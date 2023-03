Vyrůstal v Praze, teď bojuje na frontě. Skoro jsem přestal slyšet, říká Ukrajinec

Je mu dvacet let, z toho ten poslední tráví ve válce proti ruské armádě. Bohdan Patel se narodil v Kyjevě, ale v rozhovoru pro online deník Aktuálně.cz říká, že v k České republice má zvláštní vztah.

"Žil jsem v Praze jako dítě se svojí mámou, v Bruselské ulici blízko metra I. P. Pavlova. Chodil jsem do školy Jana Masaryka, bylo to v letech 2008 až 2014. Ale česky jsem zapomněl, protože jsem dlouho nemluvil," říká s úsměvem Ukrajinec, se kterým se redakce spojila přes sociální síť Telegram. Bohdan Patel je v pořadí třetím ukrajinským vojákem, kterého deník oslovil v rámci projektu rozhovorů a svědectví přímo ze zákopů a frontové linie.

"Jsem zařazen jako takzvaný starší střelec, mojí zbraní je automatický samopal Kalašnikov AK-74. Sloužím u 206. praporu 241. brigády ozbrojených sil Ukrajiny," rekapituluje základní informace.

Válka trvá už třináct měsíců, velkou většinu z toho strávil Bohdan na bojišti. Prošel několika klíčovými bitvami po celé zemi.

"Na začátku jsem byl nasazen v Irpini, kde jsme bránili přístupy do Kyjeva. Když se před rokem touto dobou okupanti z Kyjevské oblasti stáhli, přesunuli jsme se na jih do Mykolajivu. Ten jsme bránili a pak přešli do ofenzivy na Cherson," vypráví. "Když jsme v listopadu osvobodili Cherson, nastala rotace a poprvé od začátku války jsem se podíval domů."

Na frontu se ale Bohdan zase vrátil. "Po návratu jsme sloužili ve Volčansku východně od Charkova, kde jsme pracovali na opevnění města. Pak následoval Bachmut, kde jsme zůstali více než měsíc. Náš prapor tam měl velké ztráty," říká. Volčansk byl stejně jako jiná města na začátku války okupován ruskou armádou, ale Ukrajinci jej na podzim dobyli zpět.

Hlavní nepřítel: únava

Na otázku, jaký byl jeho nejhorší den války, odpovídá, že velmi těžkých dnů bylo více. "Určitě byly těžké první dny války. Pak 3. září 2022. Ten den jsme měli velké ztráty a zahynuli tři moji spolubojovníci, blízcí kamarádi. Naši pozici zasáhl tank," uvádí.

A samozřejmě zmiňuje Bachmut, kde bitva trvá od loňského léta a je nyní už nejdelší bitvou v Evropě od konce druhé světové války.

"Přijeli jsme tam do opevněných pozic, kde je ale těžké usnout - člověk je unavený a není dost odpočinku. Kvůli těžkému ostřelování jsem měl problémy se sluchem, nějakou dobu jsem skoro neslyšel. Fungovali jsme tam v modelu, kdy tři dny jste v plném nasazení v boji, pak máte den volna a zase znovu nastoupíte. Měl jsem bolesti hlavy, zad i nohou, byla velká zima a silný vítr. Několik dní jsem byl v nemocnici kvůli kontuzi (silnému zhmoždění - pozn. red.)."

Několikrát padne slovo únava. "Je to opravdu velký problém, se kterým se potýkáme. I proto, že je nás málo. Někdy jen v padesáti musíme dělat to, co by mělo dělat sto lidí. Ale mohu samozřejmě mluvit jen o našem praporu. Nevidím, co se děje na jiných úsecích fronty," vysvětluje.

Jídla je dost

Odpočinku a spánku je málo, o jídle prý platí opak a situace je většinou dobrá. "Dostáváme také přímo peníze, abychom si něco koupili podle vlastní potřeby. Ale některá rozhodnutí jsou pochybná. Asi jste slyšel o skandálu s nákupy předražených potravin na ministerstvu obrany, třeba jablek," říká Bohdan Patel reportérovi.

"Sám vím, že někdo třeba nafasuje proviant pro 700 lidí, přitom skutečný počet lidí, kteří pod něj spadají, je jenom 500. Takže občas se objevují divné věci a praktiky, ale v zásadě jsme zásobováni dobře. Dost jídla a potravin dostáváme také od dobrovolníků. Horší byla situace v zimě přímo v zákopech, kde jsme někdy měli jídlo, které zamrzalo. A kaše se nedá jíst, když je ztvrdlá, bohužel," dodává.

A problémy s oblečením? Ano i ne. "Já třeba ve třetí den války dostal uniformu, která byla dost stará. Někdy z let 2016 a 2017. Něco dostáváme, ale také si kupujeme sami, co potřebujeme. Armáda asi dělá, co může, aby nám zabezpečila oblečení v dobré kvalitě, ale dost z nás utrácí velkou část platu, který v armádě dostáváme, za nákup oblečení," vysvětluje.

V Bachmutu a na dalších úsecích fronty ukrajinská obrana odráží ruské útoky, přitom se mluví o přípravě velké ukrajinské ofenzivy. Bohdan Patel moc prognózovat nechce. "Na začátku jsme měli málo těžkých zbraní. Teď jich máme více, dostáváme tanky. Tak uvidíme, jak to dopadne."

Video: Rusko nasadilo u Bachmutu své nejlepší jednotky, tvrdí ukrajinský generál (28. 3. 2023)