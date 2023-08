"Střely se náhle otočí." Rusové mění taktiku u svých nejvíce nevyzpytatelných útoků

Ruské síly nyní podle ukrajinských představitelů mění svou taktiku při raketových útocích. Jejich střely jsou naprogramované tak, aby svou dráhou letu co nejefektivněji obcházely ukrajinskou protivzdušnou obranu a hledaly slabá místa nepřítele. "Střely tak neustále mění svou trasu," uvedl v úterý plukovník Jurij Ihnat, mluvčí ukrajinského vojenského letectva.

Sestřelení ruských raket ztěžuje Ukrajincům zejména to, že některé typy mohou během letu obratně manévrovat a opakovaně měnit svůj směr. "Otočí se najednou i o 180 stupňů, aby nám zkomplikovaly práci," popsal Ihnat na úterním tiskovém brífinku pro ukrajinská média. Rusové dle jeho odhadů budou nadále pokračovat v útocích hlavně na ukrajinská letiště, přístavy a kritickou infrastrukturu.

Také dodal, že se od začátku agrese Ukrajincům nepodařilo sestřelit ruské rakety Ch-22. Tyto střely vzduch-země, které Sověti původně vyvinuli za studené války primárně k útokům na americké lodě, dokážou letět rychlostí až čtyři tisíce kilometrů za hodinu. Rusové je na Ukrajině opakovaně využili k ničivým útokům na civilní cíle - například v lednu stál zásah obytného domu v Dnipru životy několika desítek civilistů.

V souvislosti s tím Ihnat zdůraznil, že rakety Ch-22 nemohou Ukrajinci zneškodnit konvenčními protiletadlovými prostředky, a jsou tak závislí na dodávkách systémů protivzdušné obrany Patriot, které je jako jediné proti nim ochrání. Na začátku srpna ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj apeloval na západní spojence, že Ukrajina potřebuje mnohem více prostředků k účinné obraně proti ruským střelám. Pro zemi a její obyvatele představují raketové údery nejvíce nevyzpytatelnou hrozbu, protože Rusové střely a drony opakovaně posílají daleko za válečnou frontu do zdánlivě klidných měst na západě, jako jsou třeba Kyjev nebo Lvov.

Ukrajinci také očekávají, že blížící se Den nezávislosti, který v zemi slaví 24. srpna, může být další záminkou pro ruské útoky. Ihnat ale nepředpokládá, že se nepřátelské údery v tento den budou lišit od těch v poslední době. "Co je Den nezávislosti? Je to jako jakýkoliv jiný den. Máme tolik dalších dat, která slavíme. Nepřítel má proto spoustu důvodů na nás zaútočit. A vidíte to, žádný svátek dnes není a stejně došlo k útoku," uzavřel mluvčí svůj brífink.

Ruské síly v poslední době zintenzivnily raketové útoky na Ukrajinu. V noci na úterý podle ukrajinských úřadů Rusové vyslali 28 střel, 16 z nich ukrajinská protivzdušná obrana zlikvidovala. Rakety zasáhly několik měst včetně těch na západu země a celkem si vyžádaly nejméně pět mrtvých.

Zásahy hlásil průmyslový podnik v Lucku ve Volyňské oblasti, obytné budovy ve Lvově či Dnipru a exploze rozezněly i města Chmelnyckyj a Smila v Čerkaské oblasti. Ve Lvovském regionu se podle místních médií jednalo o největší útok od začátku ruské invaze na Ukrajinu z loňského února, místní úřady hovoří o 19 zraněných a více než stovce poškozených budov.

V noci na středu pak Rusko zaútočilo na Ukrajinu drony. Poplach vyhlásily oblasti na jihu a ve středu země. Hlavním cílem byla podle ukrajinských úřadů přístavní infrastruktura. Při útoku na jeden z přístavů na Dunaji byly poškozeny skladiště a sýpky, uvedl šéf Oděské oblasti Oleh Kiper. Vzniklé požáry se podle něj podařilo uhasit, oběti si útok nevyžádal.

Český raketomet RM-70 Vampire ostřeluje ruské pozice u Kozači Laheri na okupovaném břehu Dněpru