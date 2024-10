Severokorejci už bojují na Ukrajině a Rusové nechápou: Co s nimi sakra budeme dělat?

Obavy západních zpravodajských služeb se tento týden naplnily. Na ukrajinské bojiště dorazili první severokorejští vojáci, kteří se připojili k ruským okupantům. O zatím malé skupině mužů se toho zatím mnoho neví. A jak dokazuje Ukrajinci tajně zachycená komunikace, tápají i samotní Rusové. "Co s nimi sakra budeme dělat?" ptali se nevěřícně podle americké stanice CNN.

Jednou z obav ruských velitelů může být jazyková bariéra. Tento problém by měl částečně překonat výcvik na východě Ruska, který má až třináct tisíc severokorejských vojáků podstoupit. Cílem bude osvojení si základní vojenské terminologie v ruštině a porozumění pokynům jako "střílej" nebo "zaujmi pozici", píše agentura Reuters.

V komunikaci, kterou minulý týden zachytili a zveřejnili Ukrajinci, ruští vojáci podle CNN označují severokorejskou jednotku za "za*rané Číňany". "Stál tam s vykulenýma očima," říká Rus o svém kolegovi, který se se Severokorejci setkal. "Přišel a řekl, co s nimi sakra budeme dělat?"

Komplexnější dorozumění mezi vojáky z Ruska a KLDR může být problém také podle analytika Vojtěcha Bahenského z Institutu mezinárodních studií Fakulty sociálních věd Univerzity Karlovy. Jak velký bude, rozhodne způsob jejich nasazení do bojů.

"Pokud budou jako jeden blok, teoreticky stačí část vojáků, kteří se naučí rusky, anebo nižší počet tlumočníků," vysvětluje pro Aktuálně.cz. "Samozřejmě, pokud byste chtěli rozptýlit vojáky po pěti napříč jednotkami, bude jazyková bariéra obrovský problém, protože bude docházet k velkému množství kontaktů," dodává.

Odmítá však možnost, že by komunikace mezi ruskými a severokorejskými vojáky byla nepřekonatelný problém. A jako příklad uvádí ukrajinskou armádu. "Řada zahraničních dobrovolníků bojujících na ukrajinské straně pravděpodobně ukrajinsky nebo rusky taky neumí. A mnoho anglicky mluvících bojujících Ukrajinců také není," upřesňuje. "To jsou věci, které se v nějaké míře vyřeší. Nemyslím si, že to bude fatální problém, zvlášť pokud vojáků, kteří budou v kontaktu s ruskými jednotkami, nebude tolik."

O přítomnosti vojáků z KLDR na Ukrajině informovaly americkou stanici CNN dva zdroje ze západních zpravodajských služeb. Podle zpráv z předchozích dní se Severokorejci pohybují po ruské Kurské oblasti, jejíž část od srpna částečně ovládají Ukrajinci.

Nebudou na tom hůř než ruští vězni

V souvislosti se severokorejskými vojáky se často mluví také o tom, že kvůli méně důsledné vojenské přípravě a nedostatečné výbavě by mohli na bojišti sloužit Kremlu jen do počtu, jako snadné cíle. Analytik Bahenský však tyto dohady mírní. "Budou čelit stejným útokům jako ostatní, tedy dělostřelectvu a dronům, které stojí za největším počtem ztrát," říká.

Aby se vojáci z KLDR stali pouhou "potravou pro děla", si prý nepřeje ani diktátor Kim Čong-un. "Navzdory všemu negativnímu, co můžeme říct o Severní Koreji, si myslím, že ani oni nechtějí posílat do Ruska vojáky obrazně řečeno na porážku. Zvlášť pokud je pravda, že tam vyslali relativně dobře vycvičené jednotky," usuzuje Bahenský. Nedomnívá se ani, že by byly výrazně hůř připravené ve srovnání s rekruty z ruských vězení.

Kimem vybraní muži pro válku na Ukrajině podle britského listu Financial Times spadají pod severokorejskou elitní jednotku s názvem Bouře. Ta má mít lepší výcvik i vybavení než zbytek armády KLDR a je známá pro svou loajalitu, kterou vojáci prokázali při pandemii covidu-19, kdy střežili hranice s Čínou a bez potíží plnili rozkazy. Za službu vlasti pak část jednotky dostala vyznamenání přímo od vůdce.

Prolomení tabu

Přesto Bahenský uvádí, že velkou přidanou hodnotu Severokorejci na bojišti mít nebudou. "Není to tak, že najednou přišli nějací supervojáci, kteří zvrátí průběh války. Myslím, že dodávky munice z KLDR měly reálně větší vliv na konflikt než pár tisíc vojáků," hodnotí. Jejich přítomnost má podle něj za cíl hlavně demoralizaci Ukrajinců.

Izolovaný severokorejský komunistický režim podporuje Vladimira Putina a jeho válku proti Ukrajině už měsíce. Ruské armádě dodal balistické rakety i tisíce kusů dělostřelecké munice. Moskva Kimovi na oplátku posílá za výhodné ceny ropu a další suroviny či zboží. Severokorejské zbrojní továrny navíc se souhlasem Kremlu vyrábějí drony, které jsou kopií ruských bezpilotních letounů Lancet-3.

Jako reálné riziko analytik Bahenský vidí, že by se KLDR zavázala k opakovanému dodávání vojáků na bojiště. "To, že tam jsou teď, znamená, že by byli ochotní udělat to znova. Prolomili tím tabu," míní.

Přesto Ukrajina doufá, že se jí podaří alespoň část Severokorejců přimět k opuštění pozic. K dezertování je chtějí přimět pomocí vysílání v korejštině, propagačních letáků a také slibu tří teplých jídel denně a pohodlného života bez bojů.

Video: Vladimir Putin navštívil Kim Čong-una: svezl ho autem, utužili vztahy u psů, koní i jídla (20. 6. 2024)