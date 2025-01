Rusové kopají zákopy přímo na plážích Krymu. Obávají se ukrajinského útoku

Rusové posilují svou obranu na Krymu, který Moskva anektovala v roce 2014. Podle ukrajinské partyzánské skupiny Atesh vznikají na plážích poloostrova zákopy, opevnění i typické zemljanky. Děje se tak v době, kdy Ukrajinci přímo v Rusku úspěšně podnikají dronové útoky a v zemi vzrůstají obavy z dalších úderů.

Obranná opevnění vznikají podle ukrajinských partyzánů zejména v blízkosti významného krymského letoviska Jevpatorija na západním pobřeží (na snímky se můžete podívat zde) a dohlížejí na ně vojáci. "Taková místa jsou střežena a přístup na pláže je omezený," píše na sociální síti Telegram partyzánská skupina Atesh. "To však pro nás nepředstavuje žádný problém, protože naši agenti jsou infiltrováni mezi obyvateli i vojáky ruských ozbrojených sil," tvrdí skupina.

Podle partyzánů má Rusko na místě regulérní armádu, zástupce z Rosgvardie (ruská Národní garda) a také příslušníky ruské tajné Federální služby bezpečnosti (FSB). Nynější dění je přitom v souladu s několik týdnů starým prohlášením zmiňované skupiny Atesh, podle něhož se Rusové na Krymu chystají na možnou výsadkovou operaci Ukrajinců.

V současné chvíli prý ruská obezřetnost roste i s ohledem na ukrajinské úspěšné dronové údery hluboko v ruském vnitrozemí. Podle ranních pátečních záběrů ze sociálních sítí hořela například ropná rafinerie v Rjazani, ležící asi 450 kilometrů od hranic s Ukrajinou. Ruský zpravodajský telegramový kanál Astra dokonce oznámil, že rafinerie "už není" a hořet prý měla i tamní elektrárna.

Kanál Astra psal rovněž o útoku na továrnu na elektroniku v Brjanské oblasti, kde Rusové vyrábí součástky do protiletadlového systému Pancir-S, do balistických raket Iskander i do dronů. Podle ruského ministerstva obrany protivzdušná obrana v noci na pátek zničila celkem 121 ukrajinských dronů.

"Celkem 37 nad Brjanskou, 20 nad Rjazaňskou, 17 nad Kurskou, 17 nad Saratovskou, sedm nad Rostovskou, šest nad Moskevskou, šest nad Bělgorodskou, tři nad Voroněžskou, dva nad Tulskou, dva nad Orelskou, dva nad Lipeckou oblastí a jeden dron nad anektovaným Krymem a nad Moskvou," vyjmenoval obranný resort.

Drony přitom v noci na pátek útočili i Rusové. Ukrajinské letectvo ve své pravidelné ranní zprávě na Facebooku informovalo, že protivzdušná obrana sestřelila 25 z 58 ruských dronů. Dalších 27 bezpilotních letounů se ztratilo v důsledku nasazení prostředků elektronického boje. Tři lidé zemřeli při náletu na Kyjevskou oblast.

