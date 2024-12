"Rusko ať jde do..." Zelenskyj na ostrém brífinku se Scholzem odhodil diplomacii

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj vyslal do Ruska ostrý vzkaz. Po jednání s německým kancléřem Olafem Scholzem poslal agresora, který útočí na jeho zemi už třetím rokem, "do patřičných mezí“.

Zelenskyj během společného brífinku prohlásil, že Rusko si musí uvědomit, jaké zločiny na Ukrajině páchá, napsala ukrajinská tisková agentura Ukrinform. Olaf Scholz zase ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi vzkázal, že Německo bude při Ukrajině stát tak dlouho, jak to bude nutné.

Na otázku, jaké ústupky by Rusko muselo při případných jednáních učinit, Zelenskyj uvedl: "Co by mělo Rusko dělat? Ať jde do tří písmen (pozn. red.: což v ukrajinštině znamená nadávku "chuj"). Je žádoucí, aby pochopilo, že dělá to, co dělá. Že nás zabíjí. A my se bráníme a bojujeme proti nepříteli. Zatím se naše plány nemění. Chceme být silnější, aby tato válka skončila v roce 2025. Omlouvám se za nediplomatický jazyk."

Zelenskyj poznamenal, že jednání mezi čtyřma očima trvalo místo plánovaných 40 minut téměř dvě a půl hodiny. Hlavními tématy bylo posílení frontové linie, budoucí role Evropské unie a pozvání Ukrajiny do NATO. "Byl jsem s kancléřem na téma NATO a našich bezpečnostních záruk zcela otevřený: komu věříme a komu už nikdy věřit nebudeme. Všechny detaily nechť zůstanou mezi námi, proto jsme měli tak dlouhý rozhovor," řekl prezident.

Dalším tématem byla i nová administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa. "Velmi doufáme, že její podpora bude ještě silnější a že se politika USA nezmění. Především o tom musíme mluvit tady v Evropě a přemýšlet, jak můžeme naši zemi dále posílit, ať už čelíme jakýmkoli výzvám," dodal Zelenskyj.

