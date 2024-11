Vojáky seženou z KLDR, tanky ne. Rusům se kupí zničená vozidla, hrozí jim velká krize

Dělostřeleckou munici, balistické rakety, a dokonce i vojáky může Rusko získat ze Severní Koreje a Íránu. Nahradit zničené tanky je ale větší problém.

Přesná čísla samozřejmě nikdo nezná - nejspíše ani sami Rusové -, ale z kvalifikovaných odhadů je zřejmé, že od počátku rozsáhlé agrese v únoru 2022 Ukrajinci zničili buď úplně, nebo dočasně téměř polovinu ruských předválečných zásob tanků.

Specializovaný server Oryx, který při monitorování ztrát používá satelitní techniku, uvádí, že Ukrajinci nějakým způsobem zasáhli 3400 ruských tanků, přičemž předválečný stav v ruských skladech a na základnách činil 6400 kusů. Ukrajinští experti ze skupiny Warspotting došli k podobným závěrům. Velkých ruských skladů s tanky je po celé zemi celkem šestnáct.

Rusové proto nasazují i starší stroje vyrobené ještě v dobách Sovětského svazu. Mezinárodní institut strategických studií ve své analýze uvádí, že nově vyrobené tanky T-90M jsou mírně vylepšenou verzí starších T-90A. Loni například Ukrajinci ukořistili tank vydávaný za nově vyrobený T-90M, ale zjistili, že hlaveň pochází z roku 1992.

Stroje T-14 Armata, které před deseti lety Kreml vychvaloval jako nejmodernější a nejefektivnější na světě, do války nezasáhly. Ukázalo se, že ruské zbrojovky vyrobily jen několik kusů a ani ty nejsou v bojeschopném stavu.

Ukrajinská vojenská rozvědka HUR s odvoláním na své informátory uvádí, že slabým místem starších ruských tanků je technický stav palivových nádrží. Část tanků jsou modernizované a elektronikou dovybavené stroje T-62 původně ze šedesátých let minulého století. Některé z nich tedy "pamatují" invazi vojsk Varšavské smlouvy do Československa v roce 1968, projížděly ulicemi českých a slovenských měst.

"Ruské zbrojovky vyrobí za rok třicet úplně nových tanků T-90M, ne víc. Do skutečné krize, při níž už nebudou mít tanky kde brát, se mohou dostat někdy ve druhé polovině roku 2026," popisuje ukrajinský analytik Pavel Luzin.

Český vojenský expert z brněnské Univerzity obrany Tomáš Řepa minulý týden pro Aktuálně.cz řekl, že i přes ruské potíže s technikou by zatím jejich situaci nenazval kritickou. "Rusko má určitě problémy se zbrojní kapacitou, protože kdyby ji nemělo, vedlo by válku ještě intenzivněji. Strategická iniciativa je teď na ruské straně a bude i v dalších několika měsících. Ale informace o tom, že zbraně nebo munice Rusku dochází, se objevují pravidelně. Už po půl roce od začátku invaze někdo tvrdil, že jim docházejí rakety Iskander. Ano, obtížně nahrazují vypotřebovanou munici, ale na styl, kterým vedou války, jim to zatím stačí," uvedl Řepa.

Podle ruské redakce britského vysílání BBC Moskva sice výrazně navyšuje výdaje na zbrojení a zbrojní výrobu, ale problém představuje nedostatek kvalifikovaných zaměstnanců. "Na největších ruských portálech zaměřených na hledání práce bylo letos od půlky srpna do půlky září zveřejněno více než 90 tisíc pracovních nabídek podniků z obranné sféry. Největší poptávka je po soustružnících a operátorech počítačem řízených obráběcích strojů, jejichž obsluha vyžaduje specifické dovednosti. Ale na trhu takoví specialisté chybějí," píše BBC s odvoláním na své zdroje v Rusku.

Ruské okupační jednotky vedou v posledních týdnech ofenzivu na mnoha místech fronty a podařilo se jim obsadit města Vuhledar a Selydove. Snaží se postoupit co nejdál před nástupem takzvané rasputice - deštivého podzimního počasí, které promění terén na východní Ukrajině v jedno obrovské bahno a pro těžkou vojenskou techniku bude složitější manévrovat. Rasputica nastává dvakrát ročně: na podzim kvůli silným dešťům a na jaře kvůli tajícímu sněhu.

