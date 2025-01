Rusko aktivovalo tajnou základnu ponorek na Krymu z dob SSSR. Sloužila i jako muzeum

Zátoka Balaklava na poloostrově Krym byla jedním z nejstřeženějších míst v dobách studené války. Na místě se nacházela podzemní ponorková základna, jež ve svém nitru skrývala skladiště jaderných hlavic pro torpéda i suchý dok na opravu lodí. Poslední ponorka ale základnu opustila v roce 1996 a později se stala muzeem přístupným veřejnosti. Nyní však opět ožívá a má znovu sloužit vojenským účelům.

Samotné zařízení z dob Sovětského svazu je známé jako Objekt 825 GTS a nachází se v zátoce Balaklava jižně od Sevastopolu. Nyní se jej dle zjištění ukrajinské partyzánské skupiny Atesh ruské námořnictvo znovu rozhodlo využívat jako ponorkovou základnu a pracuje na instalaci ochranných bariér proti dronovým útokům. "My ale víme, jak je překvapit," prohlásili partyzáni.

Děje se tak v době, kdy v Rusku celkově vzrůstají obavy z ukrajinských sabotážních akcí na Moskvou anektovaném Krymském poloostrově. Nedávno proto Rusové začali stavět zákopy přímo na krymských plážích.

Samotná základna přitom dlouho sloužila jako muzeum. Poslední aktivní ponorka ji opustila v roce 1996 a roku 2000 její správa přešla pod ukrajinské námořnictvo. Muzeum na místě vzniklo v roce 2003, přičemž hlavním lákadlem prý dlouhodobě byla výstava "Ponorkové síly Černomořské flotily v letech 1944-1994". Muzeum následně fungovalo i pod ruskou správou. Poté, co Krym v roce 2014 Rusové anektovali.

I proto má základna stále funkční některé inženýrské sítě včetně zázemí, a její obnova k vojenským účelům je tedy možná. Už v roce 2022 po ruské invazi na Ukrajinu byl záliv Balaklava dle specializovaného webu Defense Express využíván jako kotviště pro hlídkové lodě Federální bezpečnostní služby Pobřežní stráže Ruské federace.

Co se týče samotné základny, masivní podzemní komplex vyhloubený v letech 1953 až 1961 se nachází na celkové rozloze přibližně 15 tisíc metrů čtverečních, včetně vodního kanálu o délce 602 metrů, hlubokého osm metrů a širokého 12 až 24 metrů. Odborníci dále dodávají, že směrem k severnímu přístavu, který ústí do otevřeného moře, se sice kanál zužuje na 10 metrů, zároveň však hloubka za mořským valem dosahuje až 32 metrů. To umožňuje lodi opustit základnu skrytě pod vodou. Základna má být schopna pojmout až sedm ponorek z projektů s kódy 613 a 633.

Otázkou nyní je, jak to bude s novými typy ponorek, které bývají širší, a jaké bude proto potřeba udělat úpravy. Zátoka Balaklava nicméně představuje velmi strategické místo, jelikož je přirozeně chráněna úzkou klikatou úžinou - z otevřeného moře prý na místo není dobře vidět z žádného úhlu - a skalnatými kopci.

Horu Tavros, v níž se Objekt 825 GTS nachází, navíc tvoří pevný mramorový vápenec, přičemž tloušťka horniny nad podzemními prostorami dosahuje až 126 metrů. I proto by měl objekt ustát mnohé a Rusové se na něj nyní opět budou spoléhat.

Video: Ukrajinské drony zaútočily na základnu ruské pobřežní stráže na Krymu (19. 7. 2024)