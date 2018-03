Nemusí to být Putinův trik. Ruské jaderné motory jsou přelomem v pohonu raket, říkají experti

před 4 hodinami

Rusko dosáhlo ve vývoji nových zbraní zásadního přelomu. Nevyplývá to jen z projevu prezidenta Vladimira Putina o stavu Ruska, ale i z analýz předních českých expertů.

Praha/Moskva - Prezident Vladimir Putin minulý týden promluvil o nových "unikátních" ruských raketách a podvodních aparátech. Podle něj dokážou překonat jakékoliv obranné systémy protivníka.

Zároveň zmínil střely na jaderný pohon, které by měly být schopny zasáhnout jakékoliv místo na Zemi. Raketa má údajně neomezený dolet a její letová dráha je nepředvídatelná. "Nikdo ve světě takové rakety nemá," zdůraznil Putin.

Podle předního experta na kosmickou techniku Jaroslava Kousala je možné, že jde pouze o promyšlený trik před blížícími se prezidentskými volbami v Rusku. Zároveň ale Kousal, který přednáší na ČVUT a Karlově univerzitě, připomíná, že Rusové a Američané pracují na vývoji jaderného motoru s různými přestávkami už od 60. let minulého století.

Není to tedy jen nápad Rusů. S jadernými motory počítali Američané i pro horní stupně svých balistických raket.

"Rusové dokonce v době oteplování vztahů na přelomu tisíciletí s Američany vyvíjeli jaderně termální motor. Tahle technologie tudíž reálně existuje a Rusové ji určitě v nějaké podobě mají," myslí si Kousal.

Podle něj jsme ale nyní svědky zásadního přelomu. Pokud ruský prezident Putin mluvil minulý týden pravdu, jde o první operačně nasazené střely s jaderně termálním motorem. "A právě tohle je pro mě překvapení. Nevíme ovšem, jak daleko pokročili Američané, kteří jsou v oznamování nových zbraní zdrženlivější," dodává Kousal.

Američané původně vyvíjeli jaderně termální motory především kvůli letům na Měsíc a na Mars. Podobnou cestou šli i Rusové.

Loni v létě si pak americká kosmická agentura NASA objednala sérii testů tohoto zařízení u firmy, která jej kdysi vyvíjela. I to je podle Kousala důkaz, že jaderně termální motory nabírají druhý dech. Podle posledních poznatků mohou fungovat až několik dní a jsou dlouhé jen zhruba tři metry.

Nová americká jaderná strategie

Zpravodajský analytik Dušan Rovenský z Armádního technického magazínu pak poukazuje na další fakt, který podle něj značí, že Rusové už dlouho pracují na nových typech velmi účinných strategických zbraní. Jsou to nedávná americká protiopatření. Zejména nová jaderná strategie, kterou před časem ohlásil prezident Donald Trump.

"Američané neberou ruskou snahu získat nové mimořádně účinné zbraně jako fikci. Ve své jaderné strategii upozorňují, že Rusové pracují na nových typech zbraní, na které USA musí přijmout protiopatření. Washington navíc už několik let hovoří o tom, že Rusko nové zbraně vyvíjí a že tím může porušovat mezinárodní dohody," připomíná Rovenský.

Nicméně nový typ střely s plochou dráhou letu s jaderným pohonem, který avizoval ruský prezident Putin, je i pro Rovenského překvapivou novinkou. "O ní jsem od prezidenta Putina slyšel úplně poprvé. Těžko ale říct, zda ji Rusové reálně mají. Nepochybuji však, že ji jednou, možná už velmi brzy, mít budou," říká expert.

Starší typy testovaných jaderných motorů za sebou zanechávaly radioaktivní stopu. "I proto se od nich na nějaký čas upustilo. Proč si zamořovat vlastní území? Pokud ale prezident Putin říká, že už jaderný motor odzkoušeli a že funguje, tak je dost možné, že Rusové zřejmě ve vývoji jaderně termálních motorů velmi pokročili," předpokládá analytik.

Realita, nebo jen předvolební prohlášení?

Ředitel České kosmické kanceláře Jan Kolář bere Putinovo prohlášení z minulého týdne s rezervou. Připomíná, že až dosud se nemluvilo o použití rakety s jaderným pohonem v zemské atmosféře, a tím spíše při startu ze Země.

"Zatím si neumím představit, v čem by měla být výhoda jaderných raketových motorů v porovnání s těmi konvenčními chemickými. Zvláště u vojenských raket," říká Kolář.

Něco jiného je ale podle něj použití jaderných motorů v kosmu jakožto urychlovačů dalších stupňů raket. Takový motor totiž dodává po dlouhou dobu konstantní a značné zrychlení. "A to je při meziplanetárních letech naopak velká výhoda. Proto byly ostatně jaderné motory i vyvíjeny," vysvětluje expert.

Dodává, že když se raketě, která obíhá kolem Země, dodá příliš velká rychlost, tak se střela nebo kosmická loď od planety jednoduše vzdálí. "A to je další důvod, proč jsem k prohlášení prezidenta Putina skeptický. I pokud jde o spolehlivost ruského jaderného motoru," zdůrazňuje Kolář. "Zatím to beru jako Putinovo velmocenské prohlášení."

Hypersonické kluzáky

A jak jaderný motor pracuje? "Zjednodušeně řečeno: vodík pouštíte skrz jaderný reaktor, který ho zahřívá na vysoké teploty, takže na konci motoru nastává expanze jako v každém klasickém raketovém pohonu," vysvětluje Kousal z ČVUT.

Vtip je ale podle něj v tom, že molekuly vodíku jsou lehčí než chemické palivo, takže jsou při stejné teplotě mnohem rychlejší. A rychlejší jsou tím pádem i spaliny, s čímž stoupá efektivita pohonu.

Několik typů termálně jaderných motorů uspělo dokonce i při testech. Nikdy ale do vesmíru neletěly. Jedním z důvodů je, že byl zmrazen projekt letu na Mars. "Zejména při tomto letu by se motor na jaderný pohon vyplatil. Kvůli velké efektivitě, ale i značnému tahu," poukazuje Kousal.

Druhou věcí ale podle něj je, že Rusové údajně vyvinuli jako dosud jediní vysokorychlostní stratosférický kluzák. Alespoň to tvrdí jejich prezident Putin, ačkoliv zatím není jasné, zda tuto výjimečnou technologii Rusové opravdu zvládli. "Kombinace stratosférického kluzáku s jaderným motorem mi zatím nejde moc dohromady. Jaderně termální motor je totiž na takový kluzák přece jen až příliš velký a těžký," doplňuje Kousal.

Pokud by se ale Rusům přece jen podařilo zkombinovat tento hypersonický kluzák s jaderným motorem, jednalo by se o střelu s takřka neomezeným dosahem, která by byla jen velmi obtížně zasažitelná. Technologie hypersonických kluzáků je však podle expertů méně zralá než jaderně termální motory.

"V každém případě se ale bavíme o zcela reálných věcech - buď již vyvinutých a spolehlivě fungujících, anebo v pokročilém stadiu vývoje. Čína například nedávno oznámila, že již vlastní manévrovatelné hypersonické hlavice," dodává Kousal.

Podívejte se na projev Vladimira Putina z minulého týdne