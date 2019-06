Poslední útočiště slonů v Africe mizí. Botswana otevřela dveře lovcům i pytlákům

Na světě žije ve volné přírodě jen asi 415 tisíc slonů afrických. Čtvrtina z nich obývá rovinaté savany Botswany. Ještě donedávna byla tato jihoafrická země téměř rájem pro slony. Utíkali sem z okolních zemí a hledali úkryt před lovci a pytláky. Situace se ale mění a Botswana přestává být pro sloní uprchlíky bezpečným místem.

V roce 1996 žilo v Botswaně asi 80 tisíc slonů, o dvacet let později už to bylo 130 tisíc. Zatímco jinde v Africe jejich populace slábla, tady se jim dařilo dobře. Místní zákony chránily slony před lovci i pytláky.

Před pěti lety vláda dokonce vydala přísný zákaz jejich lovu. Letos v květnu ho ale nový prezident Mokgweetsi Masisi zrušil.

Poslední bezpečné místo pro slony tak zmizelo a situace ze začíná měnit. Mezinárodní svaz na ochranu přírody řadí slona afrického mezi zranitelné druhy. Ochránci se bojí, že s povolením lovu budou velcí chobotnatci, kteří přes Botswanu migrují, rychle ubývat.

Podle botswanské neziskové organizace Elephants Without Borders (Sloni bez hranic) se to děje už teď. Její členové zmonitorovali území Botswany z vrtulníku a spočítali mrtvoly slonů, které mají podle nich na svědomí pytláci. Mršin bylo mnohem více, než čekali. "Máme velký problém s pytláctvím. Ochránci přírody z okolních zemí nás varovali, že pytláci jednou přijdou až sem. A teď je tu máme," řekl pro časopis National Geographic ředitel organizace Mike Chase.

Loni našli jeho lidé v botswanských křovinách na 156 mršin slonů s rozseknutou lebkou a odstraněnými kly. Podle nich jde o jasný důkaz, že za úmrtím zvířat stáli pytláci. Na základě podobných nálezů za posledních pár let odhadují, že za roky 2017 a 2018 zabili pytláci v Botswaně 385 slonů. To ale ještě platil přísný zákon.

Podle odhadů neziskové organizace African Wildlife Foundation pytláci v Africe každý rok zabijí asi 35 tisíc slonů. Populace v zemích kolem Botswany rychle klesají. Například v Tanzanii žilo před deseti lety na 34 tisíc jedinců, do roku 2014 ale jejich počet klesl na 8000. V Zambii jich v roce 2004 žilo asi 900, teď už se počítají jen na desítky.

Nenávidím slony

Proč tedy prezident Botswany zrušil zákon na ochranu slonů? Velká zvířata ničila úrodu místních farmářů. Pokud se jim lidé postavili, dokázala je zabít. Za posledních pět let zemřelo skoro 200 lidí.

Rozloha Botswany je sedmkrát větší než Česka, ale v zemi žije jen kolem dvou milionů obyvatel. S více než 130 tisíci slony dochází mezi lidmi a těmito velkými býložravci k častým střetům.

A tak zatímco ochranáři bijí na poplach, někteří místní lidé povolení odstřelu slonů vítají.

"Já slony nenávidím. Kvůli nim jsem ovdověla a přišla o úrodu," svěřila se americkému deníku Washington Post osmdesátiletá farmářka žijící u národního parku Chobe na severu země. Nenávist ke slonům, kteří ničí úrodu, narostla mezi obyvateli Botswany natolik, že rozhodnutí současného prezidenta povolit jejich lov ochranáři přičítají až politické vypočítavosti.

Vláda plánuje vydat přes 400 licencí na lov slonů. Jedno takové povolení může stát desítky tisíc dolarů. Vytváří také lovecká teritoria, kde bude legální slony střílet. Plán je takový, že z nich vzniknou jakési nárazníkové zóny mezi lidmi a slony. Střelba zvířata vyplaší a ta se budou oblastem sama vyhýbat.

Ochránci ale tvrdí, že zákon spory mezi lidmi a slony nevyřeší. Sloni, kteří ničí úrodu a ohrožují vesničany, jsou podle Mikea Chase většinou mladí jedinci. Lovci se ale obvykle soustředí na co největší a nejsilnější samce, které stopují hluboko do buše.

Na nový zákon navíc negativně reagují i někteří turisté. Ozývají se hlasy nabádající bojkotovat botswanské luxusní resorty nabízející výlety na safari.

Prodej slonoviny

Za novým zákonem umožňujícím lov slonů může být ale ještě další motivace. Jak připomíná například americká televizní stanice CNN, Botswana patří do skupiny afrických zemí, které bojují za to, aby mohly obchodovat se slonovinou. Veškerá zabavená slonovina od pašeráků a pytláků se musí skladovat a nesmí se prodávat. Za zhruba třicet let, co tento zákaz platí, Botswana nasbírala tolik sloních klů, že by za jejich prodej mohla získat miliony dolarů.

Nedávno podaly Botswana, Zimbabwe, Namibie, Angola, Zambie a Jihoafrická republika žádost, aby mohly prodat alespoň část svých zásob. Slíbily, že utržené peníze by použily na lepší ochranu zvířat i lidí, kteří se dostanou se slony migrujícími za potravou a vodou do styku.

Proti novému botswanskému zákonu o lovení slonů se nedávno postavil i bývalý prezident země Ian Khama. "Je to krvavá politika," řekl v rozhovoru pro CNN. "Je smutné vidět, že populace slonů se zmenšuje tak drastickým tempem a v nadcházejících letech by sloni mohli vyhynout. Neměli bychom v Botswaně zabíjet slony. Měli bychom jít příkladem."

