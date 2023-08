Na Ukrajinu míří mocná zbraň. Video ukazuje, čím je superrychlý Archer tak výjimečný

Na Ukrajinu v nejbližší době dorazí osm dělostřeleckých systémů Archer, které zemi zmítané ruskou agresí daruje Švédsko. Houfnice svými vlastnostmi mezi moderním dělostřelectvem vynikají - jsou výjimečně přesné, dokážou velmi rychle pálit a obratně se pohybují v obtížném terénu.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj žádal Švédsko o houfnice Archer již v prosinci loňského roku na summitu severských a pobaltských zemí. V březnu pak Stockholm jejich dodávku potvrdil. V současné době procházejí ukrajinské posádky intenzivním výcvikem k jejich používání. Na Ukrajinu by moderní zbraně měly dorazit v následujícím měsíci, informuje ukrajinský deník Kyiv Post.

Dělostřelecký systém začala vyvíjet švédská zbrojovka Bofors, v současnosti vystupující pod názvem BAE Systems, v polovině devadesátých let. Inženýři si tehdy vzali za cíl vylepšit vlastnosti polní houfnice FH-77. První modernizované zbraně FH77BW L52, známé jako Archer, pak obdržela švédská armáda v roce 2014. V současnosti má podle informací agentury Reuters ve výzbroji 48 kusů.

Video, které tamní zbrojovka zveřejnila na sociálních sítích, ukazuje, jak obratně moderní houfnice pracují. Oproti sovětským systémům, které jsou spíše uzpůsobené k nepřetržitému ostřelování nepřátelských pozic, slouží švédské houfnice k jednotlivým a přesným útokům na dělostřelecké jednotky protivníka.

K jejich hlavní přednosti patří automatizace nabíjení během střelby, s čímž souvisí i malý počet osob k obsluze. Posádka složená z tří až čtyř lidí manipuluje s municí pouze jednou, a to při jejím nakládání do zásobníku. Poté po příjezdu do palebného postavení jen zadá souřadnice do palubního počítače a všechny další fáze, včetně nabíjení a střelby, provádí houfnice automaticky.

Archer pak dokáže vystřílet celý zásobník až s 20 náboji za 2,5 minuty, uvádí ruskojazyčný server BBC. V závislosti na použité munici pak mají střely ráže 155 milimetrů dostřel od 40 do 60 kilometrů. Při použití řízených střel Excalibur mohou podle nejnovějších testů zasáhnout švédské houfnice cíle až ve vzdálenosti 70 kilometrů, uvádí Kyiv Post.

K jejich dalším přednostem patří i to, že se dokážou obratně pohybovat v obtížném terénu. I díky výkonnému dieselovému motoru a kolovému podvozku mohou dosáhnout rychlosti až 70 kilometrů za hodinu, dojezd pak mají kolem 500 kilometrů. Vzhledem ke všem zmíněným vlastnostem se systémy Archer označují za nejrychlejší houfnice světa - dokážou totiž zničit cíl a zmizet ze své pozice ještě předtím, než je nepřítel odhalí.

Švédský výrobce navíc Archer navrhl tak, aby co nejvíce chránil jeho obsluhu. Posádka se v něm nachází v pancéřované kabině, odkud systém řídí. Pancéřování jí zajišťuje spolehlivou ochranu před palbou z ručních zbraní a střepinami projektilů. Podvozek navíc odolá výbuchu vysoce explozivní miny o hmotnosti až šest kilogramů.

