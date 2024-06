Mrazivé varování uznávaného historika: Když Ukrajina padne, bude válčit jiné Rusko

Americký historik Tymothy Snyder srovnává aktuální situaci na Ukrajině s rokem 1938 v Československu. “Kdyby Češi tehdy vzdorovali nacistickému Německu, nebyla by druhá světová válka. Když se Ukrajina vzdá, přesuneme se do roku 1939. Ukrajina nám pomáhá prodloužit rok 1938,” řekl v polovině května na konferenci Lennart Meri v Tallinnu.

Podle historika, který se dlouhodobě věnuje dějinám východní Evropy, měli Češi dobrou armádu a mohli tehdy Němce zadržet. "Z německé strany šlo z velké části o blaf. Kdyby se Češi postavili na odpor, pomohli by jim Francouzi, Britové a nakonec možná i Američané. Ke konfliktu by došlo, ale nebyla by druhá světová válka," vysvětlil na konferenci.

Snyder upozornil i na to, že když Německo v roce 1939 napadlo Polsko, mělo české zbraně ze zbrojního průmyslu, který byl tehdy dle jeho názoru jedním z nejlepších na světě. "K invazi došlo z geografické pozice, kterou Německo získalo jen proto, že zničilo československý stát a využilo k ní slovenské vojáky," uvedl.

"Takže pokud se Ukrajina vzdá, nebo se my vzdáme Ukrajiny, tak v budoucnu bude válčit jiné Rusko. Rusko s ukrajinskou technikou, ukrajinskými vojáky, z jiné geografické polohy. Pak bychom se dostali do roku 1939. Teď jsme v roce 1938," dodal historik.

Snyder se často vyjadřuje k tomu, že západní pomoc je pro Ukrajinu klíčová. Například v listopadu varoval před tím, že někteří nejen ukrajinští představitelé tehdy přirovnávali situaci na Ukrajině k patu v partii šachů. To podle něj nahrávalo politikům, kteří hledali argumenty proti poskytování vojenské pomoci Ukrajině.

"Tu analogii nemám rád, protože válka není partie šachu. V šachu máte na šachovnici určitý počet figurek a důvodem, proč se dopracujete k patu, je to, že se vaše figurky dostanou do konkrétní konstelace," řekl Snyder pro The Guardian. Válečná realita je podle něj výrazně odlišná, protože zdroje dostupné stranám konfliktu nejsou omezené a Západ může svou pomoc výrazně navýšit, což by postavení Ukrajinců zlepšilo.

Timothy Snyder přednáší jako profesor na Yaleově univerzitě. Patří k globálně nejuznávanějším znalcům dějin střední a východní Evropy ve 20. století. Zaměřuje se také na holokaust.

