autoritářský charakter," napsal.

V letošních volbách více než milion lidí podpořilo strany, které se do Poslanecké sněmovny nakonec nedostaly. V moderní historii země je to rekordní číslo, všímá si například slovenská televize TA3. Kromě již zmiňované Přísahy nebo komunistů k nim patří i bývalá vládní strana ČSSD. Podle Hríba sociální demokracii, stejně jako KSČM, silně poškodila spolupráce s hnutím ANO.

"ČSSD ale doplatila i na svou prázdnotu. S tou značkou už nebylo spojeno nic, co by lidi motivovalo je volit. Dobře to ilustruje postupné zhoršení od (předsedy) Miloše Zemana přes Vladimíra Špidlu, Jiřího Paroubka, Bohuslava Sobotku a Milana Chovance až k Janu Hamáčkovi."

Česko ale podle Hríba těžká zkouška teprve čeká, volby byly jen první krok. "Bude to zápas o civilizovanější Česko. Až teď se ukáže, co lidé doopravdy chtějí. Protože změna mentality, kterou do Česka přineslo Babišovo vládnutí, bude bolet."

Lepší budoucnost

Koalice Spolu a Pirátů a STAN by měla ve sněmovně pohodlnou většinu 108 křesel. Pokud tyto strany sestaví vládu, budou muset kvůli velkému rozpočtovému deficitu začít s nepopulárními kroky, tvrdí šéfredaktor Týždně. Doufá však, že jestli si svou pozici udrží, může se jim změna země podařit. V české vládě tak vidí naději a je optimističtější i než u situace doma, na Slovensku.

Slovenský Denník N v rozhovoru s politologem Jakubem Lysekou také připomíná, že Spolu, Piráti a STAN mají velkou šanci na shodu ve společném vládnutí. Hlavní rozdíly panují u liberálních témat, jako je například manželství pro všechny, to by ale nemělo být zásadní překážkou.

S tím v podstatě souhlasí i Hríb. "Slovenská zkušenost říká, že na poražení mafiánského státu nestačí snaha a dobrá vůle, ale jsou potřeba schopnosti," doplňuje.

Nečeká však, že by výsledek českých voleb nějak výrazně ovlivnil vztahy se Slovenskem. "Tvrzení, že se rozdělením Československa naše vztahy zlepšily, je mýtus. Stali jsme se vůči sobě lhostejnějšími."

Video: Sestřih vystoupení lídrů stran po vyhlášení výsledků voleb