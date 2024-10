Trumpův vlivný poradce má plán, jak zahnat Putina. A patrně počítá se zapojením Česka

Donald Trump nechce v rozhovorech mluvit o detailech svého plánu pro Ukrajinu. Z jeho okolí už ale prosakují některé představy, které Trumpův tým má pro případ, že republikánský kandidát ve volbách 5. listopadu zvítězí. Čerstvě se k Ukrajině a Rusku vyjádřil muž, s kterým Trump velmi pravděpodobně počítá buď na post ministra zahraničí, nebo poradce pro národní bezpečnost.

Robert O'Brien, který byl bezpečnostním poradcem bývalého prezidenta od září 2019 až do konce jeho mandátu v lednu 2020, patří do nejužšího okruhu Trumpových spolupracovníků.

V rozhovoru pro televizi Fox News uvedl několik zásadních věcí k Ukrajině. Prvních z nich je, že republikánská administrativa počítá s tím, že dohodnuté příměří na Ukrajině by pomáhali na místě udržovat východoevropští vojáci. Neřekl konkrétně, jaké země má na mysli, ale z kontextu vyplývá, že jde o státy, které mají velký zájem na zastavení Ruska. Tedy Polsko, Česko, Pobaltské republiky nebo Rumunsko.

"Můžeme samozřejmě poskytnout Ukrajině bezpečnostní záruky. Rozmístit tam východoevropské vojáky, aby pomáhali udržet mírovou dohodu po jejím uzavření," nastiňuje Trumpův poradce.

O'Brien naznačuje, že republikánský prezidentský kandidát počítá se zmrazením války na současných frontových liniích. Tedy že se Kyjev bude muset - alespoň prozatím - smířit s ruskou okupací zhruba osmnácti procent svého území. Vyloučil také, že by Washington souhlasil se vstupem Ukrajiny do NATO. "Přijmout do aliance zemi, který válčí s Ruskem, je příliš provokativní. To by vedlo k eskalaci, možná k jaderné válce," prohlašuje O'Brien.

Tvrdí, že nová americká vláda má nástroje, jak ruského vůdce Vladimira Putina donutit k ukončení války. Podle něj je možné rozšířit sankce, které by Rusko bolely. "Ty dosud přijaté jsou pořád poměrně mírné. Nejsou sankce proti ruské centrální bance, Rusové nejsou odpojeni od SWIFT (mezinárodní systém převodů peněz mezi bankami - pozn. red.). Sankce dosud spočívaly hlavně v zabavení jacht několika oligarchům," míní poradce.

O'Brien není jediným kandidátem na Trumpova ministra zahraničí. Hovoří se také o bývalém americkém velvyslanci v Německu Richardu Grenellovi. Ten kritizoval Berlín za to, že souhlasil s výstavbou plynovodu Nord Stream, který pomáhá ruské ekonomice. Od září 2022 je po explozi v Baltském moři uzavřený.

Kdo je Robert O'Brien Robert O'Brien byl od září 2019 do ledna 2021 poradcem pro národní bezpečnost amerického prezidenta Donalda Trumpa. V zahraničně-bezpečnostní politice USA jde o jeden z klíčových postů, na úrovni ministerstva zahraničí a ministerstva obrany. Předtím O'Brien působil jako zvláštní vyslanec prezidenta USA pro rukojmí. Během tohoto působení se mu podařilo úspěšně vyjednat návrat 25 amerických občanů neoprávněně zadržených v zahraničí. Za prezidenta George Bushe mladšího pracoval ve Valném shromáždění OSN. Byl také ve vedení zvláštního útvaru v rámci ministerstva zahraničí, který se zabýval reformou justičního systému v Afghánistánu a školil místní soudce, prokurátory i obhájce. Foto: Reuters

Bývalý Trumpův poradce pro národní bezpečnost v květnu 2022 poskytl rozhovor deníku Aktuálně.cz. Řekl v něm mimo jiné, že představa Donalda Trumpa jako proruského a proputinského politika je mediální zkratkou a mýlkou.

"Americká média byla zmatená tím, že prezident Trump umí být ve svých diplomatických vztazích srdečný, vřelý. Ať už to byl Kim Čong-un, čínský prezident Si Ťin-pching, nebo Vladimir Putin, Trump k nim byl velmi otevřený. Ale lidé, novináři, si to pletli s jeho skutečnou politikou. Ta byla vůči Rusku naprosto skálopevná," řekl tehdy.

Sám Donald Trump několikrát v předvolební kampani uvedl, že válku na Ukrajině ukončí do čtyřiadvaceti hodin. Neřekl ale, jak toho chce dosáhnout. V televizní debatě s demokratickou soupeřkou Kamalou Harrisovou na otázku moderátorky, zda si přeje vítězství Ukrajiny, odpověděl, že si přeje konec války.

První náznaky toho, jak si Trump konec války představuje, zveřejnila v červnu agentura Reuters. Hrubý plán obsahoval vytvoření demilitarizované zóny podél současné frontové linie. Dodávky zbraní a pomoc Ukrajině by měly být podle plánu podmíněny ochotou Kyjeva uzavřít mír, zatímco Rusku by Washington pohrozil tvrdšími sankcemi a pokračováním vyzbrojování Ukrajiny, pokud by dohodu odmítlo. Autory koncepce jsou bývalý člen Trumpovy Federální bezpečností rady Fred Fleitz a generáplukovník americké armády ve výslužbě Keith Kellogg, bývalý velitel elitní americké 82. výsadkové divize.

Americké prezidentské volby se konají za týden v úterý 5. listopadu. Šance jsou vyrovnané, i když vývoj v průzkumech a predikcích v posledních dvou týdnech hovoří spíše pro vítězství Donalda Trumpa.

