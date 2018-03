Rusové žertují o názvech nových zbraní: Kraken, Voloďa, nebo Balalajka

před 7 hodinami

Ministerstvo obrany dostalo přes 60 tisíc návrhů jmen nových zbraní. Každou hodinu přicházejí tři tisícovky dalších.

Moskva - Trvalo to pouhý jeden den a Rusové zavalili ministerstvo obrany svými návrhy názvů nových zbraní v reakci na výzvu prezidenta Vladimira Putina z jeho čtvrtečního poselství, uvedla agentura AP a upozornila na některé z návrhů: Kraken pro podmořský dron schopný zpustošit mocným jaderným výbuchem celé pobřeží, Balalajka pro futuristickou jadernou střelu schopnou neomezeně kroužit po celém světě.

Mnoho příspěvků podle AP vyjadřuje ironický černý humor, který je pro Rusy příznačný. Kdosi navrhl pokřtít zmíněnou střelu jako Sankce, v narážce na západní hospodářské sankce proti Rusku za anexi Krymu a podporu separatistů na Ukrajině. Další návrh - Rozmrazovač - provází sarkastická poznámka, že konečně pomůže ohřát vztahy mezi Ruskem a Spojenými státy.

Krakena coby bájného obřího hlavonožce schopného potápět celé lodě zpopularizovala série filmů o Pirátech z Karibiku. Rusům se zřejmě zdá, že docela dobře odráží povahu záludného dronu, který se má bez povšimnutí přikrást k břehům s těžkou jadernou hlavicí. Pojmenovat "neviditelnou" střelu s jaderným pohonem Balalajka po lidovém hudebním nástroji zase zapadá do dlouhé ruské tradice dávat některým z nejstrašnějších zbraní nevinně znějící jména.

V návrzích se pochopitelně objevily i nepublikovatelné výrazy. Mnoho dalších odrážely pocity vlastenectví, tedy zbraně měly nést jména slavných ruských vojevůdců či samého Putina. Šéfredaktorka propagandistické televize RT Margarita Simoňjanová navrhla novou střelu pokřtít Voloďa, neboť to "zní rusky, uctivě i žertovně a i s narážkou".

Ministerstvo obrany podle agentury RIA Novosti již dostalo přes 60 tisíc návrhů - a každou hodinu přicházejí tři tisícovky dalších. O nejpodařenějších návrzích se má hlasovat.

Vládce autonomního Čečenska Ramzan Kadyrov navrhl pojmenovat střelu s jaderným pohonem Palmýra, podle historického syrského města, které se podařilo dobýt zpět z rukou bojovníků Islámského státu (IS) za silné podpory ruského letectva. Sama Palmýra boji notně utrpěla. "Název střely by měl uctít naše chlapce, padlé v Sýrii," uvedl Kadyrov, podle kterého "ruské vítězství v Palmýře znamenalo obrat v boji proti IS".

Ruští diplomaté se snaží rozšířit soutěž i za hranice Ruska: ruské velvyslanectví ve Washingtonu na twitteru přeposlalo odkaz na web ministerstva obrany.

Putin v pátek na shromáždění v Kaliningradu pokračoval ve vychvalování nových zbraní, jejichž schopnosti podle něj hraničí se sci-fi. Podvodní dron se podle něj pohybuje rychleji než jakákoliv existující hladinová loď. Hypersonický aparát zase létá "dvacetinásobkem rychlosti zvuku" a je s to dělat manévry v rozsahu tisíců kilometrů "vzhůru a dolů a zprava doleva". Jiné země se prý o cosi podobného také pokoušely, ale Rusům se to po dlouhém vývoji nakonec podařilo díky novým materiálům.

Jakkoli soutěž o pojmenování nových zbraní pokračuje, ruští představitelé trvají na tom, že Putinova řeč neměla vyhlásit nové závody ve zbrojení, ale varovat Washington, aby se choval k Rusku jako k rovnoprávnému partnerovi.

"Rusko nemá v úmyslu vstoupit do závodů ve zbrojení," prohlásil Putinův mluvčí Dmitrij Peškov. Dodal, že cílem nových zbraní je zachovat strategickou rovnováhu sil, která je nezbytná pro udržení míru a stability.

Pentagon ujistil, že americká protiraketová obrana je připravena ochránit zemi, ale není zaměřena proti Rusku.

Video: Projev Vladimíra Putina o stavu Ruska